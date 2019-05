Jelentős adócsökkenést jelentett be a kormány: itt a gazdaságvédelmi akcióterv

Gazdasági lassulás várható a világban, a magyar kormány célja pedig, hogy megvédje a magyar gazdaság elért eredményeit. A legfőbb cél, hogy 2 százalékponttal megelőzzük az EU-s gazdaság átlagos növekedését - mondta Varga Mihály a kormányinfón. Kitarthat a dinamikus béremelkedés a miniszter szerint.



A legnagyobb sikert a kormány a munkahelyteremtés területén érte el Varga bevallása szerit, ezért érdemes olyan intézkedéseket hozni, amelyek a munkát terhelő összegeket csökkenti. A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentése az egyik elem. Ennek 144 milliárdos hatása lehet, a következő évtől kb. 155 milliárd forint kiesést jelent ez majd. Ezzel összefüggő második pont a kisvállalati adó 13-ról 12 százalékra csökkentése - ez 2020 január elsején lép életbe.

Ezen kívül a kis és középvállalkozások több adónem megszűnését és összevonását is tapasztalhatják, így például az EVA teljes egészében megszűnhet. A különböző járulékok összevonása is megtörténhet. Ezek mind beépülnek az adótörvényekbe. Negyedik pontban döntött a kormány az adóelőleg felöltéltéséről. A kormány azt kezdeményezi, hogy erre a jövőben ne kerüljön sor - azaz a vállalatok a májusi adóbevallásuk során rendezik az adótartozásukat, így azt az összeget további 5 hónapig tudják használni, eddig ugyanis december végéig fel kellett tölteni azt. A reklámadó 0 százalékra csökkenhet - ez jelentősen segíteni fogja a piac bővülését.

A szálláshelyek ÁFA-csökkentése is megtörténik 18 százalékról 5 százalékra. Be fog lépni egy 4 százalékos turizmus-hozzájárulás is, azaz egyszerre történik az adókulcs csökkentése és a támogatás elindítása is. Varga arra számít, hogy a verseny miatt a szolgáltatól nem nyelik le az áfacsökkentést, hanem az árak mérséklődni fognak. A támogatés célja, hogy a turizmushoz kerüljön vissza a pénz, hiszen jelenleg is problémát jelent a szálláshelyek biztosítása. A kormány az építőipart is támogatni szándékozza: a használt lakóingatlanoknál továbbra is visszatéríthető lesz 5 millió forintig az ÁFA-visszatérítés a kistelepüléseken. Azaz ezek 5 százalékos adócsökkentéssel tudnak megvalósulni.

Az új állampapírról is beszélt Varga Mihály: az állampapír plusz egy fix kamatozású állampapír lesz, amelyik az ötödik év végén 6 százalékos kamatot fizet majd. A miniszter ettől egy jövedelemnövelő hatást vár el. Az értékesítés júniusban kezdődik. A nyugdíjkövtény ősszel érkezhet, ennek előkészítése jelenleg még folyik. Varga elmondta, hogy a papír kialakítása a jelenlegi nyugdíj-megtakarítási formák mellé fog felsorakozni.

Az azonnali átutalással kapcsolatban Varga azt mondta, hogy erről az MNB tud majd felvilágosítást adni. A döntés így nem a Pénzügyminisztérium kezében van, ők azonban támogatnák egy tesztidőszak bevezetését. Arról, hogy a nyugdíjak megérkezhetnek-e hétvégén, Varga egyelőre nem tájékoztatott.

Varga elmondta, hogy a keresetek növekedési üteme változatlan maradhat a következő években, a kormánynak legalábbis ez a célja. Az akcióterv teljes adókiesését nehéz megjósolni, mert a gazdasági növekedés miatt több adóbevétel folyhat be - ez ad lehetőséget arra, hogy az eddig mekgezdett programokat folytassuk - mondta el a miniszter. A miniszter elmondta azt is, hogy a 2020-as és 2021-es költségvetés fontos eleme, hogy közelítsünk a 0-a sköltségvetéshez, azaz a jelenleginél is kisebb legyen a hiányél. Erre azért is kell felkészülni, mert lassulás várható a gazdaságban. A miniszter szerint rendelkezünk olyan tartalékokkal, amelyek tudják finanszírozni a jövőben életbe lépő intézkedéseket.

Az egészségügyi béremelés folytatódni fog 2020 január elsejétől, az orvosi béremelésekről ugyanakkor egyelőre nem beszélt Varga. A jövő évi költségvetésének tervezésekor ugyanakkor képeznek egy tartalékalapot, amely szerint lesz fedezete egy esetleges béremelésnek. Kérdésre válaszul Varga elmondta, hogy a kormány célja a paraszolvencia megszüntetése.A miniszter elmondta, hogy vannak ugyan becslések a paraszolvencia mértékére, de konkrét számokat nem mondott.

Varga Mihály elárulta, hogy az intézkedések nagy része nem csak az esetleges lassulási ciklusra vonatkozik, hanem Magyarország hosszútávú versenyképességét javítja. A munkaerőhiány problémájáról is beszámolt Varga Mihály. Szerinte ha a bérek növekedése lendületes marad, akkor fennállhat a munkaerő viszsaáramlása. A vállalkozások munkahelyteremtésével kapcsolatban kitért a munkabért terhelő költségek csökkentésére - ezek akár a jelenlegi rekordalacsony munkanélküliség további csökkenését okozhatják.