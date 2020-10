Igen szépen fialt Sebestyén Balázs üzlete: ennyi osztalékot vet ki tavaly a műsorvezető

Sebestyén Balázsé is benyújtotta cégei beszámolóit, és az egyikből, amelyik 100 százalékban az övé 247 millió forint osztalékot vett ki - írja a 24.hu.

A koronavírus miatt szeptember 30-ig kellett benyújtaniuk a cégeknek a 2019-es évről szóló beszámolóikat - most megérkezett Sebestyén Balázsé is. A műsorvezető 3 cégben is tulajdonos a lap szerint, ezek a következők:

a Shamarpa Kft.-ben, ami évek óta nullás árbevétellel létezik,

a Phova Kft.-ben, ami a nagy összeget hozta,

illetve az idén márciusban alapított, csomagküldéssel foglalkozó cégben, az E-Free City Kft.-ben, aminek teljesítményéről (mivel a 2019-es évről szóló beszámolókat kellett idén szeptemberig beküldeni) nincs információnk.

A Phova, ami száz százalékban Sebestyén tulajdona, 2018-ban 300 millió forintos árbevételt ért el, amihez 137 millió forintos eredmény társult. A tavalyi árbevétel ehhez képest megmásfélszereződött, az eredmény pedig majdnem megduplázódott: elérte a 251 millió forintot - írja a lap. A bevalláshoz csatolt határozatból pedig kiderült az is, hogy a cégből

247 millió forint osztalékot vettek ki.

Címlapkép: Getty Images