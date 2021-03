Ez lehet a magyar kisvállalkozók túlélésének záloga: sokan meglépték, rengetegen még hezitálnak

Rengeteg magyar mikro- és kisvállalkozás döntött úgy a múlt évben, hogy ideje jelen lenni az online térben is - voltak, akik ezt már régóta tervezték, másokat viszont csak a pandémia kényszerített erre a lépésre. Mások viszont úgy gondolták, nem érdemes kapkodni, várnak a járvány végéig, túl nagy kiadást jelentene egy honlap, ami talán meg sem térül. A járvány viszont hosszabbra nyúlt, és jelenleg az, hogy a vállalkozót el tudják-e érni a lehetséges ügyfelek digitális csatornákon ma már nem is a növekedés, hanem egyáltalán a fennmaradás záloga lehet. A Pénzcentrum arról kérte most szakértők véleményét: mennyivel nőtt a honlapkészítés iránti igény a vállalkozók körében az elmúlt évben, mennyivel lesz versenyképesebb egy online is elérhető vállalkozás? Arról is kikértük véleményüket: milyen költségekkel érdemes számolnia annak, aki belevág - és miért érdemes inkább költeni rá most, mint megpróbálni ingyen összerakni egy kezdetleges honlapot?

2020-ban jelentősen nőtt az új domainek, vagyis honlapcímek regisztrációi, és ez a trend 2021-ben is folytatódott. Egy friss jelentés szerint a januári és februári .hu domain regisztrációk egyaránt meghaladták a 12 500 darabot, míg 2020-ban ehhez képest 10 000 domain alatt volt mindkét havi adat. A magyarok körében leginkább a .hu-ra végződő domainek a legnépszerűbbek, és a regisztrált nevekből az látszik, hogy az év első két hónapjában inkább szolgáltatások (pl. autósiskola, fitnessterem, vagy online marketing tanácsadás) honlapjait készítették el.



A domain regisztrációk növekedéséből is kitűnik, hogy az online jelenlétnek óriásit nőtt a szerepe: egyre többen döntenek honlap vagy akár blogindítás mellett. Ez bizonyára annak is köszönhető, hogy az elmúlt években is egyre nőtt az online tér szerepe az információnyújtásban és kereskedelemben, viszont a pandémia még inkább felgyorsította a növekvő trendeket. Most akár olyan vállalkozók is a honlapkészítés mellett dönthettek, akik ezt korábban nem is tudták volna elképzelni.

Az lapunk által megkérdzett honlapkészítéssel foglalkozó szakemberek is vegyes honlapkészítési kedvet tapasztaltak ügyfeleik részéről. A Webshark például nem tapasztalt kiugró érdeklődéstaz elmúlt egy évben, inkább arról számoltak be, hogy közvetlenül a járvány kitörése utáni időszakban nőtt meg érezhető mértékben az igény weboldalakra, míg Jobbágy András (honlapszaki.hu) lapunknak azt nyilatkozta, abszolút élénkebb volt az érdeklődés:

Tavaly március-áprilisban volt néhány hét üresjárat, amíg mindenki hozzászokott az új helyzethez, sok vállalkozás vészüzemmódba kapcsolt, már megkötött szerződéseket mondtak fel. Utána viszont indult egy nagy roham - nagyon sok vállalkozás döntött úgy a karantén heteiben, hogy most már tényleg itt az ideje a sokat halogatott online jelenlét beindításának. Sok vállalkozás vágott bele a 5-10 éve készített, elavult honlapjának felújításába is. A roham kisebb-nagyobb hullámokkal azóta is kitart, a jobb/népszerűbb webfejlesztők most mind több hónapos várólistával dolgoznak

- mondta a szakember.

Németh Krisztián a Webshark online marketing tanácsadója szerint megfigyelhető egyfajta eltolódás is:

határozottan szembetűnő az a jelenség, hogy az elmúlt hónapokban úgymond "kevésbé komoly" érdeklődők keresnek meg minket megrendelésekkel, vagy inkább csak árajánlatkéréssel. Ennek oka feltehetően az, hogy már olyan vállalkozások körében is felmerül igény weboldalra, akik ennek anyagi fedezetével nem feltétlenül vagy nem teljes mértékben rendelkeznek

- ismertette és arra is rávilágított, hogy "a nagyobb cégeknél elsősorban az indokolja egy saját weboldal meglétét, hogy ma már alapvető követelmény egy céges weboldal, és nem egy-egy váratlan esemény váltja ki az igényt". Így nem csoda, hogy korábban több volt a fizetőképes ügyfél, hiszen nem volt egy olyan készerítő hatás, mint a koronavírus világjárvány.

Aki nincs jelen online, ma már láthatatlan

Bár úgy tűnik, már a járvány kezdetén sokan felismerték, hogy az online jelenlét a vállalkozás fennmaradásának kulcsa, rengetegen lehetnek, akik még mindig kivárnak. Mások hezitálnak: érdemes-e lecserélni a régi, elavult honlapot, vagy inkább ki kell várni az ilyen döntésekkel a járvány végét. Valójában az, hogy egy egyéni, vagy kisvállalkozás rendelkezik-e honlappal már a pandémia előtt is versenyképesebbé tette a cégeket.

A járvány csak felgyorsított egy amúgy is létező tendenciát: hogy ma már az emberek mindent és mindenkit lecsekkolnak az interneten, ezért minden vállalkozó előnyben van, akinek van épkézláb, használható saját honlapja. Például, nagyon sokan szívesebben hívnak olyan duguláselhárítót, akinek van "nyoma" az interneten (akárcsak egy Google Cégem regisztráció), mint olyat, akihez csak egy telefonszám van valamelyik ismerőstől

- mondta el Jobbágy András. Tehát már a járvány előtt is létező trend volt, hogy nőtt a bizalom az online jelenlévő vállakozások iránt, és könnyebben rájuk is lehetett bukkanni, viszont a szakértők egyetértenek abban, hogy a járvány hatására az, aki nincs jelen az interneten is, az az ügyfelek számára láthatatlanná vált.

Mivel azt látjuk, hogy a járvány, illetve járványügyi intézkedések hatására a kiskereskedelem jelentős része az online térbe költözött, így értelemszerűen nagyobb mértékben versenyeznek a fizikai tér helyett online felületeken a vállalkozások. Ilyenkor természetesen akinek nincs weboldala, az gyakorlatilag nem létezik az ügyfelek, vásárlók számára

- mondta el lapunknak Németh Krisztián, aki szerint "emellett egyre nagyobb súllyal esik latba az is, hogy milyen minőségű a weboldal, milyen felhasználói élménnyel bír, azaz mennyire könnyen használható a látogatók számára. Mivel a verseny ma már az interneten is minden iparágban jelentős, így az emberek gond nélkül otthagyják azt a webáruházat vagy weboldalt, melyet nem tudnak használni, nem találják meg rajta elég gyorsan a keresett információkat".

A Webshark online marketing tanácsadója azt is hozzátette, hogy bár a magyar vásárlók meglehetősen árérzékenyek, ennek ellenére egy weboldal használhatósága is meghatározó tényező a tekintetben, hogy a vásárlóknak milyen benyomásaik alakulnak ki egy webáruházról, és visszatérnek-e később oda.

Mennyibe kerül a honlapkészíttetés?



"Egy honlap elkészítésének díja a Websharknál minden esetben az egyedi igényektől, egyedi kalkuláció alapján történik, hiszen az árat sok tényező befolyásolja weboldal-típustól, designtól, az oldalak számától, speciális funkcióktól, stb. függően. A legolcsóbb weboldalak a néhány százezer forintos kategóriába esnek, míg a drágább, általunk készített weboldalak több millió forintba kerülnek" - mondta el Németh Krisztián az árazás kapcsán, és felhívta a figyelmet:

sokan esnek abba a hibába, hogy azt hiszik, elegendő a weboldalt elkészíttetni, több dolguk nincs is vele, így nem gondolnak olyan tényezőkre, mint a weboldal fenntartása, folyamatos fejlesztése - egyrészt technikai, másrészt tartalmi szempontból.

A szakértő szerint "folyamatos költséget jelent a hosting, a domain fenntartása, biztonsági tanúsítvány megléte, illetve szükség esetén a weboldal karbantartása, a jelentkező hibák javítása, frissítés, ha azt egy szakember végzi. Emellett szükség lehet online marketingre és keresőoptimalizálásra is, hiszen ezek nélkül a weboldal csak létezik az online térben, az emberek nem feltétlenül találnak rá".

A honlapszaki.hu szakértője úgy véli, arra a kérdésre, hogyan alakul jelenleg a honlapkészítés díja általánosságban, nagyon nehéz konkrét választ adni, mert "ez egy nagyon vegyes, nehezen átlátható piac".

A tapasztalatom szerint egy jó minőségű, tisztességesen összerakott, korszerű honlap ára ma Magyarországon 150 ezer és 350 ezer forint között alakul, de például egyedi fejlesztés esetén ez az ár lehet jóval magasabb is. Egy épkézláb webáruház elkészítésének díja nagyjából 400 ezer forintról indul, a határ pedig a csillagos ég

- mondta el Jobbágy András, és hozzátette: "Az árazást nagyban befolyásolja, hogy milyen konkrét elvárásai vannak a megrendelőnek, valamint az is, hogy ki adja az ajánlatot. A nagyobb online ügynökségek jellemzően magasabb áron dolgoznak, mint az egyéni vállalkozók." Arra is felhívta a figyelmet, hogy piac alsó harmadában, vagyis az olcsó honlapok terén, elég komoly az árverseny. Ez a szakértő szerint részben a nagyszámú feketén dolgozó, nem számlaképes "szaki" miatt is van, akik nyomják lefelé az árakat. Velük kapcsolatban rengeteg a rossz tapasztalat, nem árt óvatosnak lenni, és minden esetben rendes szerződést kötni a honlapkészítésről - mutatott rá.

Szintén kiemelte az olyan költségeket, amelyekre sok vállalkozó nem gondol: "a honlapkészítés díján felül a megrendelőnek számolnia kell a domain regisztráció díjával (évi párezer forintos összeg), valamint a webtárhely költségével, ami évi 10 és 150 ezer forint között mozoghat, szolgáltatótól függően. Ha grafikussal szeretnénk megterveztetni a logót, vagy akár a teljes designt, akkor ez is plusz költség lesz".

Nem szabad megfeledkezni a marketing költségekről sem: önmagában egy honlap nem fog jelentős számú új ügyfelet, megrendelést hozni az internetről, ehhez szükség van valamilyen marketing tevékenységre is (SEO, PPC hirdetések, tartalommarketing, stb.) Ha webáruházt szeretnénk, akkor úgy érdemes kalkulálni, hogy az első év teljes költségvetésének legfeljebb 20-30 százalékát tegye ki a weboldal készítés díja, a többi kelleni fog marketingre

- magyarázta a szakértő. Lapunk arra is kíváncsi volt, hogy miért éri meg profival készíttetni a vállalkozói honlapot. Hiszen rengeteg oldal kínál ingyenesen, sablonokból összerakható weblapokat, vannak erre szofverek is, amelyekkel a hozzá nem értők is, valamennyi tanulás után el tudják készíteni a saját felületüket.

Lehet-e ingyenesen jó honlapot készíteni, és ha igen, miért nem?

Jobbágy András kiemelte lapunk kérdésére, hogy teljesen ingyenes honlap nincsen, mert még a magukat ingyenesnek hirdető weboldal készítő programok is pénzt (jellemzően havidíjat) kérnek az olyan alapvető dolgokért, mint pl. saját domain cím hozzákötése a honlaphoz.

Ma már alapvető kódolási ismeretek nélkül is létre lehet hozni pofás, működő honlapokat. Ha valakinek van ideje, kedve és energiája, például a WordPress kitanulásra, akkor nyugodtan belevághat egyedül is. Ebben az esetben is lesznek költségek, a jó minőségű eszközök, oktatási anyagok, tanfolyamok nincsenek ingyen, erre számítani kell. Sok olyan ügyfelem van egyébként, akik alapvetően önállóan dolgoznak a honlapjaikkal, csak akkor kérnek segítséget, ha valami meghaladja a tudásukat

- fejtette ki, és azt is elmagyarázta, miért hasznos a külső segítség: "Amiben egy jó webfejlesztő mindenképp segíteni tud, az az, hogy mederben tartja a projektet. Tudja mi a lényeges, és mi nem, milyen eszközhöz érdemes nyúlni, és mihez nem. Észreveszi és elkerüli azokat a hibákat, amelyek veszélyeztethetik a honlap használhatóságát, stabilitását, működését. Ezzel rengeteg időt, és végső soron pénzt takaríthat meg a megrendelőnek."

A Webshark online marketing tanácsadója szerint ma már valóban rendelkezésre állnak jól és bárki által használható CMS-ek, weboldal-sablonok, melyekkel alapszintű technikai tudással elkészíthető egy egyszerű weboldal, viszont

az ebbe a kategóriába tartozó eszközök elsősorban szabvány-weboldalak vagy webáruházak készítésére alkalmasak.

Németh Krisztián szerint ezeket a sablonszerű honlapokat csak szakértői kezek tudják olyan plusz funkciókkal, design-megoldásokkal felruházni, melyek egy adott weboldal felhasználóinak igényeire vannak szabva.

A kulcskérdés itt a személyre szabottság és az ezáltal javuló felhasználói élmény, melyet egy ingyenes sablonnal és a megfelelő szakértelem nélkül nem igazán lehet megoldani. Természetesen az oldal működik, akár tetszetős is lehet, illeszkedik a trendekbe, csak éppen eredményeket nem hoz, mert nem a cégre és az ügyfeleire szabott. Ha valaki az ügyfelei igényeit is szem előtt tartja, akkor nem lehet kérdés számára, hogy olyan weboldal-fejlesztő céghez fordul, aki ezeket az igényeket ki is tudja elégíteni

- mondta el a szakértő.

