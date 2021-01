Ésszerű újranyitást sürget Gerendai: a fesztiváloknak is fogy az ideje

Ésszerű keretek között újra kellene nyitni az éttermeket, Gerendai Károly szerint a szabályozott újranyitás nem járna nagyobb kockázattal, mintha az emberek az amúgy is nyitva lévő üzletekbe mennének be. A Sziget-alapító arról is beszélt, óvatosan, de szervezik a nyári fesztiválokat, ám márciusig el kell dőljön, meg lehet-e őket tartani.

Sokak számára már tarthatatlan már a helyzet, ezért szerencsés volna, ha a kormány észszerű keretek között mielőbb lehetővé tenné az újranyitást. Gerendai Károly, a Michelin-csillagos Costes étterem tulajdonosa arról is beszélt a Magyar hangnak, hogy nincs mit csodálkozni azon, hogy elégedetlenek a vendéglátósok,

hiszen ki vannak véreztetve, felélték minden tartalékukat, kilátástalan helyzetben vannak. Miközben hónapok óta nem nyithatnak ki és a jelek szerint ez még egy darabig így is marad, a kormány által korábban beígért bérkompenzációból szinte semmi nem érkezett meg a lassú és nehézkes bürokrácia miatt. A helyzet sokak számára már valóban tarthatatlan.

Ellenben "az elégedetlenségi mozgalmakat" nem tartja jó iránynak, ez ugyanis megfelelő szabályozás hiányában sem járványügyi, sem pedig üzleti szempontból nem célravezető. Gerendai szerint jogosak az észrevételek, amelyek szerint az éttermek megnyitása és látogatása szigorú szabályozás mellett nem jelentene nagyobb járványügyi kockázatot, mint ami az egyéb, nyitva lévő kiskereskedelmi üzletek, bevásárló központok esetében felmerül.

A nyári fesztiválokról elmondta, egyelőre teljes a bizonytalanság, döntés még nem született a fesztiválok megtartásáról, de óvatosan folynak az előkészületek. Ez az állapot márciusig tartható fenn, legkésőbb akkor kell dönteni arról, hogy megtartják-e a nyári tömegrendezvényeket, vagy sem.

Címlapkép: Getty Images