Erre nem számítottak a magyar cégek: gyorsan megváltoztak a játékszabályok

A koronavírus megjelenése új kihívások elé állította a cégeket, amelyeknek többsége nem volt felkészülve például a hibrid vagy távoli munkavégzésre, a digitális átalakulásra, és számos olyan új helyzetre, amely jó eséllyel tartósan az életünk része lesz. A pandémiás helyzet a vállalatok napi működése mellett a cégek piaci környezetére, ellátási láncaira, értékesítési lehetőségeire is jelentős hatást gyakorol. A megváltozott környezetben a tudatos likviditás-, és forgóeszköz menedzsment kiemelt jelentőséggel bír a felmerülő kockázatok kezelésében, illetve a stabil üzletmenet biztosításában - véli az UniCredit Bank szakértője.



Testre szabott forgóeszköz finanszírozás, mint kritikus sikertényező

A globális pandémia új kihívások elé állította a magyar vállalatokat az elmúlt egy évben. A legtöbben egyáltalán nem voltak felkészülve olyan feladatokra, mint például a gyors digitalizáció, vagy a hibrid vagy távoli munkavégzés megszervezése. Ahhoz, hogy gördülékeny legyen a munkavégzés, muszáj volt lépéseket tenni, a járványhelyzet katalizátorként hatott például a digitális átállásra is.Kevés olyan cég van, amelyiknek ne változott volna meg a piaci környezete is. Bár vannak olyanok is, akik tudnak élni a kínálkozó lehetőségekkel, és tudnak alkalmazkodni a megváltozott megrendelésekhez, fogyasztói szokásokhoz, beszerzési lehetőségekhez, de sok olyan vállalatról is hallunk, akik komoly nehézségekkel küzdenek, jellemzően a piaci kereslet, beszerzési lehetőségek, illetve a finanszírozás terén.

"A pandémiás időszakban a vállalkozások jelentős rövidtávú kilengéseket tapasztalhatnak a keresletben, emellett az ellátási láncok működésében korábban nem tapasztalt kihívásokkal szembesülnek a cégek, a kereskedelmi partnerekkel alkalmazott fizetési határidők és egyéb feltételek pedig sok esetben érdemben módosultak az elmúlt egy éves időszakban. Ezek a jelenségek pedig együttesen nagy mértékű volatilitást eredményeznek a vállalkozások készlet-, vevő- és szállító állományában, amelynek kezelése komoly kihívás elé állítja a vállalatok vezetőit. A likviditás-, és forgóeszköz finanszírozás menedzsment az elmúlt években folyamatosan növekvő szerepet játszott a vállalatok életében, a pandémiás helyzet azonban drasztikusan felgyorsította ezt a folyamatot." - mondta el a Pénzcentrumnak Somlai Gergely, az UniCredit Bank Global Transaction Banking területének vezetője.



"Jelen helyzetben kiemelten fontos, hogy a vállalatok a tevékenységükhöz, piaci helyzetükhöz illeszkedő forgóeszköz-finanszírozási megoldással rendelkezzenek. Ennek érdekében minden esetben vállalati partnereinkkel közösen dolgozzuk ki a jellemzően klasszikus folyószámlahitel terméken túlmutató testre szabott forgóeszköz finanszírozási megoldást." - tette hozzá.

Az első lépés a forgóeszköz-finanszírozás kiértékelése

Az UniCredit Bank Global Transaction Banking területének vezetője a gyakorlatuk kapcsán elmondta, hogy a legtöbb esetben elsőként egy piaci kitekintést is tartalmazó forgóeszköz-finanszírozási elemzés készül a cégekről. Az eredmények az ügyféllel közösen kiértékelésre kerülnek, melynek ismeretében a testre szabott finanszírozási csomag főbb elemei meghatározhatóak. A cél az, hogy a piacon elérhető refinanszírozási lehetőségek, mint például az MNB Növekedési Hitelprogram vagy az EXIM Kárenyhítő Hitelprogram jelentette előnyök ötvözésre kerüljenek a bank által kínált egyéb finanszírozási formák nyújtotta lehetőségekkel.



A közös munka azonban túlmutat a finanszírozási csomag kialakításán, igény esetén a partnerekkel közösen a banki forgóeszköz finanszírozási specialista átnézi és értékeli a kereskedelmi kockázatok csökkentésére bevonható eszközöket, mint például a vevőkockázatok áthárításának, illetve egyéb kereskedelemfinanszírozási megoldások alkalmazásának lehetőségeit.



A szakember a cégvezetőknek azt javasolja, hogy jelen helyzetben

folyamatosan kövessék és az aktuális piaci helyzethez igazítva rendszeresen tervezzék a cégük likviditási helyzetét;

a forgóeszköz finanszírozási keretek mértékét oly módon határozzák meg, hogy az biztosítsa a stabil működéshez szükséges forrásokat váratlan piaci események bekövetkezte esetén is;

végül, de nem utolsó sorban a pénzügyi tervezés mellett, kiemelt hangsúlyt fektessenek az értékesítési láncban bekövetkező változások vizsgálatára, illetve a vevői-, szállítói partner kockázatok folyamatos nyomon követésére.



"Az optimális forgóeszköz finanszírozási megoldások és a tudatos vállalati forgóeszköz-, illetve vevő és szállító kapcsolat menedzsment nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a vállalatok jelen kihívásokkal teli környezetben is sikeresen tudjanak működni. Bankunk pedig elkötelezett abban, hogy meglévő és leendő partnereivel közösen megtalálja az egyedi igényekhez illeszkedő teljes körű megoldást." zárta a beszélgetést az UniCredit Bank Global Transaction Banking területének vezetője.



Támogatott tartalom

A cikksorozat megjelenését az UniCredit Bank támogatta.



