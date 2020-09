Elárulta az RTL producere, kinek van esélye valójában bejutni a Cápák közöttbe

Vajon miképp látja a frissen induló, indulni szándékozó magyar vállalkozókat a kreatív szakember, akinek az a feladata, hogy kiszimatolja, melyik lehet életképes a többszáz jelentkező közül. Mint kiderült, nem csak üzleti, de kommunikációs szempontból is vizsgálják a vállalkozásokat, vállalkozókat, és az a tapasztalat, hogy sok ugyan a lehetőség, csak mintha a magyar vállalkozók nagy része még mindig nem lenne birtokában annak az üzleti ismeretnek, amivel maximálisan ki tudnák aknázni ezeket a lehetőségeket - többek között erről is beszélt a Pénzcentrumnak Varró Szabolcs, az RTL Magyarország Cápák között című műsorának kreatív producere.

Pénzcnetrum: Hányan jelentkeznek a Cápák Között egy-egy évadára, hányszoros a “túljelentkezés"?

A műsor révén közel 1000 kis-és középvállalkozóval, illetve startup vezetővel ismerkedtem meg - a szerkesztői csapattal együtt. A túljelentkezés nagy, hiszen az elmúlt két évadban ennek alig a tizede tudott a Cápák elé kerülni, hogy bemutathassa vállalkozását. A szűrési rendszerünk elég összetett és komoly. Üzleti és kommunikációs szempontból is vizsgáljuk a vállalkozásokat és a vállalkozókat. Viszont, aki fordulóról-fordulóra jól teljesít a kiválasztás során, az nagyon értékes kommunikációs tréninget és üzleti tanácsokat kaphat tőlünk!

Hogy látja, a koronavírus-járvány befolyásolta a magyarok vállalkozókedvét?

Ezt nehéz egylőre megmondani, mert a második évadot még pont a Covid-járvány kitörése előtt rögzítettük. A harmadik évad jelentkezése, pedig még csak éppen hogy elkezdődött. Első ránézésre azt mondom, nem látok változást, mert már most is százával jelentkeztek ötletekkel és vállalkozásokkal a Cápák közöttbe, de a feldolgozást még nem kezdtük el. Bízom benne, hogy a vállalkozó-kedv nem fog lankadni, inkább alkalmazkodni fognak a vállalkozások a kialakult helyzethez, és akár még új és jó dolgok is kisülhetnek a járvány-helyzet okozta nehézségek ellenére!

Milyen eséllyel indul ma egy kisvállalkozó: milyen lehetőségei vannak egy friss startupnak 2020-ban?

A Cápák között két évada során azt látom, hogy egyre több magán-, és állami kockázati és tőkealap segíti pénzzel a vállalkozókat. Ezen kívül ott vannak még a bankok által felállított inkubátor programok ahol mentorok és szakértők is segítik a cégek fejlődését. Tehát sok a lehetőség, csak mintha a vállalkozók nagy része még mindig nem lenne birtokában annak az üzleti ismeretnek, amivel maximálisan ki tudnák aknázni ezeket a lehetőségeket. Csak két kulcs-problémát emelnék ki, amivel mi is nap-mint nap szembesülünk a kiválasztás során: nem tudnak jó üzleti tervet készíteni és nem tudják jól eladni magukat a vállalkozók. De ezek mind javítható hiányosságok! Olyan pótolható tudásra gondolok, amelynek elsajátításában a mi csapatunk, a Cápák és ezáltal, maga a műsor is segítség lehet! Ráadásul van sok olyan vállalkozó, akik már "készen vannak", és értik a befektetőkkel szembeni üzletelést. Nekik szinte csak teret kell biztosítanunk, és valahogy biztosan megtalálják a partnerüket az üzleti életben az RTL Klub által adott ismertség révén.



Fotó: RTL Magyarország Fotó: RTL Magyarország

A járvány visszavetheti a befektetési kedvet?

A Cápáinkkal töltött hosszú idő alatt a felvételek során nem látom, hogy a lankadt volna a befektetési kedvük! Inkább alkalmazkodnak a változó világhoz, erre buzdítják a velük társuló vállalkozókat is és folytatják a munkát.

Egy jó ötleten, és tőkén kívül mi kell még ahhoz, hogy kitűnjön egy friss vállalkozás a tömegből?

Hiteles és figyelemfelkeltő kommunikáció, és valamennyire már működő cég. es működés. Ez a kettő hiányzik sokaknál. Lehet, hogy jó az ötlet, de az önmagában nem sokat ér. Validálni, hitelesíteni kell a piacon annak életképességét. Tehát "kicsiben" ki kell próbálni! Az ebből befolyó eredményeket pedig már lehet értékelni és elemezni. Ha ezen a folyamaton egy cég túl van, akkor sokkal vonzóbbá válik a befektetők számára. Sokszor megkapjuk azt az ellenvetést, hogy hogyan várhatják el a befektetők azt, hogy valami már ki legyen próbálva; "hát, ha lenne pénzem kimenni vele a piacra, akkor nem kellene a befektetés!" - mondják sokan. De az indulással járó rizikót, az első befektetést a vállalkozás tulajdonosának kell megtennie a saját üzletébe! Ha ő nem kockáztat, nem várhatja el senkitől, hogy helyette tegye ezt meg!

A figyelemfelkeltés szükségességét a mostani kommunikációs zajban pedig talán nem kell magyarázni! Aki nem tudja felhívni magára a figyelmet, az alul fog maradni a versenyben.

A "rengeteg" állami támogatás mellett nem kényelmesednek el a vállalkozók? Nőhet így kellő mértékben a magánszektor szerepe a kockázati tőke-iparágban?

A nálunk megforduló rekordszámú vállalkozást látva az a tapasztalatom, hogy vannak, akik a támogatásokat kihasználva indítanak olyan vállalkozásokat, amikről - néha talán még önmaguk is sejtik - hogy hosszú távon életképtelenek lesznek. Ezek általában olyan ötletek, amik nincsenek még kipróbálva, hanem a befektetések által jutnak el a piaci megmérettetésig. És ha elbuknak, akkor kitalálnak egy új ötletet és újra sorba állnak a kasszánál. Ezekre a vállalkozókra jellemző az "elkényelmesedés", hiszen van elég forrás a piacon, amit el tudnak költeni - csak épp maradandót nem fognak alkotni soha. Nyilván kirívó esetekről beszélek, de ez egy létező helyzet. Ezeket a Cápák kiszúrják, és nem fektetnek be.

Szerencsére viszont vannak, akik átgondolt üzleti stratégiával és komoly jövőképpel rendelkeznek és a mi befektetőink ezt keresik! Ha ilyen vállalkozóval találkoznak, akkor örömmel fognak betársulni egy adott vállalkozásba.

Az Ön tapasztalatai szerint melyek azok a legfontosabb kitételek, amelyeket egy befektető minden esetben megnéz egy induló vagy indulás előtt álló vállalkozásnál?

Az üzleti terv átgondoltsága, az üzleti életben szerzett korábbi tapasztalat, a kemény és elhivatott munka valamint a fedhetetlen múlt nagy mértékben segíti egy befektetésre váró vállalkozó sikerét.

A Cápák érzékenyek az őszinte válaszokra. Ha rájönnek, hogy valaki az üzleti számait nagyon kikozmetikázta, akkor csalódnak és érthető módon megijednek, hiszen ha valaki már az induláskor valótlanságot állít magáról, akkor az bizalmatlanságot szül.

Egy magánbefektető nagyjából milyen gyors megtérülésre számít?

Ezt kérdezzék meg tőlük! Ha véletlenül túl hosszú időt mondanék, még a végén engem kérnének számon!

Egy olyan műsor, mint amilyen a Cápák között, tud valódi segítség lenni startupoknak, vagy a sikerhez azért még sok egyéb tényező szükséges?

Hiszek benne, hogy a Cápák közöttnek közép-hosszú távon van gazdaság-élénkítő szerepe, mert van egy könnyed és fogyasztható oktató oldala! Több olyan gyerekes szülőt hallottam, akik otthon a családdal együtt figyelik a műsort és a gyerekek maguktól "vállalkozósdit" kezdtek játszani. Kitalálnak maguknak egy történetet és azt "pitchelik" (előadják) a szüleiknek. Talán épp ennek köszönhetően születnek majd a következő generáció vállalkozói! Szóval ez a műsor jó választás azoknak, akiket érdekel az üzleti világ működése, akik maguk is kacérkodnak azzal, hogy önálló bizniszbe kezdjenek, és olyanok is tanulhatnak belőle, akiknek már van vállalkozása. A műsor műfaji meghatározásában az "üzleti showműsor" megnevezés szerepel, tehát ezt a komoly világot szórakoztató formában szeretné közvetíteni azok számára is, akik csak a pálya széléről figyelik a befektetők és vállalkozók közötti tárgyalásokat.

Azok a vállalkozók, akik befektetőre találtak a Cápákban, azoknak ugrásszerűen nő az üzleti potenciáljuk. A befektetőink nagyon inspirálóak, ráadásul óriási tapasztalatuk és kiterjedt kapcsolatrendszerük van. Ezekkel a képességekkel egy startup olyan szárnyakat tud kapni, amit önmaga jó, ha 10 év után ki tudna növeszteni!

De a műsor azok számára is hasznos, akik nem kaptak befektetést! Egyrészt jó tanácsokkal látták el őket Magyarország legsikeresebb üzletemberei, másrészt a második évad is azt bizonyította, hogy érezhető üzleti növekedést értek el azok a cégek is, akik épp nem kaptak befektetést, de amúgy jó termékkel érkeztek. Szóval ez egy jó üzlet mindenkinek!