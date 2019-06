Csak a felső tízezer kiváltsága: ezért nincs esélye kitörni rengeteg magyarnak

Manapság egyre inkább terjed el a tendencia, hogy a magyarok az állásuk mellett, kvázi másodállásként - vállalkozásba kezdenek. Az első és legfontosabb kérdés ilyenkor az: miből finanszírozzák a vállalatuk indulását? Aki arra gondol, hogy a bank meghitelezi majd a vállalatot, esetleg az üzleti angyalok segíteni fognak, azt ki kell ábrándítanunk: a kezdő vállalkozók véres óceánjában bizony nem sok szabadon lerabolható forrás áll rendelkezésre az újaknak. Megoldás azonban van - ezeket vesszük most sorra.

Korántsem mindegy, hogy a leendő vállalkozó mekkora vállalatméretben gondolkodik. Ha egyéni vállalkozóról van szó, ráadásul a vállalkozás elindítása nem tőkeigényes, akkor nem sok kérdés marad. Például egy 8 órás munka mellett is végezhető webshop-üzemeltetést már a megtakarításainkból is el lehet indítani (ha magunk készítjük a felületet, akkor ehhez pár százezer forint elég). Ha azonban valaki például éttermet vagy elektronikai szakboltot nyitna, akkor ott már kemény milliókról van szó.

Ami kézenfekvőnek tűnik, mégsem jöhet szóba

Ha arra gondolunk, hogy a bank majd megfinanszírozza a kezdő vállalatunkat, nagyon nagyot tévedünk - a bank általában 1, de inkább 2 lezárt üzleti évet kér a hitelnyújtáshoz, azaz ekkor már nem csak a vállalat felállításán, a kezdeti beruházásokon vagyunk túl, de már bőven ki kellett fizetni az éves változó és fix költségeket is. Így a bank leginkább a beruházásainkat, vagy a likviditásunkat fogja megfinanszírozni. Kezdő vállalatoknak a bank nem fog kölcsönt adni.

Egyre népszerűbbek Magyarországon az üzleti angyalok és a kockázati tőkések. Ha vállalkozásban gondolkodsz, és kellően informált vagy, akkor akár be is próbálkozhatsz ezeknél - de ha nem vagy innovatív és nem kecsegtetsz szupermagas növekedési potenciállal, akkor ne is számíts pénzre. Az angyalok sem fognak pár milliós, hobbi- vagy eltartó céget megfinanszírozni, de még egy potenciális középvállalkozásba sem fognak beleszállni, ha annak nincs legalább 100 százalékot meghaladó megtérülési potenciálja. A kockázati tőkéseknél ezek a számok még durvábbak. Ha mégis úgy döntenek, hogy segítenek, akkor ezt a vállalatod bizonyos tulajdonrészének megszerzésével teszik - azaz a függetlenségedről is lemondhatsz. De mi most nem a startupok finanszírozási lehetőségeivel foglalkozunk, úgyhogy nézzük meg a valós alternatívákat.

Ha nekem nincs, kérni kell

Nem szégyen kérni, főleg, ha produktív befektetés során a kölcsönkért pénzt akár megsokszorozhatjuk. Ha nem áll rendelkezésre kellő mértékű megtakarításunk (2-3 millió forintos kezdőtőke például), akkor érdemes családi/baráti körben próbálkozni. Természetesen a legtöbb magyar anyagi helyzete nem engedi meg, hogy ekkora összeget nélkülözzön, ha azonban mégis rendelkezésre áll ez a pénz, mindenképp ehhez kell nyúlni először - ez ugyanis kamatmentes, törlesztése rugalmas, és eleve rendelkezésre áll.

Azt azonban figyelembe kell venni, hogy ha a vállalkozásunkból szeretnénk megélni, akkor a havi személyes kiadásainkat is fedezni kell addig, amíg a vállalatunk működése el nem éri a fedezeti pontot - ez lehet akár 1 év is. Így mindenképp csak olyan mértékben éljük fel a tartalékainkat, hogy maradjon kellő összeg a havi kiadásaink fedezésére. Könnyebb a helyzet, ha munka mellett folytatjuk a vállalkozást.

A hitel szóba jöhet - de nem a vállalati

Vállalat indításához a bank nem ad hitelt - írtuk ezt korábban. Ezt az állításunkat cizellálni kell némileg, mert a bank valóban nem ad vállalati hitelt, magánszemélyként azonban vehetünk fel szabad felhasználású személyi hitelt - ezt pedig arra költjük, amit akarunk. 3 millió forintot például az Budapest Banknál már 7,9 százalékos THM-mel felvehetjük, a havi törlesztőnk így 52 079 forint lesz 5 évre. Ugyanez a törlesztő 51 856 forint a K&H-nál, a Raiffeisennél 8,28 százalék, a CIB-nél 8,17 százalékos THM-re a törlesztő 52 421 forint.

Természetesen a személyi hitel törlesztőjét minden hónapban fizetni kell, mint ahogy a hitelbírálat is a jövedelmünk figyelembevételével történik - így ez csak akkor lehet működő megoldás, ha a hiteligényléskor munkahellyel rendelkezünk. Leginkább akkor érdemes személyi hitelből beindítani a vállalkozást, ha azt munka mellett szeretnénk végezni, hiszen itt is igaz az, amit fent írtunk: a vállalat költségeit napról-napra ki kell termelni, és ebben az esetben ehhez jön még a hiteltörlesztő is.

Az EU és az állam osztogatja az ingyenpénzt

Mivel az induló vállalatok megalakulásának sokszor a forráshiány az akadálya, ennek problémáját az EU és az állam is felismerte. Nagyobb volumenű cégek esetén például számtalan forrás áll rendelkezésre, de érdemes azoknak is az állami és EU-s pályázatokban körülnéznie, akik egészen kis összegből indítanának céget. Fontos, hogy a pályázatok legtöbbje utólagos finanszírozású, tehát előzetesen általában nem fizet, így sokszor alternatív források után kell nézni - de a támogatási pénzek között is találhatunk egyéb konstrukciókat.

Összegzésként levonható a tanulság, hogy kezdőtőke nélkül nehéz a semmiből vállalatot alapítani, de nem is lehetetlen. Ha azonban valaki a semmiből kíván létrehozni egy céget, annak számolnia kell a kezdeti forrásszűkével, és fel kell készülnie, hogy a vállalkozását lépésről-lépésre építse naggyá.