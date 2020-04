Bajba jutott cégeknek dob mentőövet az EU: itt vannak a részletek az igénylésről

Az Európai Bizottság jóváhagyta az 50 milliárd forint keretösszegű magyar támogatási programot. A támogatásban olyan, elsősorban feldolgozóipari és az üzleti szolgáltató szektorban működő közép- és nagyvállalatok részesülhetnek, amelyek üzleti tevékenysége szempontjából a koronavírus-járvány különösen kedvezőtlen volt, legalább 25 százalékos árbevétel vagy megrendelésállomány csökkenést okozott az előző időszakhoz képest.

Az Európai Bizottság jóváhagyta az átmeneti közlemény alapján bejelentett első, 50 milliárd forint keretösszegű magyar támogatási programot. Óriási lehetőség ez olyan nagy vállalkozásoknak, akik mernek a nehéz időkben is fejleszteni úgy, hogy a létszámukat megtartják annak ellenére, hogy most hirtelen bezuhant az árbevételük - írja a Portfolio-nak küldött írásában Essősy Zsombor, a MAPI Csoport vezérigazgatója, valamint a program részleteit is bemutatja.

A legfontosabb tudnivalók

A program keretösszege 50 milliárd forint, az érintett cégek száma 5 300. A támogatásra olyan közép- és nagyvállalatok pályázhatnak (azaz 51 főnél többet foglakoztató cégek), amelyek legalább 25 százalékos árbevétel vagy megrendelésállomány csökkenést szenvedtek el az előző időszakhoz képest. Az időszak lehet 1 hónap, vagy három, a lényeg, hogy a vállalat tudja bizonyítani a visszaesést.

A támogatás mértéke és intenzitása:

150-300 ezer euró beruházás esetén 30%,

300-500 ezer euró beruházás esetén 40%,

500-800 ezer euró beruházás felett 50%,

de legfeljebb 800 ezer euró értékű vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Pár hét múlva ez a 800 ezer euró támogatási összeg emelkedhet, erről most zajlanak a tárgyalások az EU-val. A program további jellemzői a következők:

Előleg: a konstrukció keretében támogatási összeg 100%-a előlegként lehívható, ami óriási segítség a cégeknek, nem kell banki biztosíték.

Területi lehatárolás: a támogatás Magyarország teljes területén igénybe vehető, azaz budapesti és pest megyei megvalósítási helyszín is támogatható.

Vállalások: a beruházás megvalósítása mellett a bázislétszám megtartását is vállalniuk kell a támogatott vállalkozásoknak a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig. Bázislétszám: a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszáma.

Relokáció: Fontos eltérés az általános támogatási szabályoktól, hogy ebben a konstrukcióban áttelepítést, relokációt szolgáló fejlesztések is támogathatóak, amennyiben a fenti feltételeknek megfelelnek. Tehát nagyon jó lenne, ha más európai országból jönne ide új beruházás, tevékenység.

A támogatási kérelmek benyújtására legkésőbb 2020. november 30-ig van lehetőség, a támogatott beruházást 2021. június 30-ig be kell fejezni.

Beadási időpont: előreláthatólag május eleje.

Csak új, még nem megkezdett beruházásra lehet igényelni.

Címlapkép: Getty Images