A forgóeszköz-menedzsment 3 aranyszabálya, avagy mire figyeljünk?

A pandémia következtében a cégek forgóeszköz-menedzsmentjére fokozott nyomás nehezedik. Jelen helyzetben a cégek vezetőinek fel kell készülniük számos korábban elképzelhetetlen eshetőségre és tisztában kell lenniük a cég működésében rejlő tartalékokkal. Ennek kapcsán részletesen fel kell mérniük cégük jelenlegi likviditási helyzetét, a lehetséges változásokat, azok cégre gyakorolt hatásait és fel kell készülni ezen hatások kezelésére a megfelelő tartalékok kialakításával.



Önmagunk megismerése

azokról az aranyszabályokról és teendőkről beszélgettünk, melyeket minden cégvezetőnek érdemes megfogadnia és elvégeznie, hogy felkészülten és hatékonyan menedzseljék cégük forgóeszköz igényét még a pandémia miatt akár drasztikusan változó környezetben is.keretében érintettük már a forgóeszköz-optimalizálás fontosságát, a forgóeszköz-menedzsment hatékonyságát növelő és a kockázatokat csökkentő eszközök széles palettáját. Mindezek kiindulópontja, hogy a cégek tisztában legyenek jelenlegi pozíciójukkal és az esetlegesen bekövetkező változások lehetséges hatásaival és legyenek felkészültek, hogy gyorsan és hatékonyan tudjanak reagálni.

Személyes fejlődésünk kiindulópontja is a megfelelő önismeret, nincs ez másképp a cégek forgóeszköz-hatékonyságának javítása terén sem.

Fontos, hogy egy cég áttekintse belső folyamatainak hatékonyságát, beleértve az üzletfolytonosság biztosításához szükséges kritikus feltételeket, illetve a forgóeszköz és likviditási helyzetét.

Érdemes áttekinteni a cég készletleltárát, kétes vevőkövetelés-állományát és likvid eszközeit, melynek mély ismerete a legfontosabb kiindulópontja egy válsághelyzetre való felkészülésnek. Ezek részletes áttekintésével nem érheti a céget olyan meglepetés, hogy likvidnek hitt eszközeiben álló pénzeszközéhez mégsem tud hozzájutni szükség esetén vagy éppen fordítva, nem számolunk olyan eszközökkel, melyekből akár rövid távon likviditáshoz juthatunk - fejtette ki Kulbert Miklós.

Kapcsolattartás a legfőbb partnereinkkel

Triviálisnak tűnik, de kiemelten fontos, hogy a cégek partneri kapcsolataikat tudatosan kezeljék. Partnereiket, ideértve vevőiket és szállítóikat is, sorolják be aszerint, hogy kik kritikusak, fontosak, elhanyagolhatóak a cég stabil működésének fenntartása szempontjából. Lehetőleg a kritikus partneri kapcsolatok számát meg kell próbálni csökkenteni, ilyen esetekben alternatív beszállítók és új vevőkapcsolatok felkutatása kiemelten fontos lehet. A pandémia elmúlt időszaka bizonyította, hogy egy-egy beszállító vagy vevő esetleges kiesésére, illetve az abból eredő jelentős kockázatok kezelésére lehetőség szerint fel kell készülni.



Partnereink kapcsán nagyon fontos még az aktív kapcsolattartás, a folyamatos párbeszéd, a partnerek monitoringja, mert ezek alapján az esetleges problémák igen korai szakaszban felismerhetőek, az intenzív és folyamatos kommunikáció pedig segíthet abban, hogy az ellátási láncban keletkező zavarok - akár fizetési haladék nyújtásával, illetve banki követelésvásárlási konstrukció kialakításában való közreműködéssel - megoldódjanak és ezáltal biztosított legyen a kiemelt partnereink stabil működése. A sokkszerűen változó környezet emellett megköveteli a cégvezetőktől, hogy akár évtizedes együttműködés kereteit felülvizsgálják, ideértve akár a megrendelés-előrejelzés folyamatos elvárását, frissítését, az árak és fizetési feltételek, elvárt biztosítékok módosítását.

Felkészülni az ismeretlenre

Miután felmértük a cégünk jelenlegi belső helyzetét és partnerkapcsolatok adottságait, érdemes terveznünk.

Az egyik legfontosabb lépés, hogy készítsünk likviditási tervet és ezt megfelelő gyakorisággal frissítsük.

E kapcsán már az önmagában is egy meghatározó tényező, hogy a gyakoriságot megfelelően válasszuk ki és azt amennyiben szükséges változtassuk, mert kritikus helyzetben akár napról napra jelentősen változhat a cég likviditási pozíciója.



Emellett fontos, hogy a tervezést végezzük el szélsőséges helyzetekre is (például a legfontosabb vevőpartnerek jelentős fizetési késedelme, a kereslet megszűnése, beszállítók nem teljesítése), végezzünk stressz tesztet és azonosítsuk a működésünkben a kritikus tényezők kapcsán azokat az indikátorokat, mutatókat (például vevő forgási sebesség, készletállomány mértéke, készpénzállomány, megrendelés volumene), amelyek folyamatos nyomon követése segít előre jelezni a várható problémák kialakulását.



Ennek feltérképezésében segít az UniCredit Bankon belül egy külön forgóeszköz-finanszírozási specialistákból álló csapat, valamint ezen tényezők figyelembevételével segítünk ügyfeleinknek olyan alternatív, testre szabott forgóeszköz-optimalizálási megoldások kialakításában, melyek megfelelő tartalékot jelentenek a kritikus időszakok átvészeléséhez miközben a cégek finanszírozási kockázatait is csökkentik - magyarázta az UniCredit Bank Kereskedelemfinanszírozás és Faktoring területének vezetője.

