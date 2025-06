Örökre eltűnnek ezek a Pepsi üdítők a magyar boltok polcairól: ez lesz helyettük

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hazatér a Pepsi gyártása Magyarországra: a Szentkirályi Magyarország Kft. szentkirályi üzemében ezentúl helyben palackozzák a hazai boltok polcaira kerülő termékeket. A külügyminiszter szerint az import kiváltásán túl ez érzelmi kérdés is, hiszen a beruházás nemcsak gazdasági, hanem nemzeti jelentőséggel is bír. A 11 milliárd forintos fejlesztéshez az állam 3,8 milliárddal járult hozzá, és a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vették.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK