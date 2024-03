Mozgolódnak a magyar milliárdosok: ezt a horvát gigacéget vennék meg

Három magyar milliárdos is érdeklődik a legnagyobb horvát cégóriás iránt, de persze van egy csavar a történetben.

Mészáros Lőrinc, Jellinek Dániel és Csányi Sándor is szívesen megvásárolná déli szomszédunk, Horvátország egyik legnagyobb cégét - erről számolt be a helyi Lider. Mint megjegyzik, a gigavállalat megszerzésére mind a három üzletember érdeklődését fejezte ki a Fortenovina nevű óriás megvételére, a végső szót a főrészvényes fogja kimondani.

A tranzakciót némileg bonyolíthatja, hogy a részvények egy része a Magyarországról az orosz-ukrán háború kitörése után kivonult Sbrerbank tulajdonában vannak, így a háború miatt ezek be is vannak fagyasztva. Ez az oka annak is, hogy egy személy fog dönteni arról, végül kinek adja el - a magyar milliárdosokon kívül még egy dubaji befektető jelentkezett a konszernért.

címlapkép: Rosta Tibor, MTI/MTVA