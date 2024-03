Újabb olcsó ruhákkal támadó online bolt törhet be Magyarországra: mit lép erre a Vinted, Shein, H&M?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A ThredUp nevű online áruház az európai tevékenységét amerikai üzleti modelljével összehangolva, a bizományosi bevétel növelésére összpontosít a következő években, miután a készletvásárlási stratégiája nem vált be Európában - számolt be a The Wall Street Journal. .

Az oakland-i székhelyű ThredUp, egy online olcsótermék-áruház 2022 harmadik negyedévében kezdte meg európai bizományosi üzletágának működését. Ez a lépés a bolgár Remix divatáru viszonteladó cég 28,5 millió dolláros felvásárlása után következett, amely körülbelül egy évvel korábban történt. A terjeszkedést követően a vállalat úgy döntött, hogy az elkövetkező években csökkenti a készletvásárlást és inkább a bizományosi bevétel növelésére összpontosít Európában. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! James Reinhart, a ThredUp vezérigazgatója szerint a vállalat európai bevételeinek csak egy minimális részét teszi ki jelenleg az eladott ruházati cikkek után származó bevétel. A régióban tapasztalt bizományi ruhadarabok hiánya miatt a ThredUp előre fizetett a készletekért, de ez a stratégia nem hozta meg a várt eredményeket. Ennek eredményeképpen a vállalat 1,9 millió dollár értékű készletleírást regisztrált Európában a negyedik negyedévben. Reinhart elmondása szerint ezek a készletek nem voltak vonzóak vagy keresettek az európai vásárlók számára. A 2023-as utolsó negyedévet a ThredUp 1,8 millió aktív ügyféllel zárta, ami nem mutat változást az előző időszakhoz képest. A ThredUp amerikai piacán a bizományosi bevételek jelentik a bevétel 80%-át. Az előrejelzések szerint az európai bizományosi bevételek aránya 2024-ben eléri majd az összes bevétel mintegy 20%-át. A vállalat továbbra is beruházásokkal támogatja piaci pozícióját Európában és álláslehetőségeket hirdet ennek érdekében. Reinhart hangsúlyozta, hogy bár folytatják ezeket az erőfeszítéseket, de fegyelmezetten járnak el. Hozzátette: legalább 2026-ig csak minimális karbantartási tőkekiadásokra számítanak az európai üzletáguk kapcsán.

Címlapkép: Getty Images

