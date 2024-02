Önálló vállalkozásba kezd a népszerű műsorvezető felesége: nem hiszed el, mit talált ki

Sebestyén Balázs felesége új divatmárkát indított, az általa tervezett ruhadarabokat már meg is lehet vásárolni - írja a Blikk. Azokért ugyanakkor mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk.

Sebestyén Balázs felesége pár nappal ezelőtt jelentette be a közösségi oldalán, hogy egy teljesen új területen próbálja ki magát - írja a Blikk. Korábban televíziós és rádiós szakemberként dolgozott, többek között ő volt a férje reggeli műsorának egyik szerkesztője is. A héten azonban egy tőle szokatlan belejegyzéssel állt elő a közösségi oldalán, amiben a fotón látható ruhájára célozva azt írta: "Most még csak mi hordjuk, nemsokára akár Ti is".

Azaz Sebestyén Viki egy új divatmárkát indít, aminek már el is indult az online webshopja. Ebbe felkerültek az általa és üzlettársa (értsd barátnője) által tervezett ruhák. A webshopon nyári darabok jelentek meg, főleg lenge szabású, női ruhákból áll a kollekció. Az oldalon hamar egyértelművé válik, hogy ruhákat nem az átlagos mindennapokra szánták, mivel rendesen megkérik az árát: az egybe ruhák 46 900 forinttól kezdődnek, de néhány darabot már a 70 ezer forint környékén is meg lehet vásárolni.

A nyári öltözékek mellett táskák, és egyéb kiegészítők is találhatóak, az utóbbit, vagyis a vékony sálakat 18 900 forintért árulják. Az élénk színű selyemből készített táskák, amikből jelenleg csak 3 féle van, és az oldal szerint azok is csak limitált ideig elérhetőek, jelenleg 37 900-től indulnak.

A webshopban a ruhákon felül van egy kozmetikai kategória is, bár oda csak egyetlen termék került fel, egy hordozható miniparfüm.