Brutális büntetést kapott Sebestyén Balázs: keményen elmeszelte a NAV a műsorvezetőt

Kellemetlen levelet küldött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Sebestyén Balázsnak. A népszerű műsorvezetőnek többszázezer forintos késedelmi pótlékot kell befizetnie.

Többszázezer forintos késedelmi pótlékról szóló csekket kapott Sebestyén Balázs, amiről az ismert műsorvezető a Rádió1-es élő műsorban a következőket mondta:

Tegnap kaptam valami késedelmi pótlékot NAV-tól, és az viszont 700 ezer forint. (...) Megpróbáltam a NAV-ot felhívni. Hát figyelj, az nem egyszerű, mert üsd be az adószámodat, kapcsold a kezelőt, üsd be az ügyszámodat, az ügyszámnál mindig kilépek, elkezdem beütni, visszakapcsol... Nem jutottam el a kezelőhöz, talán jobb is, mert felháborodott hangvételben kértem volna számon, hogy ez micsoda.

Hát ez az, hogy nem fizettél be valamit. Mi az istent háborogsz? Mit képzelsz magadról? – tette fel ezután a Blikk szerint a kérdést neki viccesen Rákóczi Feri, amire Sebestyén a következőket válaszolta:

De mi az, aminek 700 ezer forint a késedelmi kamatja? Mit kellett befizetnem?

Ezután még hozzátette, hogy nem céges hátralékról van szó, hanem magánszemélyként kapta az e-mailt.

Csalók élnek vissza a NAV nevével

Az elmúlt időszakban többször lehetett arról hallani, hogy internetes csalók a NAV nevében próbálják átverni áldozataikat - számolt be nemrég a police.hu. Azaz egy olyan levelet küldenek nekik, ami megtévesztően hasonlít egy valódi Ügyfélkapus értesítő üzenetre, és a levél feladója is valódinak tűnik (ertesites@kozpontirendszer.gov.hu), azonban a levél fejléc adataiból kiderül, hogy az valójában nem a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett tarhely.gov.hu szolgáltatástól érkezik.

A rendőrség ezért felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ertesites@kozpontirendszer.gov.hu címről érkező levelek csatolmányt tartalmaznak, úgy senki ne nyissa meg a levél mellékletét, mert az biztosan egy csaló üzenet.