Nem kerüli el a magyar lakosságot sem a brutális vízdíjemelés: februárban érkeznek a horror rezsiszámlák

Katasztrofális állapotba került a magyarországi víziközmű hálózat Kurdi Viktor, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke szerint az elmúlt tíz évben. Ma már átlagosan a betáplált ivóvíz több mint 20 százaléka elfolyik a csőtörések miatt és egyes helyeken 50 százalékos a veszteség - írja a G7. 2013 és 2022 között a gerinccsatornában és az elosztó hálózatban az egy kilométerre jutó meghibásodások száma egyaránt majdnem a másfélszeresére emelkedett.

A 2013-ban bevezetett rezsicsökkenté mellett elment a gazdasági realitás: időközben minden költségelem megdrágult, így nemhogy fejlesztésre, de még karbantartásra sem jutott pénz már sok éve. A 38 magyar víziközmű cég pedig a csőd szélén áll - írják. A végső ütést az energiaárak emelkedése vitte be a rendszernek. Az ivóvíz előállítása nagyon energiaigényes folyamat, az energia pedig jelentősen drágult az elmúlt időszakban. Így 2023-ra a víziközmű cégek gyakorlatilag a bevételük felét az energiára költötték és a fennmaradó összegből végképp semmit sem voltak már képesek kigazdálkodni. Mivel a helyzet tarthatatlanná vált, a kormány drasztikus áremelésről döntött.

A döntés értelmében a háztartások számára megmarad a rezsicsökkentés, így a lakosság nem érzékel továbbra sem annyit a problémából. A cégeknek viszont megszűnt az árbefagyasztás januártól, nekik brutális drágulással kell most szembenézniük, amikor február elején megérkeznek az első számlák. A nem lakossági fogyasztóknak 2024-től köbméterenként 576 forintot kell fizetni a bejövő vízért, és 881 forintot a kimenő szennyvízért, ez összesen 1457 forint lesz. Ehhez jön az alapdíj, amely a nagyfogyasztóknál akár havi félmilliós-milliós tétel is lehet majd.

A bekötési vízmérő átfolyási átmérője alapján a bejövő víz havidíja 16 sávra osztva 841 és 609 ezer forint között lehet az Energiaügyi Minisztériumnak a lapnak adott válasza alapján, a szennyvíznél pedig kettéválik a számítás:

Ha a cégnek nincs külön szennvízmennyiség mérője, akkor a szennyvízért is ugyanannyit fizet, mint a bejövő vízért (vagyis a 841 és 609 ezer forint közötti összeg duplázódik)

Ha van külön szennyvízmérője, akkor az átfolyási átmérő szerint szintén 16 sáv alapján havi 1661 és 1,2 millió forint között lesz a díja.

Az még kérdéses, hol mekkora lesz a drágulás, mivel eddig országszerte nagyon eltérőek voltak a díjak, és ehhez képest jött be az új, mindenhol egységes 1457 forint, illetve az alapdíj új rendszere. A drágulás így nagyon sok mindentől függ, és egészen eltérő mértékű lehet.Az viszont biztos, hogy olyan terület nem lesz az országban, ahol az új rendszer ne jelentene masszív áremelést.

Külön kategóriát képeznek a saját vízrendszerrel működő cégek. Magyarországon évente becslések szerint 3,6 milliárd köbméter vizet használnak fel, de ebből csak 600 millió köbméter folyik keresztül a közműhálózaton. A nagy vízfogyasztó cégek jelentős részének ugyanis már régóta saját kútja és saját víztisztító telepe van, őket eddig nem érintette a víz- és szennyvízdíj. Előfordul viszont, hogy egy régóta működő nagyvállalatnak van ugyan saját vízrendszere, de egy gyakorlatilag soha nem használt szennyvízelvezetéssel mégis csatlakozik a közműhálózathoz. Ennek oka az lehet, hogy régen ezt használta, amíg nem volt saját hálózata, vagy az, hogy biztonsági okokból fenn kell tartania egy ilyen vezetéket – ha elromlik a saját rendszere, a szennyvizet akkor is le kell ereszteni valahova.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ezeknek a cégeknek hirtelen húsba vágó kérdéssé tette a szabályozó a szenyvízcső átmérőt. Aki korábban bőven ráhagyott a szennyvíz elvezetés kapacitására, az most könnyen pórul járhat. Eddig nem került semmibe ez a körülmény, mostantól azonban minden centiméter havonta akár több százezer forint költséget is okozhat! Azok a fent említett cégek pedig, amelyek csak biztonsági, vagy történeti okokból csatlakoznak a szennyvízhálózathoz, az új rendszerben akár még havi milliós számlákat is kaphatnak úgy, hogy alapesetben egyetlen deci szennyvizet sem engednek bele a közműhálózatba - írja a lap.

Az is egészen biztos, hogy egy ilyen óriási mértékű céges vízdíj emelés végfogyasztói áremelésekben is meg fog jelenni. A magyar háztartások így közvetve, de szintén sokkszerűen fogják érzékelni azt, amit a rezsicsökkentés eltörlése a cégek számára hoz.