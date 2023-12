Nagyon belehúztak a magyar csúcsmilliárdosok: már dollárban mérve is világszintű vagyonon ülnek

Majdnem 600 milliárd forintos becsült vagyonnal Mészáros Lőrinc lett a leggazdagabb magyar egy friss listán. Őt Csányi Sándor OTP-vezér követi, majd pedig Felcsuti Zsolt, az MPF Holding tulajdonosa. Most először fordult elő olyan, hogy az 5 leggazdagabb magyar vagyona is meghaladta az 1 milliárd dollárt. Az 50 leggazdagabb magyar összvagyona 6935 milliárd forint, ami a hazai 2022-es GDP nagyjából 10 %-a.

591 milliárd forintos vagyonával ismét Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar a Forbes friss listája szerint - tavaly csak a harmadik volt, 436,5 milliárddal. Második helyen Csányi Sándor OTP-vezér áll, akinek 573,7 milliárd forint ra becsülik a vagyonát, de ennek jó része nem a bank, ugyanis a Bonafarm csoport értékét a lap még ősszel 320,4 milliárd forintra becsülte, szóval Csányi vagyona több mint fele ez. Felcsuti Zsolt, az MPF Holding tulajdonosa a harmadik, akinek 442,9 milliárd forint a becsült vagyona.

438,2 milliárdos vagyonnal negyedik Veres Tibor, aki többek között a Wing ingatlanpiaci vállalatot is tulajdonló Dayton Invest csoport tulajdonosa. Az erotikus iparból meggazdagodó Gattyán György 424,8 milliárdos becsült vagyonnal az ötödik. A lap szerint most először öt magyar is lesz a Forbes nemzetközi dollármilliárdos-listáján. Az ötven leggazdagabb magyar összvagyona 6935 milliárd forint, ami a hazai 2022-es GDP körülbelül 10 százalékának felel meg.

