Megszólalt az RTL új Cápája, a számlakirály: A szerencsében nem hiszek, nem alapozok rá

Pénzcentrum: Mi vonzz leginkább a Cápák között műsorában? Milyen taktikával vágsz bele a műsorba?

Sárospataki Albert: Már a kezdetek óta figyelemmel kísérem a Cápák között műsort, szinte az összes részt láttam. Mindig is érdekeltek a történések és a dinamikák szakmai, befektetői és vállalkozói szempontból is. Számomra ez többről szól, mint egy szimplán befektető reality műsor. Jelentős az edukatív hatása, azt gondolom, hogy rengeteget lehet tanulni vállalkozóként a műsorban elhangzó dolgokból. Kifejezetten jó a műsor megítélése vállalkozói, sőt nem vállalkozói körökben is, nem egy trash reality-ként van pozícionálva, a nézettsége is kiemelkedően magas.

Különleges lehetőség bekerülni Cápának, de egyben felelősség is. Az én szempontomból, amiért vonzz a Cápák között műsora, az többek között az, hogy behozok egy olyan szemléletet, amiben a vállalkozói értékeket jobban ki fogom tudni emelni. Rámutatok olyan dolgokra is, amiken az eddigiekben talán kevésbé volt fókusz. Én a vállalkozók pártján állok, abszolút megértem őket. Magas intuíciókkal rá tudok érezni az ő mozgatórugóikra és erre olyan típusú visszajelzéseket tudok adni, amik a vállalkozó számára objektívebbek és még kézzelfoghatóabbak. A befektetéseknél pedig természetesen én is keresem a jó lehetőségeket, a jó csapatokat és a kiemelkedő embereket.

A taktikám a műsorban egyszerű: azokat a csapatokat és vállalkozókat keresem, akik már létrehoztak olyan terméket vagy szolgáltatást, ami validálva lett a piacon, van már értékesítésük és a skálázódáshoz van szükségük segítségre, lökésre. Ha valakinek csak ötletei vannak, nincs még semmi kézzelfoghatója, vagy esetleg már megcsinálta a termékét, de nem adott még el belőle semmit, az számomra szinte biztos, hogy nem lesz érdekes.

Magas a kockázatvállalási hajlandóságom, de azért nem annyira, hogy csak ötletekbe fektessek, azokból teli a padlás. Szektor szinten pedig a digitális megoldások, informatika, egészségügy az elsődleges irány, amikben otthonosan mozgok, de a kereskedelem is közel áll hozzám. Nem zárok ki más területeket sem, elsősorban a csapaton és az alapítókon múlik nálam, valamint az általuk létrehozott és a piac validált terméken vagy szolgáltatáson, hogy befektetek-e vagy sem.

Azt tudni lehet rólad, hogy már egészen fiatalkorod óta vállalkozásokban gondolkodsz, igazából 15 éves korod óta. Mennyire szimpatizálsz hasonló életutat bejárt emberekkel? Ha befektetésről van szó, ez előny nálad vagy ott tudatosan kizárod ezeket a dolgokat?

Valóban, már középiskola első osztályától indítgattam a vállalkozói karrierem, akkor még csak nagyon alap szinten, a saját fejem után, mindenféle jogi struktúra nélkül. Az egyik erősségem, az a rendkívüli kitartásom, hogy minden nehézség és akár bukás után viszonylag gyorsan fel tudtam újra építeni magam a tanulságok levonása mellett. Egyre jobb és élesebb lettem folyamatosan, ahogy mentem előre az időben, mindig csak a célra és a vízióimra koncentrálva, bárhogy is volt, mindig mindent megoldottam. Ez a megoldó képességem egyre erősebb lett és egyre nehezebb feladatokat voltam képes megugrani. Így pontosan tudom, hogy aki hasonló életutat tud bejárni, az jóformán bármit meg tud oldani, ezért egyáltalán nem zárom ki az ilyen típusú embereket. Amerikában az itthoni szemlélettel ellentétben, ha valakinek voltak bukott vállalkozásai, projektjei, amikből képes volt tanulni, azokat jobban preferálják, mert egyszerűen szélesebb az élettapasztalata és érti mit jelent a kudarc, több minden olyat látott, amiből egyszerűen rengeteget lehet tapasztalni.

A probléma inkább ott szokott lenni - azoknál az embereknél, akik buknak, vagy bukdácsolnak az életük során - ha nem tanulnak belőle és nem vonják le a megfelelő konzekvenciákat. Ezeket az embereket azért szerintem hamar ki lehet szúrni és el lehet kerülni őket. De azt fontos hozzátennem, hogy egy üzletnél azért az nem kizáró ok nálam, ha valaki még nem bukott életében. Az én tapasztalataimmal sok olyan bukást, nehézséget el lehet kerülni, amikkel általában találkoznak a vállalkozók.

Jelenlegi projekted a Billingo igencsak felfutóban van, Magyarország 2. legtöbbet használt számlázó programja. Befektetések terén is főleg az IT világ vonz, ha igen, melyik részegysége különösen?

Az IT és digitális világ az abszolút terepem, itt otthonosan mozgok. Ezen belül is a megújuló fizetéseken alapuló (SAAS – Software as a service) szoftver szolgáltatások az a részegység, ami a kedvencem és a szakértelmemet ebben tudom a lehető legjobban kiteljesíteni. Itt már sok mindent láttam, megéltem és tapasztaltam, nagy hozzáadott értékem tud lenni ezekben az irányokban.

Nagyon forró terület most a mesterséges intelligencia. Vállalatvezetőként mennyire látod ebbe a technológiai lépésben a potenciált? Mi foglalkoztat a témát illetően a legjobban?

Röviden: nagyon. Hosszabban: A mesterséges intelligencia teljesen át fogja alakítani jóformán minden téren az életünket. Sokan alul becsülik, szimplán azért, mert nem értik, nem tudnak gondolkodni benne, vagy nem látják a valódi perspektívákat és a felhasználási lehetőségeket, területeket, esetleg félnek tőle, vagy akár konteókat is gyártanak. Mesterséges intelligencia több tíz éve velünk van már és ezt sokan nem is tudják, de a 2022-es év vége volt az, amikor széleskörben a felhasználók számára is jelentősen kinyitották a világot a chatGPT publikussá tételével. Azóta a Billingónál olyan dolgokon kezdtünk el dolgozni, ami addig még a mi képzeletünkben is sok év múlva jelent volna meg és sci-fi volt a számunkra. Konkrétan most azon tevékenykedünk, hogy a céges adatokra épülve létrehozzunk egy olyan felületet és szolgáltatást, amivel a cégvezetők képesek lesznek a saját cégükkel beszélgetni, szóban kérdezni. A cégvezetésben az információk megszerzése, egyes feladatok végrehajtása 10-15x gyorsabban fog tudni megvalósulni a jelenlegihez képest, amire egy cégvezető a Billingo segítségével képes lesz.

Az, hogy beszélgetni tudsz a cégeddel a szó szoros értelmében egy dimenzióváltás a jelenlegi helyzethez képest. A céges információk és adatok egy helyre való integrációja, gyűjtése és dúsítása még jobban felértékelődik, ennek a szerepe még nagyobb hangsúlyt kap részünkről is. A céges adatokra és információkra épül maga az az univerzum, ami alapját képezi annak, hogy minél több kérdést, kérést meg lehessen fogalmazni a mesterséges intelligencia segítésével a cégünknek. A kérések lehetnek például feladatelvégzések, grafikonok és chartok, valamint napi jelentések és riportok készíttetése, számlakészítés és a hozzá kapcsolódó egyes feladatok elvégeztetése, mindezt úgy, hogy szóban beszélsz a cégedhez, ő megérti és megcsinálja neked pár másodperc alatt. A kérdések a céged felé pedig egyre többrétegűek lehetnek majd, egyre összetettebb kérdésekre is meg fogja tudni majd adni a válaszokat a Billingo, illetve tanácsadás jelleggel proaktívan fogja segíteni a cégvezetőket.

Ez egy merőben új világ, ami épül és következik, semmilyen szinten nem hasonlítható az eddigi irányokhoz és lehetőségekhez, képességekhez.

Sokszor elmondtad magadról, hogy imádod az extrém sportokat, hogy mindig a kíváncsiság hajt. Befektetések kapcsán mennyire szereted az extremitást, mennyire tart vissza egy nagy kockázatú, de érdekfeszítő ötlet?

Az átlagnál valóban jóval magasabb a kockázattűrő és kockázatvállaló képességem, ami az életem jóformán minden területére kihat. Kevésbé szeretem az átlagos és általános dolgokat, az nem az én terepem, hamar elunom magam benne. Mindig is a különleges és átlag feletti dolgok vonzottak, amik kihívást jelentenek és gondolkodásra késztetnek. Nagyon szeretek összetett és nagy feladatokat megoldani, amikben már kevesen szeretnek vagy tudnak gondolkodni. Különösen érdekelnek azok az emberek, akik össze tudnak tenni fejben olyan nagy dolgokat, amiknek értik és látják az útját, agilisek és tudni róluk, hogy bármilyen probléma jön az úton azt valahogy meg fogják oldani. Ha ilyen valaki hoz nagyobb kockázatú, de érdekfeszítő ötletet, akkor az az én érdeklődésemet is jelentősen felkeltheti. Az eszetlen kockázatot viszont elkerülöm és óva is intek tőle mindenkit körülöttem. Csak azt vállalom én is be, amit át tudok látni, hogy ha félre is megy valami, akkor is van B, C, D vagy több terv arra, hogy azt ki tudjuk egyenesíteni és tovább tudunk menni.

Azt gondolom, hogy mindent meg lehet oldani, kevés olyan probléma van már, amit ne tudnék megugrani, ezért könnyen át is tudom látni a helyzeteket és ügyeket, lehetőségeket, ezért merész dolgokban is biztonságban tudom érezni magam.

Mi fog meg leginkább valakiben, ha bizniszről van szó? Mi az, amit egy befektetés kapcsán keresel emberileg, együttműködésileg?

A legfontosabb számomra az alázatosság. Ez az első, amit nagyon könnyen, akár pár mondatból is egyszerűen meg tudok ítélni, hogy rendelkezik-e valaki vele, vagy sem. Ha nem, akkor biztos, hogy nincs biznisz. Számomra ez megmutatja, hogy valakivel tudok-e együttműködni bármilyen üzleti dologban, vagy sem. Sajnos ez sokak számára nem egyértelmű, hogy ez mennyire fontos, és nem veszik észre, hogy az egójuk vezérli őket. Még egy jó ötlet és vissza nem térő biznisz is azonnal kútba esik nálam az alázatosság hiányával. A sok közül volt például egy olyan eset, amikor felhívtak telefonon, hogy fektessek be egy üzletbe és találkozzunk személyesen, hogy elmondják ennek a részleteit. Megkértem a felet, hogy az extra szoros időbeosztásom miatt beszéljük meg most telefonon a lehetőséget röviden, hogy haladjunk és meg tudjam érteni miről van szó, el tudjam dönteni egyáltalán érdekes-e az ügy számomra. A telefonpartnerem ezt úgy vette, hogy ezzel én megsértem őt és az üzletét, mert nem vagyok hajlandó személyesen azt meghallgatni, majd mondta, hogy így akkor nem mondja el és így ne is üzleteljünk. Így ebből számomra pár másodperc alatt végül kiderült, hogy hiányzik az alázat a másik félből, jó érzéssel le is tudtam zárni a kérdést, mert egyből kiütközött, hogy nem egy értéket képviselünk. A másik fontos, hogy szakmailag és üzletileg értse azt az üzletet, amiben gondolkodik. A harmadik a kitartás és agilitás, hogy ne adja fel, ha jönnek az akadályok és nehézségek, találja meg a tovább vezető utat. Nem szeretem, ha valakinek állandóan fogni kell a kezét. Én is megoldóember vagyok, ezt várom el másoktól is, aki velem akar dolgozni, nem szeretem a nyavalygásokat és kifogásokat.

Ami pedig még számomra fontos, hogy legyen meg az adott emberben a fókusz, hogy ne pillangózzunk el minden apróságon és nem odaillő dolgokon, tartsuk a célon a szemünket és nézzünk előre, kellő körültekintéssel. Fontos számomra, hogy legyen kémia közöttünk, legyen becsületes és egyenes, azt már szinte nem is mondom, annyira alap. Fontos még számomra, hogy figyeljünk egymás idejére, az nálam abszolút vörös posztó, ha valaki csak az időmet rabolja és nem tiszteli azt, vagy önös érdekből csak magára figyel. Ezt egyszer lehet eljátszani nálam, többet nagy valószínűséggel kerülni fogom azt az embert, aki az időmre ennyire nem vigyáz. Nincs időm feleslegesen írogatni social üzeneteket, céltalan maileket, felesleges KV-kat meginni a semmiért. Ha valami nincs célhoz kötve, az engem nem érdekel. Ez csak az üzletre vonatkozik, a barátaimmal nyilván leülök kötetlenül KV-zni és jól érezni magam, de üzletben nálam teljes a fegyelem és nem engedek meg semmilyen időrabló tényezőt.

Ezt sokan látom nem értik, a Linkedin-en is naponta írogatnak többen, hogy mit szólnék egy KV-hoz, vagy az ő szolgáltatásukhoz, amit éppen szeretnének a figyelmembe ajánlani, de ezekre vissza sem írok 98%-ban, mert arra sem méltatják magukat, hogy legalább arra törekedjenek, hogy a figyelmem keltsék fel, ne egyoldalú üzeneteket fogalmazzanak meg, amik csak magukról szól és ne spammaljenek.

Ha vállalkozásokról van szó, akkor Magyarországon még mindig nagyon kevesen viszik sikerre az ötletüket, szerinted miért van ez?

A fentiek teljes vagy részleges hiányából, amit az előző kérdésben átbeszéltünk. Ami a fentieken túl még probléma szokott lenni, hogy nem készítenek üzleti terveket, nem gondolják át a dolgaikat, nem látják a logikai sorrendeket, valamint sokan nem képesek struktúrákban gondolkodni, ami a siker egyik legfőbb alapja. Több olyannal is találkoztam már, sőt a pályafutásom elején én is hasonló voltam, hogy azt gondoltam én jobban tudok mindenkinél mindent és majd megoldom a dolgokat. Itt hiányzott még az az alázat belőlem, hogy elfogadjam, nem én vagyok a legokosabb a világon és keressem azokat a talenteket, embereket és szakértőket, akik jobbak nálam. Amikor ezt megértettem, csak olyan emberekkel kezdtem magam körülvenni, akikről elhittem és láttam, hogy sokkal jobbak nálam. Így mindig azoktól tanultam az adott projektjeimben, akik előttem jártak a témában, így jóformán mindig ezekre a szintekre én is fel tudtam jönni, folyamatosan jobb és még jobb tudtam lenni. Számomra rendkívül fontos, hogy minden nap azt érezzem és tegyek érte, hogy fejlődjek. Minél több okos emberrel minél több időn keresztül építeni magunkat az igazi befektetés.

Ezt jó lenne, ha mindenki felismerné, akinek még nem sikerült. Szokták azt mondani és én is vallom ezt, hogy annak az 5 embernek az átlaga vagyunk, akik körülvesznek minket a mindennapokban. Ezért is keresem azokat az embereket mindig a környezetemben, akiket elismerek, felnézek rájuk, talentek, és tudok tőlük tanulni, mindegy milyen korosztályban. Ezen kívül nagyon szeretem a könyveket, átlagosan heti 1 könyvet olvasok vagy hallgatok meg hangoskönyv formájában, ez rengeteget hozzáad önmagamhoz, folyamatosan tudok fejlődni ezek által is.

Több korábbi interjúdban elmondtad, hogy szerinted egy sikeres vállalkozáshoz három alapvető dolog kell, alázat, kitartás, fókusz. A szerencsét viszont sosem említetted. Miközben más sikeres vállalkozótól azért ezt is sokszor hallani. Tudatosan kerülöd a szerencse faktort? Egyáltalán nem számolsz vele?

A szerencsében egyszerűen nem hiszek és nem is alapozok rá. Ha ezt tenném, ennyi erővel lottózhatnék, vagy kaszinóba is járhatnék, bízva abban, hogy hátha szerencsém lesz. Ezeket én teljesen elkerülöm és nem is érdekelnek.

A szerencsére van szerintem egy találóbb mondás, miszerint a szerencse az, amikor a lehetőség találkozik a felkészültséggel. Ez szerintem is így van. Sokan észre sem veszik, hogy mennyi lehetőségük („szerencséjük”) megy el mellettük, mert egész egyszerűen nincsenek felkészülve és meg sem látják ezeket. Ha valakinek tiszták a víziói, megvan benne az alázat, kellően kitartó és a célon tartja a szemét, annak nincs szüksége a szerencsében bíznia, mert előbb-utóbb, vagy így vagy úgy, de sikerülni fog neki. Ha valaki, akkor én pontosan tudom, hogy nagyon marginális mennyiségű az a dolog, amit nem lehet megoldani megfelelő felkészültséggel, hozzáállással, csapattal és gondolkodással.

A jelenlegi gazdasági nehézségek egyáltalán nincsenek jó hatással a vállalkozásokra. Mik a tapasztalataid, hogyan lehet válságállóvá tenni a vállalatot, hogyan lehet tulajdonosként erre törekedni? (Ismert a buszoztatós vállalkozásod hamar jött sikere, majd a világválság idejében való hirtelen bedőlése – ezért is kérdezem)

Fontos, hogy ne a megszokásokban gondolkodjunk. A válságállóság legjobb ellenszere és az alapja, ha kivezetjük a szótárunkból azokat a kifejezéseket, hogy: „ezt így szoktuk”, „jó ez így, ahogy van”, „ez már régóta bevált”, „nem változtatunk”, „mit fognak mondani az emberek”, „nem vállalom a felelősséget”. Ezek a mondatok olyan szokásokra vezethetőek vissza, amik azt eredményezik, hogy nem merünk változtatni, túlságosan beszűkítjük a látómezőnket.

Szerintem egy válságos vagy nehezebb helyzetben az agilitás a legfontosabb, hogy merjünk hozzányúlni a dolgainkhoz: vágjunk akár jelentősebben költséget, vannak-e újabb bevételi csatornák vagy megoldások, nézzük meg mit lehet optimalizálni, vannak-e olyan rendszerek vagy szoftverek amivel tudok automatizálni, költséget csökkenteni, hatékonyságot növelni. Ha valaki nem hozza az eredményeket a cégnél és melegedni jár csak be, azoktól tudjunk megválni, merjünk kollégát cserélni, legyünk következetesek magunkkal és másokkal szemben is. Legyünk nyitottak és keressük az újszerű megoldásokat, legyünk olyan közösségekben, mastermind csoportokban, akik megoldásokban és előremutató dolgokban gondolkodnak, segítséget és támogatást nyújtanak, pozitív a gondolkodásmódjuk és „félig teli van nekik a pohár, nem pedig félig üres”. A válságállóság legjobb ellenszere ez a típusú gondolkodás.

Vállalkozónak szerinted születni kell vagy lehet azzá is válni?

Inkább onnan közelíteném meg a kérdést, hogy vannak vállalkozó típusú emberek és alkalmazott típusú emberek. Hogy egy vállalkozó típusú ember ezzel születik-e, vagy azzá válik-e az élete első részében, azt nem tudom. Mindenesetre, én már 7-8 éves koromban tudtam, hogy én vállalkozó leszek, eszembe sem jutott soha, hogy elmenjek dolgozni valahova.

Aminek megvannak az előnyei és hátrányai is, amit utólag értettem meg sokkal jobban. Ugyanis az, ha valaki elmegy dolgozni egy olyan szervezetbe, ahol struktúrák, hierarchiák és szervezeti egységek vannak, az szerintem sokat tud hozzáadni az emberhez. Ez nekem kimaradt az életemből és úgy kellett magamba szívnom ezt a tudást, hogy olyan emberekkel kezdtem el dolgozni, akik végig járták ezt az utat és a multi világot. Utólag visszagondolva, a pályafutásom elején egy 3-4 év multi világ egészen biztos, hogy jót tett volna a szemléletemnek és a tudásomnak. Hogy valaki később az alkalmazotti világból vállalkozó típusú emberré tud-e válni, erre kevesebb igazán jó példát látok, viszont messze nem példanélküli, de biztosan kevesebb van ebből

Milyen tanácsokat adnál egy induló vagy azért már látható, de a szárnyait próbálgató vállalkozásnak? Mik manapság a legnagyobb buktatók, mire kell különösen figyelni?

Keresse azokat a köröket, társaságokat és embereket, akiktől tud tanulni az adott témában. Minél inkább olyan társaságot épít fel maga köré, akik szakmailag, emberileg és kapcsolati tőkében kiemelkedőek, annál gyorsabban lehet haladni előre. Legyen figyelmes, alázatos, tegye félre az egót (ez a legnehezebb talán, az egót letenni). A víziója, célja legyen tiszta, értse a problémát, amit meg akar oldani a termékével vagy a szolgáltatásával. Felejtse el a negatív dolgokat, vegye le a negatív hírekről a figyelmét, ne olvasson és figyeljen olyan híroldalakra és social bejegyzésekre, amik érzelmileg negatívan tudják befolyásolni, feleslegesen elgondolkodtatni. A felesleges politizálás, a felesleges témák, a szomszéd kiskutyája és a barátunk barátjának a felesleges problémái mind buktatók a figyelmünk elvesztésében. Kapcsoljuk ki az értesítéseket a telefonon, ne zavarjuk meg a figyelmünket.

Én nekem napi 2x jelennek meg az értesítések a telefonon, egyszer délben, egyszer este 7-kor. Ennyi, ezt nagyon egyszerű beállítani. Tárgyalás és feladat közben nincs telefon, nincs social, nincs semmi, csak a tiszta fókusz. Fontos a tervezés, hogy minden hét végén tervezzük meg pontosan a következő hetünket, ne legyenek felesleges dolgok benne, legyen az ésszerű és racionális, legyenek napi, heti és havi célok. Hét közben, ha kell tervezzük újra, ha valami közbejött, álljunk agilisan a történésekhez és ne kezdjünk el stresszelni. Ha jól tervezünk, kevesebbet stresszelünk. Merjünk kérni segítséget, ha valami nem megy.

A Cápák között műsora megoldóemberként hivatkozott rád a bemutatáskor – milyen értelemben vagy megoldóember?

A mottóm az szokott lenni, hogy a „lehetetlen lehetetlen”. Én ezek alapján élem az életem, szerintem mindenre van megoldás és én jóformán mindenre meg is találom azt. Nem ismerek lehetetlent, csak tehetetlent. Vannak falak, amibe beleütközik az ember, de meg kell találni az útját, hogyan jutunk át rajta: átmászunk, alagutat ásunk, megkerüljük, felgyújtjuk, ledózeroljuk, téglánként bontjuk le, felrobbantjuk, vagy egyszerűen úgy döntünk, másik falat mászunk meg, hogy ugyan oda eljussunk. A lényeg, a megoldás fókusz. Annál nincs rosszabb, mint ha valaki ötlettelenül azt mondja, hogy feladjuk, vagy nem tudom. Én a legkomplexebb és összetettebb feladatokban érzem otthon magam, amikben sokan már nem szeretnek gondolkodni sem. A nagy kihívásokat, nagy dolgokat szeretem.

Ha hegymászó lennék, valószínű ott is csak a 8000-es csúcsokban tudnék gondolkodni. Ezért sem leszek hegymászó, mert tudom, hogy bármennyire is vonz, egy ilyen hallatán már lehet a feleségem elválna tőlem, amit azért nem merek már megkockázatni.

A Cápák között új évada január 7-től lesz látható az RTL-en vasárnaponként 19 órától