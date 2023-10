Indul a kőkemény NAV-razzia Magyarországon: itt állnak lesben az ellenőrök még az ősszel

Október végén és november elején az eddigi bejelentések alapján többek között koszorú-, virág-, dísznövény-, partykellék- és ajándékárusok, jelmezkölcsönzők, szezonális zöldség- és gyümölcskereskedők, pékségek, vendéglátóhelyek, húsboltok kerülhetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal célkeresztjébe. A legtöbb ellenőrzést a a koszorút, virágot és mécsest árusító vállalkozásoknál tervezik. Az Adótraffipax oldal alapján az is tudható, hogy hol, mikor és milyen vállalkozásoknál várhatók ellenőrzések. Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök.

A NAV Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. október 16. és november 19. között az autógumit szerelő vállakozásokat ellenőrzik. 2023. október 24. és november 5. között pedig a virágkereskedéseket ellenőrzik. A revizorok főként a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják.

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága munkatársai 2023. október 24. és november 1. között az igazgatóság illetékességi területén ellenőrzik a koszorú-, virág-, dísznövény-, partykellék- és ajándékárusokat, illetve jelmezkölcsönzőket. Valamint 2023. október 24. és november 6. között Budapesten ellenőrzik a kitelepüléseken, piacokon értékesítő szezonális zöldség- és gyümölcskereskedőket. Továbbá 2023. november 1. és 30. között Budapesten ellenőrzik a pékségeket, péküzemeket. Az adóellenőrök a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek szabályszerű használatát, a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják, valamint az online pénztárgépekben rögzített forgalmi adatok alapján nyomon követik a bevételek alakulását.

Továbbá korábbi közlések szerint Dél-Budapesten 2023. augusztus 1. és december 31. között Budapesten – előzetes kockázatelemzések alapján – a használtautó kereskedőket ellenőrzik. A revizorok a bejelentési, bevallási kötelezettségek teljesítésére, valamint a különbözet szerinti adózási szabályok megfelelő alkalmazására fókuszálnak. 2023. szeptember 1. és december 31. között a dél-budapesti illetékességi területen működő székhelyszolgáltatók, a székhelyszolgáltatókhoz átjelentkezők, valamint a székhelyszolgáltatást igénybe vevő vállalkozások adókötelezettségeinek teljesítését ellenőrzik.

A NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023 október 30. és november 3. között ellenőrzik a koszorú-, virág- és ajándékárusokat, kereskedőket. A revizorok a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgépek használatát vizsgálják.

A NAV baranyai munkatársai október 23. és 29. között kedden Pécsett a Megyeri úti vendéglátóhelyeket, szerdán Pellérden, a Dózsa György utcai üzleteket, csütörtökön pedig Pécsett, a Ferencesek utcájának éttermeit ellenőrzik. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. A vármegye építkezésein a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését, és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását vizsgálják.

A NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. október 23. és 30. között a virágboltokban, valamint a koszorú- és mécsesárusoknál ellenőriznek. A revizorok a nyugta- és számlaadást és a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják, akár többször is. 2023. november 20. és 27. között a NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a zöldség- és gyümölcskereskedőknél a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint az online pénztárgép használatának szakszerűségét ellenőrzik.

Továbbá 2023. november 27. és december 1. között a NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a vármegye piacain a nyugta- és számlaadást és a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják. 2023. december 4. és 8. között a húsboltokban és hentesáruüzletekben végeznek próbavásárlást. 2023. december 11. és 22. között pedig ellenőrzik a fenyőfa- és szaloncukorárusokat. A revizorok a foglalkoztatottak bejelentését, valamint az online pénztárgépek használatának szakszerűségét ellenőrzik.

A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. október 26-27. és 30-31. között a koszorút és virágot árusítóknál ellenőrzik a nyugta- és számlaadást és a foglalkoztatottak bejelentését.

A NAV Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. október 16. és november 1. között a koszorút, virágot, gyertyát árusító vállalkozásokat ellenőrzik. A revizorok a nyugta- és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését és az áruk eredetét is vizsgálják.

A NAV Fejér Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának revizorai 2023. október 24. és 31. között szintén a koszorút, virágot és mécsest értékesítő vállalkozásoknál ellenőrzik a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek használatát, valamint a foglalkoztatás szabályszerűségét.

A NAV Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. októberben ugyancsak a koszorút, virágot, mécsest forgalmazó vármegyei vállalkozásoknál ellenőrzik a nyugta- és számlaadást és a foglalkoztatás szabályszerűségét.

A NAV Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága október hónapban is a megye területén lévő Tüzép telepeket, az Építőipari-, építőanyag-kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásokat és a jövedéki kiskereskedőket ellenőrzi. A revizorok a számla- és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek üzemeltetését és a jövedéki termékek eredetét, azok jogos birtoklását vizsgálják. A megye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást. A hét valamennyi napján, a megye egyéb településein is végezhetnek ellenőrzéseket.

A NAV Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. október 24. és november 12. között a vendéglátókat ellenőrzik. Az adóellenőrök vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.

A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2023. október 24. és 27. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:

október 24. (kedd) - Pásztói járás,

október 25. (szerda) - Balassagyarmati járás,

október 26. (csütörtök) - Salgótarjáni járás,

október 27. (péntek) - Bátonyterenyei járás.

A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a használtgépjármű-kereskedőknél. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, illetőleg a megfelelő áfakulcs használatát. Fentieken túl az adóellenőrök a hét valamennyi napján a vármegye egyéb területein is végezhetnek vizsgálatokat.

A NAV Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága a 43. héten az alábbi helyszíneken ellenőriz:

vendéglátóegységekben,

építkezéseken.

A nyugta- és számlaadást, a pénztárgépekkel kapcsolatos előírások betartását, a nyilvántartások vezetését, a forgalmazott áruk eredetét, valamint a foglalkoztatottak bejelentésének szabályszerűségét is vizsgálják a revizorok.

A NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága munkatársai október 24. és 31. között a vármegyében koszorút, virágot, sírdíszt, mécsest árusító vállalkozásokat ellenőrzik, majd november 2. és 3. között az élelmiszer-vegyes iparcikk kiskereskedőket. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a jövedéki termékeket, a szabályos foglalkoztatást, az online pénztárgépek használatát. Ezen felül továbbra is ellenőrzik az építőipari vállalkozásoknál a szabályos foglalkoztatást. A revizorok a hét valamennyi napján, a vármegye bármely településén ellenőrizhetnek.

A NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. október 24. és 31. között a virág- és koszorúárusokat ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések várható helyszínei:

2023.10.24. Paks

2023.10.25. Dombóvár

2023.10.26. Tamási

2023.10.27. Bonyhád

2023.10.30. Tolna

2023.10.31. Szekszárd

A NAV Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. október 16. és november 1. között a koszorút, virágot és mécsest árusítókat ellenőrzik. A revizorok a nyugta- és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják.

A NAV Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. október 24. és november 1. között a vármegye egész területén ellenőrzik a koszorút, virágot és mécsest forgalmazó vállalkozásokat. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint az online pénztárgépek megfelelő használatát vizsgálják.

A NAV Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. október 21. és november 1. között a koszorút, virágot és mécsest árusítókat ellenőrzik. A revizorok a nyugta- és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, valamint a pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják.

A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.