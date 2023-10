Évente egyszer van ilyen akció a boltokban: tömegek állnak ezért sorban az Aldiban, Pennyben, Tescóban

Nemsokára jön a halottak napja, az áruházak ezúttal a mécsesekre gyújtották be az árversenyt. Lássuk, ki mivel készül a Mindenszentek utáni napra, mikor több százezer ember indul meg szeretteire emlékezni a hazai temetőkbe.

Pontosan egy hét múlva következik a naptárban a halottak napja, az a nap, amikor a keresztény kultúrkör szerint elhunyt szeretteinkre, barátainkra és ismerőseinkre emlékezünk. Bár sokan így tudják, pontatlan az az információ, hogy emiatt lenne munkaszüneti nap november legelső napja: ekkor Mindenszenteket tartjuk, amely bár kapcsolódik az általunk már említett naphoz, de a halottak napját valójában november másodikán "tartjuk".

Az idén nem hétvégi napra esik a halottak napja, és nem is a hétvégét megelőző péntekre vagy az azt követő hétfőre (vagyis hosszú hétvége sem lesz). Mivel azonban november elseje és másodika az iskolai őszi szünet közepére esik, most is várható, hogy sokan felkeresik a magyar temetőkben elhunyt szeretteik sírhelyét. Ismét "lángba borulnak a temetők", a gyengén (vagy sok helyen egyáltalán nem) világított temetőkben csak a mécsesek, az emlékezés gyertyáinak fényei igazítanak majd útba több százezer temetőjárót és gyászolót. A különleges napra pedig természetesen az áruházak is készülnek: összegyűjtöttük a legjobb ajánlatokat, már ami a mécseseket illeti.

Mohakoszorú és teamécses

Mint rendszeresen, a Pénzcentrum most is az akciós újságokat hívja segítségül, hogy kiderítse, hol járunk a legjobban, ha mécseset szeretnénk vásárolni. Rögtön az (ABC szerint) első áruházban, az Aldinál találhatunk remek ajánlatokat: az öt darabos temetői olajmécses (23 százalékos leárazás után) 999 forintba kerül itt, vagyis darabonként mindössze kétszáz forintért juthatunk hozzá. Kapható piros és fehér színben, csakúgy, mint a nagyobb méretű temetői mécses, melyből két darabot 799 forintért vásárolhatunk.

Ugyanennyibe kerül az 50 darabos kis teamécses, de vehetünk mohakoszorút mécsessel is, ez 1 999 forintba kerül az Aldinál. Ha valaki nagyobb koszorút venne a látogatott sírra, akkor egy klasszikus temetői csokor 3 999 forintért vásárolható.

A Lidl két teljes oldalt szent akciós kiadványában a halottak napi kelleékeknek. Az alapméretű mécses itt is 199 forint, de vehetünk egy jóval nagyobbat 799 forintért is. Tartanak továbbá 4 darabos mécses-szettet 1 299 forintért, vagy éppen vehetünk üvegben tartott mécsest: ezek ára 599-től egészen 1599 forintig gerjed - mérettől függően.

Eltérő választék

Az Auchannál, bár nem nagy a választék, a mécses körülbelül egy árban van az Aldiban kaphatóval. Azért körülbelül, mert a 200 forintos darabonkénti ár attól függ, van-e Auchan kártyánk: ennek birtokában nem 199, hanem mindössze 179 forint egy darab. Ez azonban csak a műanyag fedelesre vonatkozik, ha fém fedeles mécsest szeretnénk, akkor annak ára szintén 199 forint darabonként. Sima mécsest nem találtunk ugyanakkor a Metroban, itt azonban koszorúból kapható kétféle: az Aldiból már ismert mohakoszorú (mécsessel) darabja 1 899 forintba kerül, a kissé nagyobb változat pedig 2 290 forint.

Annál nagyobb választékot találhatunk mától a Penny Marketben, mindez pedig ki is derül a mától érvényes akciós kiadványukból. Csak temetői mécsesből lehet kapni háromfélét, és itt az a döntő - a méret mellett - hogy mennyi a mécsesek égési ideje. A 199 forintos mécsesnél például 7 óra ez az érték, az 599 forintba kerülő - amely természetesen középméretű is - 24 óra, míg a legnagyobb és legdrágább, a 699 forintba kerülő mécses a termékleírás szerint 38 órán át ég szerettünk sírja mellett.

A Pennyben ezen kívül még kiegészítők is kaphatók: egy sima olajmécses 249 forint, a négy darabos mécsesbetét-szett pedig 1 399 forintért már vihető is. Ugyanebből a termékből a 10 darabos szett már 1 999 forintba kerül, ezek a mécsesbetétek viszont nem égnek annyi ideig, mint az olcsóbb, de csak 4 darabos kiszerelésben lévők.

Belehúzott a Tesco

Míg az eddig vizsgált áruházak akciós újságjai csak egy pici sarkot, esetenként még annyit sem szántak a halottak napi ajánlatok közlésére, ettől élesen eltérve a Tesco egy egész oldalt szent az ünnepnapnak akciós kiadványában. A hipermarketekben mától kapható termékek pedig árban és kinézetre is eltérnek némileg az eddig bemutatottaktól - lássuk, mivel készülnek.

Az olcsóbb mécsesek között a Tesco egyetlen termékkel rukkolt ki, egy piros, egyszínű darabbal, mely 255 forintba kerül. Fontos megjegyezni, hogy a Tesco minden halottak napi termékét Clubcardos árakkal tartja alacsonyan, a klubkártya megléte nélkül akár több száz forinttal is többet fizethetünk a termékért: ez az egyszerű mécses is 429 forintot kóstál, ha nincs Clubcardunk. Egy angyalos mintájú mécses Clubcarddal 345, anélkül 597 forintba kerül, míg a legdurvább eltérés a nagyobb mécseseknél (tartóval együtt) jelentkeznek: van köztük olyan, amely klubkártyát használva 2 999, annak megléte nélkül azonban már 4 999 forintért vásárolható meg.