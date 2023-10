Kiderült az igazság Stadler József hagyatékáról: csupán ez maradt a legendás vállalkozó után

Ritkán szólal meg, ám most a Blikkel kivételt tett Stadler József egykori vállalkozó fia. Többek között elmondta, apjáról rengeteg legenda szól, ám ezeknek a fele sem igaz.

Apuról rengeteg legenda szól. Olykor mosolygok rajtuk, főleg azon, hogy sokan el is hiszik mindazt, amit róla írtak vagy állítottak. Soha nem volt a birtokában egyetlen világhírű festmény sem. Sem Az utolsó vacsora, sem a Mona Lisa. Tudjuk valamennyien, hogy apu nem volt szent, de az a sok pénz, amit ő keresett, nem elsősorban luxusra, öncélú pénzszórásra ment. Stadiont építtetett, profi futballcsapatot működtetett, rengeteg embernek adott munkát és szórakozást a környéken. Ki merem mondani, hogy édesapámat meghurcolták és kinyírták.

– jelentette ki a Blikknek Stadler Zoltán, a 66 esztendősen elhunyt magyar vállalkozó, Stadler József fia. A férfi elmnodása szerint ritkán szólal meg, ám most kivételt tett. Elmondta, apja abba betegedett bele, ahogy támadták, vádaskodtak vele szemben, börtönbe zárták. Hogy mennyire szerette a futballt és az azt körülvevő világot, tökéletesen bizonyítja, hogy már betegen, anyagilag megrogyott állapotban is képes volt 20 millió forintot befizetni a felszámolónak, hogy visszavásárolja tőle a stadiont. Megnéztük az egykori gyönyörű létesítményt... az enyészeté. Senki sem gondozza. Borzasztó látvány – fogalmazott Zoltán.

A lap cikke felidézi, Stadler József az ellene hozott bírósági ítélet nyomán a kecskeméti börtönbe került. Az ügyészek vádolták sikkasztással, adócsalással, és ő hiába hajtogatta az ártatlanságát, a törvény lesújtott rá. Már a rácsok mögött is folyamatosan betegeskedett.

Apu már nagyon rossz állapotban volt, de a jövőt tervezte. Soha nem felejtem el: Solton voltunk, a róla szóló könyvet dedikálta, amikor rosszul lett, összeesett. Ott álltam mellette, én kaptam el, majd hívtam a mentőt. Néhány napig kómában volt, de már soha nem tért magához. Sztrókot kapott. Most is kimegyünk a sírjához, ahogy mindig tesszük. Állítom, apu nagyon hiányzik, és nemcsak nekünk, a ma Magyarországának is...

– vélekedett Stadler Zoltán, aki tisztázta azt is, mit hagyott rá az édesapja.

Sokan kérdezik tőlünk, Stadler gyerekektől, milliomosok vagy milliárdosok vagyunk-e, és mekkora az örökségünk. Nos, megnyugtatok mindenkit: nem vagyunk gazdagok. Mitől lennénk, mindössze egy autót és egy üres földet örököltünk édesapánktól.