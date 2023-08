Rengeteg pénzt lehet megspórolni az összeköltözéssel: mégis 10-ből 6-an hallani sem akarnak róla

Habár január óta csökken az infláció, a még mindig kétszámjegyű áremelkedés és a magas energiaköltségek továbbra is kihívás elé állítják a cégeket. A működési költségek lefaragásában és a versenyképesség növelésében azonban olyan, elsőre szokatlannak tűnő megoldás is segíthet, mint az iroda vagy az üzlethelyiség megosztása más vállalkozásokkal.

A K&H kkv-k körében végzett kutatása szerint 10-ből 4 cég nyitott erre, az „összeköltözéshez” viszont a másik cég vezetőjének személyisége fontosabb, mint a termékének vagy szolgáltatásának minősége.

A KSH legfrissebb adatai szerint 2023 júliusában a fogyasztói árak 17,6 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Ezzel tíz hónap után először ment 20 százalék alá az infláció. A januárban kezdődött lassuló tendencia bizakodásra ad okot, de a cégek mindennapjait még mindig nagymértékben nehezíti a kétszámjegyű áremelkedés és az energiaköltségek. Érdemes ezért minden lehetőséget számba venni, amivel mérsékelni lehet a működési költségeket és vonzóbbá lehet tenni az üzletet a vevők számára. Ilyen lehet például, a saját iroda vagy üzlethelyiség megosztása másik vállalkozással, melyben a K&H bizalmi index kkv-k körében végzett kutatása szerint tízből négy vállalkozás lát fantáziát.

A cégvezető személyisége a legfontosabb

Ha megvan a nyitottság az üzlethelyiség megosztására, már csak a megfelelő partnercéget kell kiválasztani. Akárcsak a barátságban vagy a párkapcsolatban, ebben az esetben is a másik cég vezetőjének a személyisége a legmeghatározóbb szempont (58%). Emellett még fontos az is, hogy minőségi legyen a másik cég terméke vagy szolgáltatása (36%) illetve, hogy minél szélesebb vásárlói kört lehessen vele elérni (28%).

Nem mindegy hol van az iroda

A kutatás arra is kitért, hogy mi történne fordított helyzetben, azaz mennyire nyitottak a vállalkozások arra, hogy ők társuljanak be egy másik céghez. Más vállalkozó irodájába vagy üzlethelyiségébe szintén tízből négy cég költözne be, elsősorban a költségek csökkentése valamint új ügyfelek szerzése miatt. A cégméret azonban jelentősen befolyásolja a hajlandóságot.

A kisvállalkozások kimagasló arányban társulnának (43%), a mikrovállalkozások az átlaghoz hasonlóan nyitottak (38%), míg a középvállalkozások jóval elutasítóbbak (22%). A betársulásnál viszont már nem a személyiség (40%), hanem az üzlethelyiség elhelyezkedése a legfontosabb (49%), azaz, hogy földrajzilag hol található. Továbbá a másik vállalkozás vevőköre (21%) és a termék vagy szolgáltatás minősége (17%) sem elhanyagolható szempont.