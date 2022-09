Közös vagy külön kassza? Jól vigyázz, magyar házasságok mehetnek rá erre a rezsiválságban

Hogyan kezeljük az anyagiakat egy párkapcsolatban, és mik a legjobb módszerek? Mennyire működik a közös vagy a külön kassza, és milyen szabályokat kell lefektetni ahhoz, hogy az anyagiakban is harmonikus legyen a párkapcsolat vagy a házasság? Adunk néhány tippet, hogy ez semmiképpen se okozzon súrlódásokat.

A rezsiválság, a nehéz gazdáasági helyzet miatt most nagyon fontos, hogy jól kezeljük a pénzügyeket. Talán le is kell mondanunk egy vagy több kényelmi dologról, szolgáltatásról, hogy a hó végét, a következő fizetés előtti napokat már ne rettegéssel várjuk. Párkapcsolatban, családban élve azonban még ennél is szigorúbban kell vigyázni minden forintra, különösen akkor, ha adott esetben gyerekekről is gondoskodni kell. De mi a helyzet akkor, ha a párkapcsolat még nem tart ott, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk, vagy már beszéltünk is róla, de sehogy nem sikerül zöld ágra vergődni, mert partnerünkkel merőben másét gondolunk az anyagiakról, és azok kezeléséről? Cikkünkben most megnézzük, milyen előnyökkel vagy hátrányokkal járhat a pérkapcsolatban a közös- illetve a külön kassza rendszere.

Ha elmúlt a rózsaszín köd

A párkapcsolatoknak évtizedek óta bevált receptje van. Ha új partnerünkkel már nagyon jól működik minden, akkor az összeköltözést is fontolóra vettük, sőt, meg is léptük, hogy együtt vágjunk bele a következő hónapokba vagy évekbe. Sokaknak ekkor jön az első döbbenet: kiderül ugyanis, hogy amit a szerelmes andalgások közepette nem beszéltünk meg, hogy partnerünk vagy minden garast a fogához ver, vagy éppen ellenkezőleg, úgy szórja a pénzt, mintha nem lenne holnap. Előfordulhat, hogy a jó kapcsolat fenntartása érdekében jó darabig nem szólunk emiatt, de az ebből fakadó frusztrációt sem egészséges benntartani. Ekkor pedig az következik, hogy egy komoly, leülős beszélgetés során bizony meg kell húzni néhány határt, hogy innentől mi lenne egészségesebb a pénz kezelésében.

Ha együtt élünk valakivel, az nem csak érzelmi, hanem szinte azonnal egy pénzügyi viszonyt is jelent. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy bár nekünk a kötelezőeken túl (rezsi, élelmiszer, közüzemi számlák vagy hiteltörlesztés) nem sok mindenre szokásunk költeni, csak néha veszünk egy könyvet vagy színházjegyet, addig párunk bizony sokkal többet költ, mint amennyit a közös háztartás kasszája megengedhet magának. Rendkívül fontos, hogy ezeket a dolgokat akár kapcsolat elején megbeszéljük, ha szükséges, rá is bírjuk kedvesünket, hogy kicsit igyekezzen visszavenni a költségekből - ugyanis nagyon gyorsan csúnya vitákká fajulhat ez.

Vegyes vagy külön kassza? Működik!

Ha az előbb leírt módszer, a beszélgetés nem vezetett eredményre, akkor jó megoldás lehet az is, ha inkább vegyes, vagy teljesen külön kasszán élünk egy párkapcsolatban. Az előbbi azt jelenti, hogy mondjuk a rezsit egyikünk fizeti, a másikunk pedig az élelmiszert, vagy ruhákat szerzi be. Mindannyian ismerünk olyan párokat, ahol a bevásárlás teljes egészében egyik vagy másik tagra koncentrálódik a párkapcsolatban, az kizárólag az ő feladata - ez pedig pár zsömlétől a pár másik tagja által hordott cipőig és ruhadarabokig terjed.

A teljesen külön kassza abban az esetben lehet jó megoldás, ha semennyire nem sikerült rávenni a párunkat arra, hogy korábbi, kedves hobbijaival - amelyek akár jelentős költséget jelenthetnek - felhagyjon. Ha viszont tényleg nem akarunk emiatt súrlódásokat, akkor érdemes lehet elgondolkodni, hogy mindent mindenki magának szerez be - ritka esetben ugyan, de előfordul, hogy ez házasságban is működik. Persze abban az esetben, ha már gyerek is született, ezek a határok eltűnnek - de azért ott már a párunktól is elvárható, hogy a gyerekhez kapcsolódó, jelentős költségekbe ő is "beszálljon".

Lássunk most négy módszert, amelyek saját, vagy ismerősi példákból származnak, és ötletet adhatnak, hogyan vágjunk vele a párkapcsolatban az anyagiak kezelésébe.

1. Teljes összevezetés

Ha a párok már jóval az esküvő előtt összevezetik a pénzügyeket, sokkal könnyebben indul az a közös élet, amiről „papír” is van. Ez elsőre egyébként ijesztő lehet, viszont ha mindent alaposan megbeszélünk, akár pár hónap alatt is kialakul a módszer, és onnan már a gondtalanságot élvezhetjük. Nem ajánlható azoknak, akik még így is jóval többet költenének korábbi hobbijaikra, mint a lefektetett szabályok engedik. Azok a párok azonban, akik hasonlóan gondolkodnak a pénzügyekről, simán megugorhatják a saját követelményeiket.

2. Teljes függetlenség

Abban az esetben, ha máshogyan gondolkodunk a pénz kezeléséről, a mindennapos költekezésről, valószínűleg az a legjobb módszer, ha teljes mértékben elszpearáljuk a pénzügyeket, és a pár mindkét tagja annyit és úgy költ saját magára, mint a kapcsolat előtt, egyedülállóként tette. A jelenlegi gazdasági helyzetben viszont előfordulhat, hogy a megemelkedett mindennapi vagy havi költségek miatt ezeket is vissza kell fogni, tehát nem biztos, hogy ez a járható út – gondoljunk csak a rezsielemésre, vagy a vágtató infláció miatt brutálisan megugró élelmiszerárakra. Ez a módszer remekül ajánlható azoknak, akik egy párkapcsolaton belül is törekszenek bizonyos mértékű függetlenségre – csak talán ezt a legnehezebb be is tartani, hiszen előfordulhat, hogy hó végére mégis „kifogyunk”, és valljuk be, nem a legkellemesebb kedvesünktől pénzt kuncsorogni.

3. A háromszög-módszer

Azok a párok, akik valamennyire a függetlenségben, de a közös teherviselésben is hisznek, érdemesebb, ha két számlájuk mellett egy „közöset” is fenntartanak, és ide mehet minden hónapban a rezsire, ételre és feltétlenül szükséges befizetnivalókra szükséges összegek Ennek nagy előnye, hogy a saját számlán megmarad az az összeg, amelyet saját magunkra fordíthatunk, abban az esetben, ha megbeszéltük, hogy mindenki továbbra is költhet adott összeget saját magára. Ez a viszont módszer nem működik akkor, ha adott esetben hiteltörlesztésre, vagy gyereknevelésre is fordítani kell a pénzből – látni fogják ugyanis egy idő után, hogy egyre kevesebb jut magukra, ez pedig frusztrációt tud okozni.

4. Egy innen, egy onnan

Jó módszer lehet még az is, ha előre megbeszéljük, hogy specifikusan ki és mit fizet be adott hónapban. Ha párunkra bízzuk mondjuk a bevásárlást (akár az utolsó darabig, például ételtől a szükséges ruhákig), mi pedig a közüzemi számlát vagy a gyerekünk iskolai kiadásait fizetjük, akkor olajozottan mehetnek a közös pénzügyek. A módszer azonban csak szoros felügyelet mellett működik, vagyis akár egy táblázatban is érdemes lehet előre vezetni, hogy abban a hónapban ki és mit fizet, és erre mennyi ment el. Ugyanitt van a hátrány is: a rezsiszámlák hirtelen növekedése sok családot érint, így egyáltalán nem biztos, hogy az összeg minden hónapban ugyanakkora lesz, ami megnehezíti a forintra pontos tervezést.

Mik a legfontosabb szabályok?

Azért, hogy ilyen esetekben könnyebb legyen a valós problémák felfedése és a konfliktus megoldása, Bogár Zsuzsa pszichológus korábban a következő tipptárat állította össze a Pénzcentrumnak:

törekedni kell a párok közti szövetség érzés kialakítására, úgy hogy közben a felek megszüntetik az egymással való versengést és játszmákat;

a kommunikáció megléte a legfontosabb, bármi gondolat vagy kérdés felmerül a pár egyik tagjában azt ossza meg a másikkal, merjünk beszélgetni;

ne gyártsunk elméleteket, hogy mi van a másik fejében, inkább beszéljük át a problémákat, alakítsunk ki saját családszabályokat, amik bár építkeznek a magunkkal hozottakkal, de nem függnek tőlük;

a legfontosabb párkapcsolati sarokpontokat mindig időben, a kapcsolat legelején fektessék le a felek, hogy később ezek hiánya miatt elkerülhető legyen az egymástól való eltávolodás.

Válás lehet a vége, ha nem sikerül összehozni

Mint már említettük, a közös, külön, illetve vegyes kasszának nagyon fontos, hogy előre lebeszélt alapjai legyenek - de ha eltérünk a szabályoktól, az rendkívül súlyos problémákhoz is vezethet. Tapasztalhatjuk a családi vagy baráti környezetben, hogy a szakítások és válások egyik leggyakoribb oka éppen az, hogy a párok képtelenek megegyezi az anyagi feltételekben.

Mint grafikonunkon is látszik, a válások száma az elmúlt kb. 10 évben csökkenő tendenciát mutat, de éppen a tavalyi évben ismét egy nagy ugrást szenvedett el a szám. Szakértők szerint ez még a koronavírus hatása lehet: a hirtelen jött, de sok hónapon át tartott összezártság sok párt ébresztett rá arra, hogy talán jobb lesz külön folytatni. Persze a házasságok száma is rohamosan nő, nyilván nem függetlenül az évek óta elérhető családtámogatási rendszerektől - mi mégis arra hívnánk fel a figyelmet, hogy ilyen nehéz időkben valóban erősen szögezzük le, kinek mi az anyagi felelőssége a párkapcsolatban vagy a házasságban, és tartsuk is magunkat ehhez.

Több számla is lehet egy háztartásban

Amint a Bankmonitor is felhívja a figyelmünket, sok családban nem egy, hanem akár több számla is van, mint ahogy az is természetes, hogy egy személynek több számlája legyen egyszerre. A legjobb persze az lenne, ha ezek mindegyike ingyenes lehetne, ám az elvárt havi jóváírási összegek miatt ez problémás lehet. Ha külön kasszát szeretnénk, amelyet egy számla is megerősít, akkor bőven van mozgásterünk, amelyet a kalkulátorral közelebbről is megnézhetünk.