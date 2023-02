Vagyonokért árulják testüket ezek a magyar hírességek: megdöbbentő nevek a titkos listán

A pandémia alatt vált igazán ismerté az OnlyFans néven futó internetes oldal, amin néhány ezer forintért exkluzív – leginkább erotikus – tartalmakhoz férhetnek hozzá az előfizetők. A rendkívüli népszerűségnek örvendő oldalon pedig mára már megjelentek a magyar sztárok is, akiknek a listáját a Blikk szedte most össze.

Pár évvel ezelőtt robbant be a köztudatba az OnlyFans nevű oldal, ami arról lett híres, hogy a felhasználó feliratkozhatnak egy-egy személy oldalára, majd egy meghatározott összegért láthatóvá válnak számukra kedvencük által feltöltött pikáns és pornográf videók és fotók.

Az oldalon leginkább szexmunkások, magánszemélyek szerepelnek, de nem egy ismert ember is üzemeltet itt saját profilt. Ennek oka pedig egyszerű: ha ügyes az ember, és sok feliratkozója van, akkor hatalmas összegeket lehet keresni a meztelen fotókkal. Így nem csoda, hogy sok magyar sztár is elhatározta, hogy saját oldalt fog üzemeltetni, ezzel kiegészítve a fizetését. Az ő neveiket szedtük most össze a teljesség igénye nélkül.

Molnár Anikó

Bár elsőre mindenkinek az van a fejében, hogy főleg fiatal, a 20-as éveikben járó nők vannak fent az oldalon ez korántsem igaz. Nemrég derült ki például, hogy Molnár Anikó is készített magának egy profilt, hogy megmutassa a világnak 47 évesen is lehet szexi egy női test.

ó ideje gondolkodtam azon, hogy elindítok egy OnlyFans-oldalt, és már meg is tettem az első lépéseket. Regisztráltam, és el is fogadták a jelentkezésemet. A további lépésekkel azonban nem vagyok teljesen tisztában, így még nem él az oldalam. Úgy gondolom, az induláshoz és a további működtetéshez szükségem lesz majd egy szakemberre, akit még keresek. Hamarosan új vizekre evezek. Kedvem van hozzá, meg szeretném mutatni, hogy 47 évesen, filterek nélkül is esztétikus egy női test

– mondta el a jelenleg sminktetoválóként dolgozó ex valóságshow sztár.

Steiner Kristóf

A VIVA TV szakáccsá avanzsált egykori műsorvezetőjének párjával, Nimrod Dagannal van egy közös OnlyFans oldaluk. Steiner Kristóf és szerelme ugyanis kifejezetten természetközeli embernek tartja magát és szeretnek meztelenül tevékenykedni a mindennapokban, amiről előszeretettel osztanak meg tartalmakat is. Azonban az Instagram nem vevő a meztelenségre, végül az OnlyFans mellett tették le a voksukat. A vegán szakács viszont leszögezte, hogy ők nem pornót gyártanak, csak szeretnének százszázalékosan önmaguk lenni.

Kelemen Anna

Senkit sem lep meg a tény, hogy Kelemen Anna is erősíti az OnlyFans oldalral rendelkező magyar sztárok névsorát.

Az Instagram-fiókom csak arra van, hogy felhívjam a figyelmet az OnlyFans-fiókomra, aminek ugye, a meztelenkedés a fő profilja. A meztelen fotókkal igazából csak fel akarom rá hívni az emberek figyelmét, hogy nézzék meg az ottani tartalmaimat. Hogy őszinte legyek, egyáltalán nem szeretem a közösségi oldalakat, sem azt, ahogy működnek, sem bármi mást, de muszáj használnom őket ezek miatt, amiket elmondtam

– mondta el a Blikknek még korábban a sztár, aki eddig is előszeretettel mutatta meg az idomait.

Anna kiemelte, hogy ő nem tartja magát pornósztárnak, viszont a szexualitás része a személyiségének. Azt pedig egyenesen elutasítja, hogy értéktelennek tartsuk azt a nőt, aki levetkőzik és ilyen oldalakat készít, hogy megéljen.

Kelemen Anna OnlyFans oldaláért egyébként az érdeklődőknek körülbelül 10 ezer forintot kell fizetniük havonta.

VV Merci (Balázs Mercédesz)

A ValóVilág sztárját a rajongói szúrták ki a honlapon, majd később Lakatos Levente műsorában vallott őszintén arról, hogy korábban webkamerás munkábal keresett pénzt. Azért döntött végül az OnlyFans mellett, mert kiszivárogtak róla meztelen képek, és egy barátnője tanácsára úgy döntött, hogy regisztrál és inkább pénzt kér a felnőtteknek szóló tartalmakért.

Nekem is, a barátomnak is van OnlyFans-oldalunk, ám ezt sokan félreértik, azt hiszik, nyitott kapcsolatban vagyunk. Nyitott emberek vagyunk, de nem vagyunk nyitott kapcsolatban. Az OnlyFanst munkának tekintjük, teljesen elkülönítjük a párkapcsolatunktól, amit sokan nem értenek. Csak szóló tartalmak vannak fent az oldalon, nem akarunk közös tartalmat gyártani, nekünk az egy privátabb dolog

– mondta el Merci, aki a feliratkozóitól 20 dollárt, azaz kicsit több mint 7000 forintot kér el havonta.

Bencsik Tamara

Bencsik Tamara nevét 15 évvel ezelőtt ismerte meg az ország, amikor feltűnt a Megasztárban. Az énekesnő a mai napig foglalkozik a zenével, azonban volt, hogy szexuális tartalmú képekkel növelte a bevételét.

A párom két évig nyúzott ezzel, hogy regisztrálj már OnlyFansre, tök könnyű pénz, jól nézel ki, szerepeltél már nyuszis magazinban, mi tart vissza. Aztán azt mondtam, miért ne. Csináltunk pár fényképet. Voltak érdekes dolgok: volt, aki kérte, hogy a lábamról küldjek fotót. Egy sima lábas, lábujjas fotóért simán el tudtam kérni 15-20 dollárt

– nyilatkozta még korábban.

VV Vivien (Bétéri Vivien)

A ValóVilág versenyzője az utóbbi időben teljesen eltűnt, azonban azt lehet tudni, hogy miután kikerült a villából megszületett az első gyermeke. A fiatal lány talán az egyik legmegosztóbb ember volt a versenyben, így nem csoda, hogy kiderült: neki is van OnlyFans profilja.

Igen, megcsináltam ezt az oldalt. Sok aktfotózásra kezdtem el járni az utóbbi időkben, és nagyon megszerettem azt a munkát. Úgy gondoltam, ha úgyis elkészültek ezek a képek, akkor miért ne profitálhatnék belőle? Úgy voltam vele, ha lehet belőle hasznom, kipróbálom ezt a platformot. Pár napja regisztráltam fel rá, eddig csak egy bejegyzés van fent. Viszont azt szeretném leszögezni, hogy ezek nem teljesen meztelen képek, csupán ízléses félaktok

– mesélte el pár évvel ezelőtt.