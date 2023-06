Óriási bajban lehet Schobert Norbi: felszámolást kértek az Update Zrt. ellen

Tartozás miatt felszámolási kérelmet nyújtottak be a Norbi Update Lowcarb Zrt. ellen. Schobert Norbi kijelentette: a Norbi Update nincs üzleti kapcsolatban a céggel, akit hitelezőnek jelöltek meg, fizetési felszólítás sem érkezhetett.

Felszámolási kérelmet nyújtottak be az egykor Schobert Norbert alapította cég, a Norbi Update Lowcarb Zrt. ellen, amiben a fitnesszguru immár csak vezérigazgatóként tevékenykedik - szúrta ki a Blikk. Mint írják, egy a vállalattal kapcsolatban lévő, szigetszentmiklósi székhelyű cég jogi képviselője fordult a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához, mivel még a „jelentős összegű” tartozásuk fizetési felszólítását tartalmazó levelét sem tudták kézbesíteni. Kiderült, hogy a beszállító a pékségek számára gyárt különféle alapanyagokat.

A lapnak megszólaló szakértő szerint ilyet akkor nyújt be egy hitelező, ha már nagyon-nagyon nem akar fizetni az adós. Érdekes az is, hogy a kérelem szerint a székhelyről visszajött a hitelező felszólító levele. Ilyenkor 45 napja van az adósnak, hogy rendezze a tartozását, ez most jár le. Hozzátette, az adós vitathatja a követelés jogosságát a bíróságon.

A Norbi Update nincs üzleti kapcsolatban ezzel a céggel, a könyvelésen befogadott számlája ennek a cégnek nincs, éppen ezért fizetési felszólítás sem érkezhetett. Sőt, a cégbíróságtól sem kaptunk semmilyen iratot ez ügyben

– jelentette ki Schobert Norbi, aki azt állította, az egyik beszállítójuk állt kapcsolatban a felszámolást kérelmező vállalkozással.

Címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA