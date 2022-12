Ezt a hibát sok vállalkozó elkövetheti 2023-ban: kezd kifulladni a jól bevált taktika

Rengeteg Facebook-felhasználó tapasztalta az elmúlt napokban, hogy néhány napos letiltást kapott, gyakran évekkel ezelőtti fotói, posztjai, kommentjei miatt. Az utóbbi hónapokban pedig a céges oldalak és hirdetési fiókok letiltása is egyre többször előfordul, sokszor indoklás nélkül. Egyre többekben merül fel a kérdés, hogy érdemes-e még a Facebook-hirdetésekre alapozni a marketinget, vagy lassan búcsút inthetünk ennek a korábban remekül teljesítő csatornának.

A Meta (Facebook) 2022 novemberében az alkalmazottai 13%-át elküldte, 11 ezer főt, ami a cég életének eddigi legnagyobb leépítése. A döntést Zuckerberg azzal indokolta, hogy túl gyorsan nőtt a Meta, valamint szükségük van elegendő keretre a Metaverzum építéséhez.

Ezt megelőzően már nyáron is volt egy kisebb elbocsátási hullám, hirtelen eladták a nemrég vásárolt Giphy gif platformot, és arról is olvashattunk, hogy az új mérnökök alkalmazásának tervét 30%-kal csökkentették a világ legértékesebb vállalatánál.

"Elsősorban a fiataloknak kommunikáló cégek vándorolnak át a TikTokra a Facebookról, de sokan a szintén a Meta családba tartozó Instagramra tesznek nagyobb hangsúlyt a marketingmixükön belül" - tudjuk meg Langmár Zsuzsanna kommunikációs szakértőtől.

Emberek helyett algoritmus ellenőriz a Facebookon

A Facebook-tartalmak ellenőrzését a feltételezések szerint emberi erőforrás helyett egyre inkább mesterséges intelligencia végzi. Ez lehet az oka annak, hogy a felhasználók régi tartalmai kerülnek elő tömegesen, a programok ezeket villámgyorsan átfutják a feltételek alapján. Működésük még nem tökéletes, amin nem is csodálkozhatunk, hiszen a Facebook régi mottója: "Done is better than perfect" (A kész jobb, mint a tökéletes). Az új pedig először "Move fast and break things" (Haladj gyorsan, törj össze dolgokat) volt, majd az alapító inkább "Move Fast And Please Please Please Don't Break Anything"-re változtatta meg (az összetörésre biztatást a kérlek, kérlek ne törj össze semmitre cserélve).

Hogyan lehet kivédeni a mostani Facebook-letiltásokat?

Mivel a legtöbb esetben a letiltások okait sem engedi megismerni a Facebook, a megelőzésükre még nincs működő módszer, a szabályzat betartása mellett sem.

"A valódi megoldás az, ha nem a Facebookra támaszkodunk, ha van másik jól felépített hirdetési felületünk is. A hangsúlyt pedig érdemes áttennünk a saját platformjainkra, a weboldalunkra és a hírlevéllistánkra, hiszen itt mi diktáljuk a szabályokat. Azok, akik eddig kizárólag a Facebook Bolt vagy a Facebook-oldaluk felületén értékesítették a portékáikat, megfontolhatják, hogy eljött-e az ideje egy saját weboldal és webshop létrehozásának. Akik Facebook-csoportokban kommunikáltak a követőikkel, azoknak érdemes barátkozniuk a Sociall, a MeWe vagy a Vero közösségi oldalakkal, illetve akár a blog hozzászólás mezőiben is kérdezhetnek, véleményt cserélhetnek az érdeklődők egy-egy témáról" - lát el ötletekkel Radó Annabella, a Langmár Kommunikáció kommunikációs szakértője.

"Mivel a Facebook a metaverzum építésére koncentrál, a többi, korábban jól működő funkciója megszenvedi a nagy átállást. Fontos, hogy ennek tudatában tervezzék meg a cégvezetők a 2023-as marketingstratégiájukat, hogy ne építsenek bizonytalan alapra várat" - figyelmeztet Zsuzsa, a Langmár Kommunikáció vezetője.