Új őrület hódít a magyarok körében: teljesen rákattantak ezekre az italokra

A hazai kézműves sörök világa hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedben - a sörkedvelők legnagyobb örömére. A rohamosan bővülő kínálatot azonban a legelhivatottabb sörkóstoló is nehezen tarthatja fejben - ezért készült el a Brancson debütáló Beerálom, Magyarország első sörértékelője.

Globális trenddé vált a craft sör: világszinten több, mint 17.000 kisüzemi főzde működik, de Magyarországon is több száz, ha nem ezerféle kézműves sört kóstolhatunk.Vannak taproomok, brewpubok, főzdék saját vendéglátóhelyei, független sörözők, ahol a választék hetente változik. Ráadásul több webshop foglalkozik importált sörökkel, azaz aki szeretne cseh, lengyel, német, belga, francia, japán sörök százaihoz fér még hozzá a magyar kínálaton túl.

A hatalmas választék persze maga a mennyország egy gyakorlott sörkedvelőnek - a kisüzemi sörökkel még csak ismerkedőknek pedig rémálom. Aki nincs benne ebben a világban szakmailag vagy erős hobbi szinten, annak ijesztő lehet ez a sok lehetőség. Nyiri Donát, a Beerálom alapítója, épp ezzel a problémával szembesült.

Emlékszem, mikor pár éve először jártam sörfesztiválon, azt se tudtam hova menjek, mit kérjek. Az, hogy APA, IPA még megvolt, de a New England IPA-kkal, Milk Stoutokkal, Trippelekkel, Dubbelekkel már nem tudtam mit kezdeni. Próbáltam hát megkóstolni minél több félét. Amikor legközelebb kézműves sörözőbe mentünk a barátokkal akkor jöttünk rá: még az ismerősen csengő főzde- vagy sörneveknél sem tudjuk felidézni, hogy ez volt az a nagyon finom, vagy amelyiket alig tudtuk leküzdeni

- emelte ki Nyíri Donát. Nem könnyíti meg a craft sör fogyasztók dolgát, hogy a kézműves sörözők nemcsak hatalmas választékot tartanak, de néhány hónap alatt a csapok 70%-ra új sör kerül. Donát ezt a saját kárán tanulta meg:

Előfordult, hogy háromszor kellett kikérnem ugyanazt a sört, hogy megjegyezzem, az az amelyiket nem szeretem

- tette hozzá.

A megoldás: sörértékelés

Itt jön be a képbe az érdeklődés és kóstolás mellett az értékelés és a feljegyzés szerepe. Amikor valaki elkezd bekerülni a kisüzemi sörök világába, a következő lépés számára, hogy tudja is mit iszik, mit akar inni és miket kóstolt már. Ehhez nyújt segítséget a Beerálom sörnapló.

A Beerálom egy keménytáblás értékelőfüzet előre kialakított értékelőlapokkal, amibe kóstoláskor felvihetjük a sör legfontosabb adatait (elnevezését, alkoholtartalmát, főzde nevét, hol és mikor ittuk) és megjelölhetjük a megjelenését és kiszerelését (csapolt, üveges, dobozos). A naplóban van hely saját jegyzetet is felvinni, ahová írhatunk a benyomásainkról vagy profi kóstolók felvihetnek ízkomponenseket, intenzitást, testességet… és a többi. Az oldal alján pedig jön a lényeg: összességében mennyire ízlett az adott sör, és innál-e ilyet máskor is, vagy érdemes inkább kerülnöd.

Persze, bárki megteheti ugyanezt egy üres A4-es papírral vagy telefonos jegyzettel, de a legtöbben mégsem teszik. Több tucat kutatás bizonyította, hogy a kézzel való jegyzetelés több agyterületet aktivál és szignifikánsan jobban emlékszünk a kézzel írott szövegre mint a begépeltre. A Beerálom strukturált értékelőlapjai sorvezetőt nyújtanak a kevésbé gyakorlott kóstolóknak, ráadásul a kemény borító nem ázik át a sörtől nedves asztalon. A használata igazi rituálévá lépteti elő a kézműves sörözést, bár sokaknak már most is az.

Tudom, hogy egy kitöltős könyvnek vannak limitációi, de bízom benne, hogy a Beerálom megtalálja a közönségét

- mondta Donát.

Maga az ötlet természetesen személyes érdeklődésből fakadt. Donát elmondása szerint maga a low content book (a felhasználó által kitöltött könyv) kiadás régóta érdekelte. A sörös téma adta magát, úgy volt vele, miért ne csináljon olyan értékelőt vagy naplót, amit ő is szívesen használna.

Kinek jó egy ilyen értékelő?

A Beerálom sörnaplót azoknak ajánlja, akik érdeklődnek a kézműves sörök világa iránt, de azért még nem kóstolnak évi 1000-nél is több félét, mint a profi sörkóstolók. A gyártás hamarosan megkezdődik, de először a Brancson indult el a kampány, ahol elővásárlást lehet leadni és így támogatni a projekt megvalósulását. Az első darabok közösségi finanszírozásból, azaz a Brancson összegyűjtött pénzből készülnek el, ha pedig nem jön össze a tervezett összeg, mindenki visszakapja a pénzét. A termékcsomagok között találunk ajándékcsomagokat is, amikben a sörértékelő mellé hazai kézműves sörök kerülnek és egy sörnyitó. Így még teljesebb élmény, ha ajándékba adnánk. Budapesti személyes átvétellel a Beerálom már most Karácsonykor a fa alá kerülhet.

Megszoktuk, hogy a sörkedvelő barátoknak, rokonoknak, vagy párunknak elronthatatlan ajándék egy üveg különleges kézműves sör. Ha azonban emellé egy személyesebb - és tartósabb - ajándékot is adnál, tökéletes választás a Beerálom sörnapló, amivel emlékezetes élménnyé válik a kóstolás.