Fellélegezhetnek a vállalkozások? Megszólalt a miniszter, nagy változások kezdődtek el

Lépni kellett, ezért most a vállalatok kapnak segítséget a Széchenyi Plusz program keretén belül - írja közleményében Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.

A kamatlábak magasak, a hitelfeltételek szigorodnak, a forgóeszközhitel-szükséglet megnőtt, az energiahatékonysági fejlesztésekhez pedig forrásokra van szükségük - írja közleményében Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. Ebben a helyzetben a kormánynak kézzelfogható segítséget kell nyújtania. A magyar kkv-k talpon maradásának és versenyképesének megőrzése érdekében a kormány arról döntött, hogy 2023 első félévében kezelési költség nélkül, a piaci kamatszinthez képest rendkívül kedvező, évi 5%-os ügyfélkamattal elérhetővé teszi a Széchenyi Kártya Program hiteltermékeit.

Januártól 6 darab termék marad: a folyószámla-és likviditásihitel mellett továbbra is elérhetők lesznek a kisebb vállalkozásoknak szóló termékek (mikrohitel), a turisztikai és agrárágazatot segítő programok (Széchenyi Turisztikai Kártya és Agrár Széchenyi Beruházási Hitel), és az energiahatékonysági fejlesztéseket támogató Széchenyi Zöld Beruházási Hitel is. Kiemelendő továbbá, hogy a Széchenyi Kártya Program kulcsszerepet játszik a kormány által bejelentett Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Programban is. A résztvevő vállalatok számára ugyanis lehetőség van arra, hogy az energiahatékonysági beruházásaikat a kedvező, 5 százalékos kamat mellett elérhető Széchenyi Zöld Beruházási Hitel segítségével hajtsák végre.

A hitel igénybevételekor pedig a kormány önerőtámogatást nyújt legfeljebb a beruházás összköltségének 15 százalékának erejéig. A Program feltételeit az energiatamogatas2022 portálon elhelyezett Felhívás tartalmazza, a regisztráció október 20-án indult el az oldalon - zárul a miniszter közleménye.