Kijött a rendelet: már itt is bevezette az eurót a magyar kormány

Januártól nem csak forintban vagy euróban, hanem amerikai dollárban is lehet fizetni a vállalkozásoknak az iparűzési adót. A rendelet a Magyar Közlönyben jelent meg.

Még július végén jelentette be Varga Mihály, hogy az adókönnyítés érdekében januártól euróban is lehet majd fizetni a társasági adót a vállalkozásoknak. A Magyar Közlönyben most megjelent rendelet szerint januártól a társasági és iparűzési adót euróban és amerikai dollárban is le lehet majd róni.

A befizetett összeget a jegybank aktuális árfolyamán váltják át, majd haladéktalanul átutalják forintban az illetékes önkormányzat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal helyi iparűzési adóbeszedési számlájára. A devizában történő fizetés azonban nem teljesíthető akkor, ha azt a NAV végrehajtási számlájára kell befizetni, vagyis a vállalkozás éppen ebben a szakaszban jár, vagy végrehajtási díjat kell fizetnie.