Sosem látott csődhullám jöhet Magyarországon: egyre súlyosbodik a rezsiválság

Bezárási hullámot indíthat az újabb energiadrágulás a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint. A szervezet főtitkára arról beszélt, többen és hosszabb időre húzhatják le a rolót, mint a koronavírus-járvány miatt. A cégek egy részének olyan magasra kellene emelnie az árait, amit képtelenek kifizetni a vásárlói – számolt be az RTL.

Az energiaárak az egekben, a vendégforgalom pedig a padlón van Nagyatádon. Egy helyi szállodában alig több mint egy hete jelentettek be kényszerszünetet. 5 hónapra zárnak be, novembertől. A dolgozóik átmenetileg máshol helyezkedtek el. „Nálunk egy téli hónapban 2 millió forint körül volt a fűtés költsége, ez most 6 millió forint lesz, lenne egy hónapban. Az áram emelkedéséről még nem tudunk – indokolja a bezárást Nagyné Huszár Andrea, a szálloda igazgatója.

Az egyik országos ételkiszállító már csak jövő csütörtökig vesz fel rendeléseket. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége szerint bezárási hullám fenyeget. Úgy számolnak, többen és hosszabb időre zárhatnak be az energiaárrobbanás hatására, mint korábban a koronavírus-járvány miatt. A cégek nagy részének októbertől kell magasabb rezsit fizetnie, mert akkor jár le a még kedvezőbb árú, éves energiaszerződése. Az energia drágulása már akkora, hogy a cégek ezt már nem tudják a vevőikre hárítani.