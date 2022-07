Horror drágulás a hazai boltokban, piacokon: húzós hónapok várnak a magyar családokra

Rengeteg szektor küszködik a mostani gazdasági helyzetben, így nem meglepő, hogy egyre több termelő költözik át az internetre, és keresi közönségét akár alternatív támogatói oldalakon is. A közösségi kertek, háztáji zöldségek-gyümölcsök pedig különösen keresettek most, csak úgy, mint a Szedd magad akciók, hiszen a vásárlók is szeretnének spórolni. A folyamatosan emelkedő árak mellett a termelőknek az időjárással, és a munkaerőhiánnyal is meg kell küzdeniük.

A tavaly óta tapasztalt magas infláció a zöldségek és gyümölcsök árában mutatkozott meg igazán erősen. Sajnos a közeljövőben nem várható, hogy csökkenjen az alapélelmiszerek magas inflációja, ugyanis ezt nem csak a hazai drágulás okozza, hanem olyan más tényezők is, mint az Ukrajnában zajló háború, a magas üzemanyagárak vagy a szárazság. A kertészetek különösen nehéz helyzetben vannak, hiszen több oldalról érinti őket a mostani gazdasági helyzet.

Az áremelkedés mellett pedig a munkaerőhiány sem kerüli el a kertészeteket, ez alól a konyhakertészetek sem képeznek kivételt. Korábban Lisztmaier Tamás, a MyFarm csapat tagját kérdeztük arról, hogy őket hogyan érinti a helyzet. Mint mondta, kertjeik alapvetően többgenerációs gondozásúak, tehát 1-1 család apraja-nagyja dolgozik a farmokon, így a szükséges emberi erőforrások az év nagy részében rendelkezésre állnak.

A gond akkor van, amikor szükségünk lenne időszakos segítségre betakarítás vagy gyomtalanítás során, hogy mérsékeljük a családok leterheltségét, de sok esetben nem vagy csak nagyon nehezen találunk munkatársakat. Mi nagyon szívesen adnánk munkát környékbeli munkakeresőknek, de sajnos az a tapasztalatunk, hogy ma már nem túl vonzó tevékenység a palántázás vagy a gyümölcsszedés, s ha találunk is érdeklődőket, ők olyan magas fizetést kérnek, ami a terményeink árait is jelentősen megnövelné. Részben ezért is ekkorák a kertjeink (1500-3000 négyzetméter) - amit tudunk, igyekszünk házon belül megoldani, amit lehet, azt pedig automatizálunk

- mondta el lapunknak a már Brancs közösségi finanszírozási oldalon is elérhető közösségi kert egyik munkatársa. Mint mondta, ezen kívül az áremelkedés sem kíméli őket. Gyakorlatilag a tavalyi szezon óta mindennek emelkedett az ára - drágábbak a növényvédő szerek, a palánták, magasabb a rezsi költség is. Kiemelte ugyan, hogy vásárlóik idén a piacon általánosságban tapasztalható áremelkedésnek csak töredékét tapasztalhatták az áraikban, ami leginkább az üzemanyagár emelkedésének volt betudható, körülbelül 8%-kal emelkedtek a tavalyi áraikhoz képest. Nem ők az egyetlenek, akik az árakkal küzdenek. A Birsbirtok is hasonló változásokról, és akadályokról számolt be.

Az általunk használt Yara mila műtrágya ára a 10 ezer forintos mázsánkénti árról 35 ezer forintra emelkedett, gyakorlatilag idén fele annyi műtrágyát kaptunk kétszer akkor összegért, ezért jelentősen kellett csökkentenünk a kijuttatott mennyiséget. Ezt pótoljuk inkább és a jövőben is inkább ebbe az irányba mozdulunk, a jobb ár-érték arányban elérhető pelletált csirketrágya irányába, ami természetesebb is lesz. Egy másik példával élve a műtrágya esetében: az őszi műtrágyázáskor kijuttatandó MAP kalászosok alá korábban mázsánként szintén 10 ezer forint körül volt elérhető. Az a gazda, aki 28 ezer forintos áron nem kötötte le, most már 58 ezer forintos árajánlatokat kap

- tette hozzá az egyik tulajdonos, Matus Dóra, aki kiemelte, hogy a növényvédőszerek szintén jelentős áremelkedésen mentek keresztül, hiszen van olyan speciális permetszer, amit a korábbi 15 ezer forintos kilós árhoz képest most 75 ezer forintért szerezhettek be. Az éves teljes növényvédőszer-felhasználásuk milliós nagyságrendet tesz ki.

Az üzemanyag-áremelkedés a gépi munkák esetében egyértelműen érezteti hatását. Eddig a traktorunkat mindig megtankolt kannákból töltöttük meg, mivel órási idő- és energiakiesés az első kútig 30-40 perc alatt elmenni az erőgéppel és vissza ugyanezt az utat megtenni, viszont most a kannába nem hatósági áron kapjuk az üzemanyagot. Ezek mind összességében egy körülbelül 30%-os emelkedést a művelési költségekben biztosan eredményeznek, ami a végtermék, illetve gyümölcs árában is vissza fog köszönni

- emelte ki a Birsbirtok egyik tulajdonosa. Az árak mellett nagy gondot okoz a mostani szárazság is. Mint mondta, egy hónapja már semmilyen csapadék nem esett, a július 23-án éjszaka érkező vihar és 3,6 mm csapadék a hiányt nem tudta pótolni.

A magas hőmérséklet egy dolog, nagyon gyakoriak hozzá a forró szelek, ami tovább fokozza a növények vízvesztését. A talaj mélyebb rétegeiben sincs már nedvesség. Ezzel együtt a dunántúlon tavasszal viszonylagos csapadékbőség volt, ugyanakkor nagyon heves esőzésekkel, felénk a murvás szervizút is beszakadt az erős vízmosásoktól. Tehát csapadék vagy egyáltalán nem, vagy kedvezőtlen, szélsőséges formában érkezik

mondta Matus Dóra, aki hozzátette, hogy ennek ellenére a birs esetében jelenleg sem a gyümölcsök méretében, sem a termés számosságában nem érzékelhető még komoly probléma. Az aszály hosszútávon, a fák ellenállóképessége, stressztűrése szempontjából, a betegségekre való fogékonyság és a jövő évi termés, növekedés kapcsán lesz érzékelhető. Kiemelte, hogy ennek ellenére a termés mennyisége és minősége szempontjából egyelőre nem lehet panasz, tartós aszály esetén (további egy hónap) a fa, önszabályozó képessége miatt, hogy magát mentse, dobhat le termést, így elképzelhető, hogy a termésmennyiség kb. 20 %-a elvesszen.

A drágulás, és az aszály mellett azonban más tényezők nehezíti a kertészek életetét. Matus Dóra elmondta, hogy egyre nehezebbé teszi a biztonságos növénytermesztést rovarkártevők, és például a tűzelhalás elleni védekezés szempontjából a folyamatosan szűkülő, engedélyezett uniós növényvédőszerlista, ami versenyhátrányt okoz azokkal az EU-n kívüli, ezeket a szabályokat nem betartani kényszerülő farmerekkel szemben, akiknek ígyis-úgyis az uniós, egyúttal hazai fogyasztók elé kerül az áruja: etióp lencse, brazil vöröshagyma és csemegeszőlő, kínai fokhagyma és így tovább. Ezen kívül a munkaerőhiány is drasztikusan sújtja a kertészeteket.

Napszámost, mezőgazdasági idénymunkást a szekszárdi borvidék szőlészeteinek nagy munkaerőigénye miatt nehéz találni az idényben, a szőlészetekben lekötött brigádokért versenyezni kell, de megbízható, összeszokott csapatokat találni a térségben. Az élőmunka nem olcsó és a legnagyobb baj, hogy nem akkor érhetőek el, amikor igazán kell: mivel szűkösek a szabad kapacitások, sajnos az aktuális munkához képest gyakran 2-3 hetes csúszással érnének oda, így mi a legtöbb feladatot saját erőből, családon belüli erőforrásokkal és az ültetvény lehető legnagyobb fokú gépesítésével oldjuk meg. Számunkra nehezen érthető, hogy ebben az ágazatban mi értelme volt még extra adóval terhelni az idénymunkát a fennálló problémák mellett

- emelte ki Matus Dóra.

Nem kerül el minket a drágulás itt sem

A hatásokra reagálva nem meglepő, ha maga a birsalma is drágul. Matus Dóra elmondta, hogy a művelési költségek 30-40 %-os emelkedése miatt a gyümölcs értékesítési árában is ez a tendencia fog megjelenni.

Matus Dóra azt is kiemelte, hogy kisgazdaságként az idei évet azért nehéz már átvészelni, mert a korábbi, két pandémiás év számukra rendkívüli helyzetet teremtett: birstermesztőként (alapanyag-termesztőként) számunkra a legnagyobb felvásárló piac a feldolgozó szektort illetően a kereskedelmi pálinkafőzdék, akik a pandémia alatt, lévén, hogy sem a HORECA szektornak, szállodáknak nem tudtak szállítani, sem pedig fesztiválokon nem értékesíthettek az elmaradt rendezvények miatt, annyira beszorultak a készletek, hogy gyakorlatilag két évig nem igényeltek jelentős mennyiségű alapanyagot további feldolgozás céljából.

Nagyon megéreztük, hogy vonul végig a teljes ellátási láncon (turizmus szereplői - feldolgozók - alapanyagtermelők) egy válság és ekkor kellett nagyon gyorsan értékesítési stratégiát váltanunk, felértékelődött a lakossági felvásárlás, a kis tételes vevőt is nagyon meg kellett becsülni a kamionos tétellel szemben, sok kicsi sokra megy alapon

- mondta Matus Dóra.