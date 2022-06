Őrült drágulás a magyar zöldségeseknél: sokan már így védik ki a kegyetlen inflációt

Nem járunk az élen abban, hogy elegendő zöldséget és gyümölcsöt együnk. A napi közel fél kiló gyümölcsöt és zöldséget pedig egyre nehezebb beszerezni, hiszen az infláció ezeket a terményeket sem kíméli. A szakértők szerint még mindig fontos lenne helyi termelőktől beszerezni a zöldséget és gyümölcsöt, azonban termelői oldalról nem csak az infláció az, ami nehézségeket okoz, hanem a munkaerőhiány is.

Napi közel fél kiló zöldséget és gyümölcsöt kellene fogyasztani az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint a kiegyensúlyozott táplálkozás részeként. A magyarok ennél sokkal kevesebbet esznek, pedig ásványianyag-, vitamin- és rosttartalmuk miatt nemcsak a különböző szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében játszanak fontos szerepet, de még a várható élettartamot is növelhetik.Különösen fontos az, hogy a zöldséget és gyümölcsöt hazai termelőktől szerezzük be, hiszen amellett, hogy ezeknek az íze összhasonlíthatatlan a külföldről érkező áruval, karbonlábnyomuk is jelentősen kisebb azokénál. Azonban a mostani árak mellett egyre nehezebb kivitelezni az egészséges életmódot.

A tavaly óta tapasztalt magas infláció a zöldségek és gyümölcsök árában mutatkozott meg igazán erősen: a paradicsom például 24%-kal lett drágább tavaly óta, de a krumpli és az uborka is több mint ötödével kerül többe, mint egy évvel ezelőtt. Sajnos a közeljövőben nem várható, hogy csökkenjen az alapélelmiszerek magas inflációja, ugyanis ezt nem csak a hazai drágulás okozza, hanem olyan más tényezők is, mint az Ukrajnában zajló háború, a magas üzemanyagárak vagy a szárazság.

Az áremelkedés mellett a munkaerőhiány sem kerüli el a kertészeteket, ez alól a konyhakertészetek sem képeznek kivételt. A MyFarm csapat tagját, Lisztmaier Tamást is kérdeztük arról, hogy őket hogyan érinti a helyzet. Mint mondta, kertjeik alapvetően többgenerációs gondozásúak, tehát 1-1 család apraja-nagyja dolgozik a farmokon, így a szükséges emberi erőforrások az év nagy részében rendelkezésre állnak.

A gond akkor van, amikor szükségünk lenne időszakos segítségre betakarítás vagy gyomtalanítás során, hogy mérsékeljük a családok leterheltségét, de sok esetben nem vagy csak nagyon nehezen találunk munkatársakat. Mi nagyon szívesen adnánk munkát környékbeli munkakeresőknek, de sajnos az a tapasztalatunk, hogy ma már nem túl vonzó tevékenység a palántázás vagy a gyümölcsszedés, s ha találunk is érdeklődőket, ők olyan magas fizetést kérnek, ami a terményeink árait is jelentősen megnövelné. Részben ezért is ekkorák a kertjeink (1500-3000 négyzetméter) - amit tudunk, igyekszünk házon belül megoldani, amit lehet, azt pedig automatizálunk

- mondta el lapunknak a már Brancs közösségi finanszírozási oldalon is elérhető közösségi kert egyik munkatársa. Mint mondta, ezen kívül az áremelkedés sem kíméli őket. Gyakorlatilag a tavalyi szezon óta mindennek emelkedett az ára - drágábbak a növényvédő szerek, a palánták, magasabb a rezsi költség is. Bár a szezonokra mindig tudatosan készülnek, már az előző szezon kezdetétől - beszerezik a szükséges növényvédő szereket, ősszel megvásárolják a vetőmagokat; szerszámokat és IT berendezéseket pedig támogatóktól kapják.

Ennek köszönhetően az előfizetőink idén a piacon általánosságban tapasztalható áremelkedésnek csak töredékét tapasztalhatták az árainkban, ami leginkább az üzemanyagár emelkedésének volt betudható. A MyFarmnál teljes vagy fél szezonra szóló zöldségkosár előfizetést lehet vásárolni, így az átlagos megrendeléseink is 80 -100 ezer Ft értékűek - ezek idén körülbelül 8%-kal emelkedtek a tavalyi árainkhoz képest

- fejtette ki Lisztmaier Tamás. Aki viszont most kertészettel foglalkozik, a folyamatos áremelkedés és a munkaerőhiány mellett a szélsőséges időjárási viszonyokkal is meg kell küzdjön. A MyFarm munkatársa elmondta, hogy a természet szeszélyeivel a mezőgazdasággal foglalkozóknak mindig is számolnia kellett; csak a kihívások mások ma, mint voltak 20 vagy akár 100 évvel ezelőtt.

A tavalyi év például abszolút a végletek éve volt: tavasszal a kései fagyok, nyáron pedig a hónapig tartó aszály nehezítette meg a dolgunkat a kertekben. A természettel hadakozni lehetetlen, de mérsékelni tudjuk a klímaváltozás okozta nehézségeket: a kertjeinkben (támogatónk, a Gardena segítségével) automata öntözőrendszer került kiépítésre, a farmok pedig olyan lokációkon helyezkednek el, ahol még aszályos időszakokban is bőséges a talajban található vízkészlet, így az öntözés szerencsére nem jelent problémát

- emelte ki. Hozzátette, hogy ők a kerteket tudatosan tervezik - vannak növények, melyek árnyékot adnak társaiknak, s vannak olyanok is, melyek védőnövényként szolgálnak, s megvédik a többi zöldséget, gyümölcsöt a kártevők, esetenként a betegségek okozta károkozástól is. Igyekeznek mindent elkövetni a legmagasabb minőségű termények és hozamok elérése érdekében, de néha ennek ellenére is megtörténik, hogy a kertekbe betör például a földibolha, és 1-2 nap alatt megsemmisíti az összes káposztafélét a farmon.

Ekkor értékelődik fel igazán a MyFarm közösség, hiszen az ország 6 pontján működő kertjeink ilyenkor kisegítik egymást és beszállnak terményekkel az olyan kertekbe, ahol esetleg vis major történt. Ez rövid távon megoldás, de hosszú távon célunk, hogy egy külön támogató kertet hozzunk létre az ilyen esetek menedzselésére - ezért is indítottuk el közösségi kampányunkat a Brancs közösségi finanszírozási piacterén, ahol erre a támogató kertre gyűjtünk, melyet céges vegyszermentes zöldségkosár előfizetések vásárlásával tudnak támogatni az érdeklődők vállalatok

- emelte ki. Kertjeik mérete változó, de alapvetően megáll a háztáji gazdálkodásban még jellemző 1500-3000 négyzetméternél. A termesztett zöldségek száma viszonylag nagy, hiszen a tavasztól őszig tartó időszakban csaknem 30 féle zöldséget-gyümölcsöt és 10-15 féle fűszernövényt termesztenek és szállítanak ki előfizetőiknek. Tavasszal indulnak a zöldleveles spenóttal, sóskával, salátákkal, ősszel pedig batátával, tökkel, babbal, paprikával zárják a szezont. A termesztett zöldségek egy részét az előfizetőkkel együtt választják ki, és törekednek arra is, hogy újdonságok, különleges növények is minden szezonban kerülhessenek a kosarakba. Kertjeik vegyszermentesek, ami egyre több embert vonz, úgy látják, hogy egyre több embert vonz az, hogy hazai földben, vegyszerek nélkül termesztett zöldségeket tegyen az asztalára, és végre itthon is a minőség kerül előtérbe a fogyasztók számára.

Az egészségesebb életmódra való törekvést és a hazai termelők felé történő fordulást a Covid időszak is nyilvánvalóan felerősítette, és össze is kovácsolt bennünket az előfizetőinkkel

- emelte ki Lisztmaier Tamás. Fontos is erről beszélni, hiszen a vegyszermentességre, valamint a hazai termelőktől való vásárlásra még edukálni kell a hazai piacot is. Elmondásuk szerint jelenleg is nagyon sok olyan edukációs feladattal szembesülnek, amiknek a megugrása kihívást jelent számukra.

Bár a mérleg egyik oldalán ott van egy zöldség vagy gyümölcs, amely vegyszerek nélkül, a gazdák és a természet együttműködésének csodájaként termett, a másik oldalon ott egy teljesen fals kép a fogyasztóban arról, hogy hogyan is néz ki egy "igazi' paradicsom vagy paprika. A boltok polcain a nagyüzemben termelt zöldségek makulátlan kinézetűek, méretesek és néha földet sem láttak, mi pedig frissen a földből, mosás nélkül szállítjuk a néha girbe-gurba, néha esztétikailag nem tökéletes terményeket. Volt már olyan előfizetőnk, akinek a férje azért ódzkodott a terményektől, mert épp nem tökéletesek a sárgarépák - aztán amikor megkóstolta őket a levesben, akkor tudta csak ezeket az előítéleteket félretenni és onnantól teljes mellszélességű rajongónk.

- fejtette ki Lisztmaier Tamás. Mint mondta, a meggyőzés nehéz, mert a fogyasztók képek, impressziók alapján döntenek, ők pedig egy teljesen más képet mutatnak és más értékrendet képviselnek mint például a szupermarketek.

Évek óta ízgaranciával működünk - akinek az ízek sem meggyőzőek (ilyen nem szokott lenni), annak visszafizetjük az előfizetés teljes vételárát. Közösségünket folyamatosan edukáljuk - receptekkel, receptversenyekkel, gasztrobloggerekkel megtámogatva dolgozunk azon, hogy minél több ember számára valós értékekkel megtámogatott, egészséges alternatívát jelenthessen a vegyszermentes MyFarm zöldségkosár

- mondta a MyFarm csapatának munkatársa. Bár főleg budapesti célközönséggel indultak, 4 év alatt begyürüzött a koncepció vidékre is, így úgy látják, hogy nyitottak az emberek erre az üzleti modellre.

A virtuális MyFarm gazdák aktív részesei is a közösségnek, és ennek köszönhetően úgy lehet "saját" vegyszermentes kertjük, hogy közben esetleg a 10. emeleten laknak egy belvárosi lakásban. Ez manapság egy óriási érték, és sokan érzik úgy, hogy akár már ezért megéri a rendelés. A kosarak emellett rendszerességet, biztonságot jelentenek az előfizetők számára - egy olyan fix pontot, amely hetente/havonta az otthon ízeit és annak melegét csempészi az asztalokra. Mi erős értékajánlattal és folyamatos edukációs tevékenységgel karöltve kommunikáljuk a rendszer előnyeit, de nyilván a vásárlók részéről is szükséges ennek befogadásához egy bizonyos fokú nyitottság, tudatosság és hosszú távú gondolkodásra való törekvés. Sokan ódzkodnak még mindig attól, hogy egy nagyobb összeget előre kifizessenek, azonban az idei évet tekintve ez is inkább előnyös a vásárlóknak, hiszen a teljes szezonra vonatkozó vételárat kifizetve nem kell tartaniuk az infláció okozta nagyfokú áremelkedés hatásaitól sem

- mondta Lisztmaier Tamás.