Ennyit erről: komoly drágulás jön a házhozszállításnál a KATA beszántása miatt

A kormány a KATA kivezetésével több százezer embert hozott nehéz helyzetbe. A döntés óta mindennapi tüntetések zajlanak a fővárosban. A HelloVidék kíváncsi volt rá, hogy a futárok, akik többnyire fő vagy mellékállású vállalkozóként dolgoznak, hogyan látják a kialakult helyzetet.

A kormány 2022. július 11-én jelentette be, hogy 2022. szeptember elsejével eltörlik a Kata adófizetési formát azok számára, akik cégek felé számláznak, kivéve a taxisokat. Az Országgyűlési képviselők a KATA-törvény módosítását a javaslattal megegyezősen 120 igen szavazattal, 57 nem ellenében, egy tartózkodás mellett fogadták el. Az intézkedés nyomán többszázezer vállalkozás, család megélhetése szorul újratervezésre. A szórásból nem maradhattak ki a mellékállású katások sem, így azok, akik főállás mellett akár futárként dolgoztak, azoknak más adózási formát kell választaniuk.

A HelloVidék kérdésére a Foodpanda közölte, hogy a velük szerződésben álló futárpartnereik nagy többsége KATA-s egyéni vállalkozó, ezért a Foodpanda is szorosan követte és jelenleg is követi az új KATA-törvénnyel kapcsolatos, gyorsan változó fejleményeket. Megértik minden érintett frusztrációját és aggodalmát a jövőjükkel kapcsolatban, akár vidéken élnek, akár a fővárosban. A futárokra azonban a jövőben is szükség lesz. Jelenleg értékelik a kialakult helyzetet, a lehetőségeket, az esetleges változásokat pedig először futárpartnereik felé fogják majd kommunikálni.

A Wolt későbbre ígért tájékoztatást, de a portálnak több futár is nyilatkozott, hogy mit terveznek a jövőben - részletek a cikkben.