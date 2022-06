Kevesebb új terméket, szolgáltatás dobnak piacra a magyar cégek: ez áll a háttérben

Az ipari és a szolgáltató szektor élen jár az innovációban. A magyar vállalatok leginkább digitális innovációkra költenek, bár kissé visszafogták ilyen irányú kiadásaikat. Ismét növekszik azonban a kedvező környezeti hatásokkal járó fejlesztések száma.

A K&H Csoport félévente, harmadik alkalommal készít felmérést a magyarországi közepes- és nagyvállalatok körében. A felmérés adataiból képzett innovációs index javulást mutat és ezt a trendet eddig még nem törte meg az orosz-ukrán konfliktus kedvezőtlen hatása sem.

„A vállalati versenyképesség kulcsa az innováció” – jelentette ki Németh Balázs, a bank innovációs vezetője. Németh Balázs szerint a technológiák olyan gyorsan változnak, hogy csak a rugalmas, innovatív cégek képesek versenyben maradni. Az innovációs index azért hiánypótló, mert időről időre megmutatja, hogy hol áll a magyar gazdaság az innovációs versenyben és a gazdaság főszereplői milyen fejlesztésekkel készülnek a jövőre.

Digitális fejlesztésből nincs hiány

2022 első félévében a K&H innovációs index 30 pontra emelkedett az előző alkalommal mért 28 ponthoz képest. „A 2021 második félévi méréshez viszonyított 2 pontos növekedés elsősorban a már megvalósult és a digitális fejlesztéseknek köszönhető” – tájékoztatott Németh Balázs, aki kiemelte: „A digitális innováció alindex számottevően, 5 ponttal emelkedett. Az alindexek közül egyik értéke sem csökkent, vagyis a cégek továbbra is kiemelten fontos feladatként kezelik az innovációt.”

A felmérés szerint digitális fejlesztés elsősorban a vállalati háttérfolyamatok, valamint a logisztika terén valósultak meg, jellemzően a 300 millió és 1 milliárd forint közötti árbevételű közepes cégeknél, zömében a kereskedelemben.

Innovatív és környezetbarát megoldások kéz a kézben

A felmérésben résztvevő vállalatok harmada foglalkozott olyan beruházással, amely kedvezőbb környezeti hatással jár. A kelet-magyarországi cégek az átlagosnál jelentősen magasabb arányban számoltak be környezetbarát fejlesztésekről, és a régióban nőtt az ilyen tevékenységre szakosodott vállalkozások száma is.

Néhány aggasztó tendencia

Az innovációs indexben résztvevő vállalatoknál alacsony az innovatív termékekből vagy szolgáltatásokból származó árbevétel aránya és csökkent az új terméket vagy szolgáltatást bevezető vállalatok száma is. Csökkent azoknak a vállalatoknak a száma is, amelyek árbevételének több mint 20 százalékát teszik ki az innovatív termékek vagy szolgáltatások. A vállalatok 16 százaléka nyert el kutatás-fejlesztési támogatást az elmúlt 2 évben – és nőtt azoknak a cégeknek az aránya, amelyek akár többször is hozzájutottak ilyen forrásokhoz.

Az orosz-ukrán konfliktus a megkérdezett vállalatok innovációs tevékenységének mindössze 27 százalékára fejtett ki kedvezőtlen hatást, 68 százalékuknál nem okozott ilyen problémát. A jövőre nézve azonban már pesszimistábbak a vállalatok: 37 százalékuk jelezte, hogy innovációs programjára kedvezőtlen hatást gyakorolhat a konfliktus.