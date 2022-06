Magyar közösségi finanszírozás: mi a közösségi finanszírozás fogalma, lényege, mit kell tudni róla?

Egy induló vállalkozás esetében mindig meghatározó kérdés az alaptőke megszerzése, hiszen hiába vannak remek ötleteink, ha nincsenek anyagi erőforrásaink álmaink projektjének kivitelezéséhez. Hogyan lehet pénzt gyűjteni ötletgazdaként, startupként, induló cégként közösségi finanszírozás útján, egyáltalán hol tart a közösségi finanszírozás Magyarországon?

Cikkünkben minden fontos információt elárulunk a közösségi finanszírozás kapcsán: mi az a közösségi finanszírozás, mi a közösségi finanszírozás fogalma és hogyan juthatunk el egy kiváló ötlettől a pénzszerzésig? Crowdfunding közösségi finanszírozás tippek minden induló vállalkozónak: ha ezeket az alapvető ismereteket elsajátítod, nagy eséllyel sikeresen szerezhetsz tőkét a közösségi finanszírozás világában!

Az induló vállalkozások legnagyobb problémája

Az induló kis- és középvállalkozások esetében a legnagyobb problémát – és ezzel még nem árultunk el nagy titkot – a kezdőtőke megszerzése jelenti. A vállalkozók, ötletgazdák zöme ilyenkor első nekifutásra a hitelintézeteknél próbálkozik, azonban a bankok többsége egy ötlet kivitelezésére nem, vagy csak nagyon drága hitelt ad. Korábban a vállalkozó kénytelen volt sorsába beletörődni és felhagyni terveivel vagy brutális adósságot vállalni, azonban ma már vannak alternatív finanszírozási lehetőségek is, mint például a közösségi finanszírozás, ahol digitális platformokon keresztül szerezhetünk befektetőket.

A közösségi finanszírozás fogalma

Egy bő évtizeddel ez előtt, a 2000-es évek végén soha nem látott mértékben kezdtek előre törni a közösségi oldalak, melyek nem csak az online kapcsolattartás terén nyújtottak segítséget magánszemélyeknek, de alapjaiban átszervezték az induló vállalkozások üzleti modelljeit is, hiszen végre eljött a lehetőség, hogy népszerűvé váljunk egy-egy újító, sikerre teremtett ötlettel is. Legyen szó egy termékről, szolgáltatásról, bármilyen projektről, aminek kiforrott koncepciója van, manapság már könnyedén a nagyközönség elé tárhatjuk kezdeményezéseinket, ahol már „csak” támogatókat kell szereznünk.

A közösségi finanszírozás, angolul crowdfunding lényege, hogy különféle online platformokon keresztül a még nem létező, el nem készült projektjeinkhez előleget tudunk kérni a lehetséges fogyasztóktól. Az anyagi támogatásért cserébe (ez sokszor előre meghatározott, fix összegekben történik) a közösségi finanszírozás útján a támogató fél valamilyen terméket, szolgáltatást, vagy egy extra, mások számára nem elérhető ajándékot kap.

A közösségi finanszírozás során a vállalkozó (általánosságban) nagyszámú magánszemélytől szerez kisebb összegű befektetéseket, a „sok kicsi sokra megy” elvén. Mindenképpen meg kell említeni a befektetés alapú közösségi finanszírozás és a hitelalapú közösségi finanszírozás közötti különbséget – míg a befektetésnél a vállalkozó megtartja a pénzt (bizonyos ellenszolgáltatásokért cserébe), addig a hitelnél adósságra tesz szert. Mindkét esettel kapcsolatban problémás volt a magyar közösségi finanszírozás jogszabály, hiszen a platform pénzügyi szolgáltatás közvetítőjének és vállalkozás közvetítőjének is minősülhetett.

Crowdfunding oldalak: melyik a legjobb választás?

Közösségi finanszírozás céljából már külön crowdfunding oldalak elérhetőek, bárhol a világon. Ezeknek a felületeknek a célja, hogy rajtuk keresztül bemutathassuk a nagyközönség számára legújabb ötleteinket, termékeinket. Természetesen igényes induló portfolióra van szükségünk lényegre törő leírással, figyelemfelkeltő, magas minőségű képi és videós anyaggal, hiszen a közönség ezek alapján finanszírozza majd a projektet.

A legnépszerűbb közösségi finanszírozás céljából létrehozott oldalak a Kickstarter és az Indiegogo – mindkettőnek megvannak a maga előnyei. A Kickstarter használata egy kicsit bonyolultabb, hiszen szükség van hozzá egy, az Egyesült Királyságban bejegyzett céghez, emellett az oldal elvárásai is magasabbak. A Kickstarter sokkal népszerűbb, azonban itt csak akkor szerezhetjük meg a közösségi finanszírozás során begyűjtött pénzt, ha az eléri a kitűzött összehatárt.

Az Indiegogo, habár kevésbé népszerű, nem szab ilyen szigorú feltételeket, itt bármilyen összeget sikerült összegyűjteni, az a miénk – értelemszerűen a kezdő magyar vállalkozásoknak érdemes először ezen az oldalon szerencsét próbálniuk. Sokak számára nehéz elsőre elhinni, de közösségi finanszírozás útján, feltéve, ha bombabiztos ötlenünk van és jól el is tudjuk azt adni, több tízmillió, akár százmillió forintnak megfelelő vagyont is szerezhetünk!

Milyen nyerő ötletekkel lehet befutni?

Gyakorlatilag bármilyen divatos termékkel vagy szolgáltatással „összekalapolhatunk” akár egy jelentősebb összeget is, ami létszükségletű tőkét nyújthat a vállalkozás beindításához. Lehet szó egy játékról, zenei termékekről, okoseszközökről, akár olyan háztartási eszközökről is, amelyek egy eddig ismeretlen lyukat tömnek be a piacon. Rendkívül népszerűek az újonnan fejlesztett applikációk, egyedi dizájner termékék stb. – csak a fantáziánk szabja a határt.

A közösségi finanszírozás célja nem csak a tőkeszerzés – habár az is nagyon fontos, hiszen sok ötletgazda a közösségi finanszírozás útján összegyűjtött pénzből fedezi termékei gyártási költségét -, hiszen sokan reklámként használják például a Kickstarter jelenlétüket, elővásárlókat, érdeklődőket szereznek vele. A közösségi finanszírozási oldalak remek kommunikációs csatornának bizonyulnak, ha például egy magyar termékkel ki szeretnénk törni a nemzetközi piacra.

Szerezhetünk a közösségi finanszírozás által komolyabb befektetőket is, illetve egy termék vagy szolgáltatás közösségi finanszírozás statisztikái remek fogyasztói visszajelzésnek bizonyulnak a marketingstratégiánk tervezése során. Egy szó, mint száz: a közösségi finanszírozás kiváló lehetőség a szárnyait bontogató vállalkozásoknak, amelyek országos, akár nemzetközi ismertséget akarnak szerezni – azonban sikerre vinni egy terméket soha nem egyszerű.

Mekkora az esélye a sikernek?

Rengeteg felmérés foglalkozik azzal, hogy meghatározzák, mégis mekkora eséllyel gazdagodhatunk meg közösségi finanszírozás útján. A jelenlegi becskések szerint körülbelül az ötletek egyharmada válik sikeres projektté, azonban ehhez az esetek zömében nem elég a vállalkozás portfolióját feltölteni az oldalra, szükséges hozzá a termék előzetes népszerűsítése is, például egy social média kampány keretei között. Gondoljunk csak bele: egy olyan ötlet, ami a Facebookon, Instagramon nem tudja magára vonni a követők figyelmét, hogyan lehetne bármilyen előzmény nélkül népszerű a közösségi finanszírozás platformján?

Európai Parlament: mik a közösségi finanszírozás szabályai?

Mivel egy meglehetősen új üzleti modellről van szó, ami rengeteg kérdést vet fel, ezt a pénzgyűjtési opciót hatalmas káosz övezte, amíg minden kisebb országnak saját szabályrendszere volt a tevékenységre nézve – egyébként Magyarország is ebbe a kategóriába tartozott. Mivel mindenhol más szabályok befolyásolták a közösségi finanszírozás tevékenyégét, a kisvállalkozóknak szinte lehetetlen volt az eltérő törvénykezés mellett más országokból befektetőket szerezniük, ami rengeteg remek ötletet lehetetlenített el a sikertől.

A finanszírozási szabályokat ma már végre uniós szinten szabályozzák, hogy minden start-up-nak egyformán lehetősége legyen labdába rúgni a nemzetközi piacon. 2020-ban eltörölték az akadályokat a határokon túlnyúló működés terén, a szabályzás az olyan vállalkozókra terjed ki, amelyek egy év alatt maximum 5 millió euró bevételt szereznek közösségi finanszírozás útján. A rendelet célja az uniós alapelvek, jelen esetben a tőke szabad áramlásának az előremozdítása. A közösségi finanszírozási szolgáltatókat az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) tartja nyilván, működésük engedélyköteles!

Korábban a külföldi beruházók helyzete jóval bonyolultabb volt, illetve a közösségi finanszírozás platformokat is ellehetetlenítették, nem is beszélve a kisebb országokból származó induló vállalkozókról, akiknek a belföldi piac nem biztosított elég beruházót. A crowdfunding törvények nem csak a vállalkozót, hanem a befektetőt is védik: részletes adatlapot kell benyújtani irányukban a támogatásukért cserébe, hiszen sokan hajlamosak a fekete-fehér tények helyett érzelmi alapon, jelentős pénzügyi kockázatokat vállalva dönteni a támogatásról (például nincs garantálva, hogy a támogatott vállalkozás nem megy csődbe).

Közösségi finanszírozás Magyarországon

Igen, most már nálunk is lehetőség van közösségi finanszírozás útján pénzt gyűjteni, ugyanis a magyar közösségi finanszírozás jogszabályokat harmonizálják az Európai Parlament által elfogadott rendeletekkel. Ennek köszönhetően Magyarország is végre kilép a homályos zónából, így egyre inkább terjed hazánkban is a közösségi finanszírozás, mint elfogadott és népszerű tőkeszerzési forma. Hogy egy példát említsünk, 2022 tavaszán indult el itthon a Brancs Közösség, amely a jutalomalapú közösségi finanszírozásra specializálódott.

A magyar közösségi finanszírozás jelenleg a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti jogköréhez tartozik. Fontos kiemelnünk, hogy az uniós rendelet egy átmeneti időszak végéig eltérést engedélyez az 5 millió eurós küszöbértéktől: a közösségi finanszírozás Magyarországon 2023. november 10-ig 1 millió eurós küszöbértéket állapít meg. A szabályok a későbbiekben is változhatnak, valószínűsíthetően a magyar közösségi finanszírozás jogszabályok fokozatosan, de teljes mértékben alkalmazkodnak majd az uniós elvárásokhoz.