Kicsi házak óriási potenciállal, azonnali megtérüléssel - Ezek az ingatlanpiac legújabb sztárjai (x)

Már vásárláskor közel 10%-ot nyerhetsz a hazai fejlesztésű prémium mobilház vásárlásával, sőt most nyílt napon meg is győződhetsz a minőségéről!

Az építőipar kiszámíthatatlansága, az árak rohamos növekedése, az évekig tartó, elhúzódó kivitelezések mind megnehezítik az ingatlanvásárlást. Emellett a szabad építési telkek száma folyamatosan csökken, az árak egyes népszerű helyeken pedig többszörösére emelkedtek néhány év alatt. Olyan népszerű lokációkon, mint a Balaton vagy a Dunakanyar, szinte csak álmodhatunk egy saját építési telekről.

Ezeket a problémákat küszöbölhetjük ki ésszerű alternatívákkal, mint például a turisztikai- és ingatlanbefektetések új favoritjaival, a mobilházakkal, melyeket választhatunk akár közműhálózattól független változatban is, így építési engedélyre sincs szükségünk a telepítésükhöz.

Mobilházakat számos változatban, méretben és mobilitási opcióval választhatunk: vannak, melyek csak daruval vagy kamionnal szállíthatóak, mások pedig kialakításuk révén az évnek csak bizonyos szakaszában használhatók. Mi a Brancson, az első hazai közösségi piactéren bukkantunk rá új kedvencünkre, a POP Tiny House-ra, mely trélerre épített, 3,5 tonnás konstrukciójával, közműfüggetlenségével és rendkívül strapabíró design-jával alternatívát nyújthat nem csak a kalandokat vagy az elvonulást, de a valódi otthont keresőknek is.

A készítők a ház 26 négyzetméterének minden négyzetcentiméterére funkcionális tereket és igazán élhető elrendezést terveztek, így a kis terek egy igazi skandináv faház érzetét keltik, miközben egy autó statikai megoldásai rejlenek a falak mögött.

A POP Tiny House csapatának célja, hogy a jelenleg a környező országokban zajló gyártást magyar munkahelyek teremtésével és a gyártás teljes mértékben Magyarországra hozatalával váltsák ki, ezért is indították közösségi kampányukat a Brancs piacterén, mely során igazán különleges előnyökben részesülhetnek a mobilházakat ott foglalózó vásárlók.

A házak ugyanis a kampány sikeres lezártát követően azonnal gyártásba kerülnek, így 6 hónapon belül egy teljesen felszerelt, kész házba költözhetnek be új tulajdonosai, ráadásul a most leadott rendelésekre árgaranciát is vállalnak a készítők.

Ez legfőképp annak fényében erős érv a beruházás mellett, hogy a háború és a rég nem látott infláció miatt az alapanyagárak hónapok alatt megsokszorozódtak, az árajánlatok sok esetben csak egyetlen napra szólnak, másnap már lehet a dupláját kell valamiért fizetni. A csapat kalkulációi szerint a közösségi kampány tervezésének kezdete óta csaknem 10%-kal nőttek az alapanyagárak, így a most vásárlók már 2 millió forinttal a jelenlegi piaci ár alatt juthatnak mobilházukhoz, s ez az árelőny egy év múlva akár elérheti az 5 millió forintot is.

Amennyiben saját szemeddel is meg akarsz bizonyosodni mennyire jó befektetés és mennyire különleges házakról van szó, június 9-én egy nyílt napon magad is kipróbálhatod.

(x)