Nagyon megüthetik a bokájukat a figyelmetlen fuvarozók: 800 ezres bírság jár, ha erre nem figyelnek

A büntetés azon közúti fuvarozókat érinti, akik nem tudják felmutatni a tevékenységükre vonatkozó engedélyüket - írja Világgazdaság.

Május 21-től már Magyarországon is csak szakhatósági engedéllyel működhetnek a kistehergépjárműves fuvarozók az európai jogszabályok, azon belül is a mobilitási csomag előírásai miatt – hívja fel tagvállalatai figyelmét a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE). A rendelet azokra a vállalkozásokra vonatkozik, amelyek 2,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó kistehergépjárművel fuvaroznak bel- vagy külföldön, díj ellenében. Az eddigi tömeghatár 3,5 tonna volt.

Az engedély kiváltásához pénzügyi fedezetként kezesi biztosításra van szükség. Az alkalmazandó hazai jogszabály 2021. december 27-én született. Fontos, hogy az új kötelezettség nem vonatkozik a saját árujukat szállító vállalkozásokra, csak azokra, amelyek fuvardíj ellenében dolgoznak – írja a lap vg.hu.

Az engedély nem tartozik a gépjárművezetéshez szükséges személyi okmányok közé, inkább a fuvarozás iparengedélyének vagy szakhatósági engedélyének számít. Ennek alapján tehát nem személyhez, még csak nem is járműhöz, hanem a vállalkozás egészéhez kötődik. A tevékenységi engedély nélkül, díj ellenében fuvarfeladatot végző vállalkozások igen magas, 800 ezer forintos bírságra számíthatnak. A külföldi fuvarok esetében eszükség van nemzetközi fuvarengedélyre is, melynek meglétét az uniós hatóságok ellenőrizhetik. Ez utóbbi engedély is az illetékes kormányhivatalban kérhető.