Minden a digitalizáció felé tereli a vendéglátókat

„Ma már nincs vendéglátás szoftverek és digitalizáció nélkül. Ez „köszönhető” egyrészt a pandémiának, másrészt a felgyorsult világnak” – mondja Sonkolyné Varga Emília, az MVP operatív vezetője. Már a járvány előtt is voltak, akik felismerték, hogy az innováció a versenyelőny kulcsa, de az elmúlt két év végleg felszámolta a régi beidegződéseket, ezzel lehetőséget teremtve a manuális folyamatok automatizálására. A készpénzmentesség, a vendégélmény felértékelődése is efelé tereli a szereplőket. „Amelyik vállalkozás még most sem tekint lehetőségként a digitalizációra, az megszűnik” – fogalmaz a szakértő.

Vele ért egyet a vendéglátóipari szoftverek piacán meghatározó, neves hazai gasztropiaci szereplőket ügyfelei között tudó Fruitsys Hungary Zrt. képviselője Lakatos György is, aki az alábbi piaci trendekkel azonosítja a digitalizáció szükségszerűségét. A vendéglátóipart tulajdonosi koncentráció jellemzi az elmúlt években a méretgazdaságosság, szezonalitás, felvásárlások miatt, ami csökkenti a tulajdonosok személyes jelenlétét az egységekben. Nekik könnyebb digitális úton kontrollálni az üzletmenetet. A szektorra jellemző fehéredés is a digitális megoldások elterjedésének kedvez. Az iparág jelentős fluktuációval küzd, így amit csak lehet, automatizálnak. A digitális megoldások egy része jól látható, de a folyamatok egy jelentős része a háttérben zajlik, a támogató funkciók is digitalizálásra kerülnek, mint például raktárkezelés és kontrolling, amihez a Fruitsys is komplex szolgáltatást kínál. A rendszerek bevezetése bonyolultságtól függően pár naptól pár hónapig terjed, ugyanígy a költség is skálázódik, mondja.

A hat éve működő MVP kevésbé fejlett megyékben működő tanácsadói hálózata, a díjmentes felmérés és fejlesztési terv mellett a források felkutatásában is segíti a vállalkozásokat, teszi hozzá Sonkolyné Varga Emília. A legközelebbi lehetőség a Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program, amelynek 30 milliárd forintos keretére február végétől jövő márciusig pályázhatnak az érdeklődő kisvállalkozások. Ez lehetőséget ad új informatikai eszközök és szoftverek beszerzésére, a vissza nem térítendő támogatás a projekt elszámolható összköltségének akár fele is erre fordítható. A vállalkozások az MVP rendezvényein is tájékozódhatnak a pályázati lehetőségről a következő hetekben.

A Modern Vállalkozások Programja díjmentes szolgáltatásaival ösztönzi a vállalkozásokat a digitális eszközök bevezetésére. A szolgáltatások közé tartozik a személyes, cégre szabott audit és tanácsadás, illetve a vállalkozások ezernél több informatikai beszállító egyedi kedvezményekkel elérhető kínálatából válogathatnak. Részletek a www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon.

