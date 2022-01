Nagyon nem mindegy, ki és hogyan takarítja az irodát, ahol dolgozol

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A koronavírus megjelenése az élet szinte minden területére hatással volt. A tisztaság minden eddiginél jobban a fókuszba került. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) is felhívta a figyelmet arra, hogy a szálláshelyek, közösségi terek, irodaépületek, bevásárlóközpontok üzemeltetőinek kiemelt figyelmet kell fordítania a higiéniára a járvány terjedésének megakadályozása érdekében. Ennek fényében nem csoda, hogy az extrém helyzet nagyon sok vállalat számára nehézséget okozott. A takarítói iparág a viszontagságok dacára is növekedni, fejlődni tudott, ami viszont ebben a szegmensben sem változott a pandémia megjelenése óta a Clean Up Grand Service tisztaságkommandójának vezetőjének elmondása szerint, az a munkaerőhiány.

"A krízishelyzet miatt felértékelődtek higiéniával kapcsolatos minőségi elvárások, amire nekünk is azonnal reagálni kellett" – mondta Méhész Mónika, a Clean Up Grand Service tulajdonosa. A mindennapos gyakorlatban ezért új technológiák és új típusú szolgáltatások bevezetésére volt szükség annak érdekében, hogy a megfeleljenek a körülmények indokolta magasabb elvárásoknak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! "Ennek okán a helyzet megkívánta, hogy például az érintési felületeket nagyobb gyakorisággal tisztítsuk, más fertőtlenítő szereket használjunk, de új gépeket,berendezéseket is alkalmazunk a napi takarítások során, amivel a helységeket adott esetben fertőtleníteni tudjuk" - mondta az ügyvezető a Pénzcentrumnak, hozzátéve, a pandémia előtti időkhöz képest új szolgáltatásokra is igény lett. Mindeközben a takarítószerekkel kapcsolatos megnövekedett igény miatt szembe kellett nézni a beszállítói hektikussággal is. "A különböző eszközök és vegyszerek beszerzésével kapcsolatos stabilitást úgy tudtuk megteremteni, hogy a korábbinál nagyobb készleteket halmoztunk fel, ami mára a mindennapos gyakorlatunk része. Úgy gondolom, hogy a rugalmasságunknak és gyors reakciónknak köszönhető, hogy a koronavírus-helyzet okozta viszontagságok ellenére növekedni, fejlődni tudtunk" – tette hozzá a cégvezető. Falta Viktória ügyvezető-helyettes ehhez hozzáfűzve elmondta, a növekedés dinamizmusa nemcsak annak köszönhető, hogy gyorsan alkalmazkodtak az új ügyféligényekhez, hanem annak is, hogy új szolgáltatásokkal is bővítették a portfóliót: a szortiment része ma már például a beléptetőkapuk üzemeltetése , a kert-tervezés-rendezés vagy az alpin technológiával történő ablaktisztítás, a homlokzattisztítás és mindezek mellett egy ipari mosodát is elkezdtek működtetni. Új kihívások sora érte a céget A vírushelyzet előtt sem volt egyszerű új munkaerőt találni, az ügyvezető szerint a takarítás a degradált szakmákhoz tartozik és a helyzet az elmúlt időben sem lett jobb. Sokan dolgoznak külföldön és sok a pályaelhagyó is. A cég ezért igyekszik megbecsülni a munkavállalóit, különböző képzéseket, fejlődési, előrelépési lehetőséget biztosít számukra. Méhész Mónika hangsúlyozta, a biztos egzisztencia és a dolgozók potenciális jövőképének biztosítása közös érdek, hiszen csak egy biztos munkavállalói gárdával a háttérben biztosított a cégfejlődés. Fontos, hogy a bejelentett bruttó bérből a dolgozó megélhetését biztosítani tudjuk, nálunk nem minimálbért kapnak az emberek. A tervezhetőség, a kiszámíthatóság is nagyon fontos – mondta Méhész Mónika, hozzátéve, nagyon változó, hogy a különböző területek – szálloda, bevásárlóközpont vagy iroda – tisztítása esetén milyen munkatapasztalatra, milyen szaktudásra van szükség. Mivel nagyobb munkaerő-állománnyal rendelkeznek, így az esetleges időszakos többletszolgáltatási igényeket is ki tudják szolgálni és az sem jelent gondot, ha speciális szolgáltatásokat kell teljesíteni, mint amilyen például a mozgólépcső-tisztítás, a rágcsáló- és rovarirtás vagy akár a house keeping szolgáltatás vagy az ózonos fertőtlenítés, és a száraz, poros szőnyeg tisztítása. Az ügyfélkör és ezzel együtt az igényelt munkák is változatosak, ez mindig is cél volt, hogy ne csak egy szegmensben keressék őket, hanem több lábon álljanak. Láttunk már fűmaggal beszórt klaviatúrát, amit nem tudtunk letakarítani, találtunk már munkánk során széf elé kipakolt, több millió forintot, amit az ügyfél elfelejtett és elől hagyott a földön – sorolta Falta Viktória a legemlékezetesebb eseteket. Mint mondta, a legfontosabb, hogy gyorsan és hatékonyan reagáljanak a legváratlanabb helyzetekben is. Volt arra is példa, hogy egy hajó kérte a takarítási szolgáltatást, de a kikötés előtt mindössze 1-2 órával keresték meg a céget. Gyorsan kellett cselekedni, de megoldották, így a hajó a későbbiekben is hozzájuk fordult.

