Színt vallott az IKEA: így élték túl a viharos koronavírus-időszakot

Ma az Ingka Csoport 37,4 milliárd eurós IKEA kiskereskedelmi forgalmat jelentett be a 2021-es üzleti évre vonatkozóan, ami 6,3%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest (35,2 milliárd euró a 2020-as pénzügyi évben).

A járvány korlátozásokkal és bezárásokkal nehezítette az amúgy is gyorsan változó kiskereskedelmi környezetet, ami miatt a vállalat még inkább sürgette a digitális átalakulást. Az áruházak átszervezése, hogy teljesítési egységként is működjenek, az IKEA.com megújítása, továbbá az IKEA alkalmazás bevezetése az online részesedés 18%-ról 30%-ra történő növekedéséhez vezetett - írja közleményében a cég.

„Nagy büszkeséggel gondolok vissza az elmúlt évre – vállalkozásként, vezetőként és emberként egyaránt fejlődtünk. Annak ellenére, hogy addig nem ismert körülmények között dolgoztunk, továbbra is hihetetlen elköteleződésről és vállalkozói készségről tettünk tanúbizonyságot, egyértelmű törekvéssel egy jobb IKEA létrehozására. Minden IKEA munkatárs részese ennek a sikernek, és mivel továbbra is kihívásokkal teli idők elé nézünk, fontos, hogy megőrizzük optimista és bátor hozzáállásunkat” – mondta Jesper Brodin, az Ingka Csoport vezérigazgatója.

„Az elmúlt pénzügyi évben példátlan fennakadásokkal kellett szembenéznünk a kiskereskedelmi üzletágunkban – a járvány okozta lezárás miatt áruházaink közel 5 hétig zárva voltak. Vásárlóink számára az otthoni élet soha nem volt még ilyen fontos, és mi lekötelezettek és hálásak vagyunk, amiért vásárlóink folyamatos érdeklődést tanúsítottak az IKEA iránt. A fennálló járványhelyzet komoly kihívásokat támasztott a rendelések teljesítésével szemben is, amit mi lehetőségnek tekintettük, hogy fellendítsük az e-kereskedelmi megoldásainkat – ez eredményezte az árbevételünk közel 20%-os online részesedését. Összességében sikerült növekednünk; előzetes pénzügyi eredményeink majdnem 12%-os növekedést mutatnak az elmúlt pénzügyi évhez képest – mondja David McCabe, az IKEA regionális ügyvezetője és fenntarthatósági vezetője (magyar-cseh-szlovák régió), és hozzáteszi: – A fennakadások kezelése mellett örömmel számolhatok be arról, hogy vállalkozásunk fejlesztésébe és növekedésébe is invesztáltunk. A három új Átvételi pontnak köszönhetően jelentősen megerősítettük az IKEA jelenlétét a Budapesten kívüli országrészekben, és további befektetéseket eszközölünk a vásárlói élményt javító digitális és fenntarthatósági projektekbe. Mindez nem volna lehetséges kitartó és elkötelezett vezetőink és munkatársaink nélkül, és büszke vagyok arra, hogy sikerült befektetnünk és 10%-kal megnövelnünk munkatársaink átlagkeresetét.”

Az Ingka Csoport folytatja a bővítésbe és az innovációba fektetett munkáját, hogy több vásárló számára kínálhasson választási lehetőséget, mikor, hol és hogyan szeretne kapcsolatba lépni az IKEA-val. A vállalat megnyitotta első áruházát Szlovéniában és további 25 új IKEA helyszínt hozott létre, beleértve az úttörőnek számító zöld városi áruházakat Bécsben és Tokióban, valamint az IKEA Décorationt, a világ első városi áruházát, amely kizárólag kiegészítőket és dekorációt kínál. Az áruházak intelligens megoldásokkal történő frissítése és a kiszolgálás javítása gyorsabb termékbeszerzéshez vezetett, miközben sok piacon a vásárlók már az IKEA alkalmazás segítségével szkennelhetik be az általuk kiválasztott termékeket, és gyorsabban fizethetnek a pénztárnál - írják.

Az elmúlt év során drámaian megváltozott az emberek életmódja, munkája és viszonya a körülöttük élőkkel, ezért megnőtt a multifunkcionális és rendezett lakóterek iránti igény. A vállalat nagyobb keresletet tapasztal a munkahelyi bútorok, a kerti bútorok és a tárolómegoldások iránt.

„A legnagyobb odaadással támogattuk emberek százmillióit abban, hogy tapasztalatainkat és tudásunkat felhasználva szebb hétköznapokat teremtsenek maguknak az otthonukban akkor, amikor a legnagyobb szükségük volt rá. Legfrissebb kutatásunkból például az is kiderül, hogy azok, akik pozitív módon viszonyultak az otthonukhoz, sokkal nagyobb valószínűséggel tapasztalták meg annak pozitív mentális egészségügyi hatásait. Lakberendezési kiskereskedőként örülünk, hogy ilyen sok ember hétköznapjának szebbé tételéhez tudtunk hozzájárulni” – mondta Jesper.