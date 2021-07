Iszonyatosan pörög ez a szektor: egy nyár alatt akarják bepótolni, ami elmaradt a pandémia miatt

Eddig nem látott, új jelenséget generált a pandémia: rekordot dönt az üzleti rendezvénypiacra épülő belföldi turizmus. A nyári, szabadságolási szezonban általában csend és nyugalom van – ám az eddigi íratlan, főként megszokáson alapuló szabályt felülírta az igény és a realitás. Már a szeptember-október is kezd betelni a szállodákban.

Miután hónapokig home office-ból dolgozott az emberek nagy része, az irodai visszatéréssel az üzleti rendezvények is megjelentek, méghozzá tömeges számban. Valószínűleg a cégek a nagy korlátozások közepette nem feladtak, csak átütemeztek, és most aki csak tudja, megtartja a csúsztatott eseményeit

Nagyon sok lekérés érkezik a nyárra is és szeptemberre-októberre is. Az általános tapasztalat eddig az volt, hogy a szabadságolási időszakra alig jön néhány lekérés, idén viszont a nyár is nagyon intenzív, sok ajánlatot adunk ki – számolt be az öt hazai szálloda üzemeltetéséért felelős Eventrend Hotels értékesítési és marketing igazgatója. Pázmándy Szilvia hozzátette:

a cégekben nagy igény mutatkozik a személyes találkozókra (tréning, csapatépítés), a pandémia után fontos a csapatot, a kollégákat újra együtt, egy helyen tudni, ahol a tudásmegosztás mellett fontosak a laza, szabadabb programok.

Számokra fordítva: az eddigi évekhez képest idén nyáron átlagosan 20 százalékkal több ajánlatkérés érkezett be az 5 szállodánkra. A negyedik hullámtól való félelem mérsékelhetően érezhető, egyelőre inkább arra koncentrálnak az ügyfelek, hogy még szeptemberig megvalósuljanak a rendezvényeik. Vagyis a főként privát események időszakában a nagyszámú üzleti megrendeléseknek is eleget kell tenni, ami egészen új jelenség a piacon.

A megnövekedett igény végre több munkát és egyben örömteli kimozdulást jelent a másfél éves hullámzásból, ám a korábbi, szükségszerű elbocsátások miatt jellemzően kevesebb dolgozó fogható/hívható be, ez pedig nagyobb kihívás elé állítja a szolgáltatókat. A kulcs az azonnali alkalmazkodás képessége, amelyhez nagyfokú rugalmasság és profi szervezőkészség szükséges.

Az idén nyáron először tetten érhető változás a meglepő erején túl egyértelműen alátámasztja, hogy az online kapcsolattartás roppant praktikus – de csak rövidtávon; nem tudja pótolni a személyes találkozás fontosságát és az ezzel együtt járó hatékonyság egészét.