Mi az üzleti terv és miért fontos? Üzleti terv minta 2021, kész üzleti terv minta egyéni vállalkozó részére

Egy üzleti vállalkozás indítása esetén a siker kulcsa a háttérben lévő jól megalapozott, részletesen kidolgozott stratégia, amelyet úgy hívunk, üzleti terv. Az üzleti terv összefoglalja a vállalkozás indítása során kitűzött céljainkat, megmutatja, honnan hova szeretnénk eljutni és milyen fontos mozzanatokat kell megtennünk a hosszú, rögös úton, hogy a vállalkozásunk sikeres legyen.

Cikkünkben az üzleti terv készítése kerül a fókuszba: eláruljuk, hogy néz ki egy üzleti terv, milyen a jó üzleti terv és hogyan valósíthatjuk meg általa a céljainkat. Tudd meg, pontosan mi az üzleti terv célja és hogyan állnak össze kezdetleges ötleteink egy komplex tervezetté, milyen folyamatokra kell különös figyelmet fordítanunk! A hasznos szakmai információkat az üzleti terv készítése kapcsán kiegészítjük egy üzleti terv sablon alkalmazásával, illetve izgalmas példákból kiindulva tájékozódhatsz, milyen konkrét ötleteket vethetsz be! A következő üzleti terv minta kávézó nyitásával illusztrálja az üzleti terv megalkotásának elméletét, ám a hasznos gondolatokat bármilyen más vállalkozás indításához felhasználhatjuk.

Mi az üzleti terv, mi a célja?

Az üzleti terv egy olyan dokumentum, ami megelőzi a tényleges vállalkozás elindítását, összegzi vállalkozásunk jövőbeni céljait és lépésről lépésre felvázolja, hogyan fogjuk megvalósítani azokat. A vállalkozásunkhoz először is szükségünk van egy ötletre, amit meg akarunk valósítani, ehhez meg kell fogalmaznunk egy hosszú távú célt, hogy a jövőben hova kell kifutnia a folyamatoknak, ami számos esetben akár egy élet munkája is lehet. Ha meghatároztuk hosszú távú céljainkat, következhet az üzleti terv készítése, ami valójában egy középtávú stratégia, körülbelül 3-5 évet foglal magában – lehet, hogy ez elsőre soknak tűnik, ám tartsuk szem előtt azt is, hogy egy jólmenő vállalkozás beindítása rengeteg időt és energiát vesz igénybe.

Miért jó az üzleti terv? Mi a gyakorlati jelentősége?

Az üzleti terv készítése azért jó, mert levezeti a hosszabb távú terveinket, stratégiánkat és részekre bontja azt, hogy átlátható, megvalósítható képet kapjunk munkánk lépcsőfokairól. Az üzleti terv magában foglalja a kreatív ötletektől kezdve a marketingen át egészen a projekt pénzügyi megvalósítását is, illetve pontos kalkulációkkal azt is megjósolhatjuk, hogy ha a vállalkozás megfelelően működik, az üzleti terv szerint mennyi bevételünk lesz belőle, megéri-e vele így foglalkozni, vagy még a tőkebefektetés előtt át kell szerveznünk a folyamatokat?

Az üzleti terv gyakorlati jelentősége nem csak az, hogy még a vállalkozás indítása előtt komplex képet kapjunk saját terveinkről, hanem egy hosszú távú mankót is kínál, amelyhez a későbbiekben mindig visszatérhetünk, alkalmazkodhatunk – vagy éppen maga az üzleti terv módosítása következik be váratlan fejlemények hatására; mindenesetre lesz mihez viszonyítanunk.

Az üzleti terv céljai

Egy jól megalkotott üzleti terv még nem egyenértékű a sikeres vállalkozással! A siker soha nem garantálható teljes mértékben, hiszen minden a vállalkozó elhivatottságán és jó üzleti érzékén múlik. Az üzleti terv célja azonban az, hogy modellezzük, milyen esélyeink vannak a sikerre és milyen távon érhetjük el azt. A jó üzleti terv készítése során felmérjük a kockázatokat (mennyi tőkét kell befektetnünk és mekkora az esélye annak, hogy a vállalkozás visszatermeli vagy megsokszorozza azt) és kijelöli a mérföldköveket (mikor, hol fog tartani a vállalkozás).

Az üzleti terv célja a későbbiekben a visszaigazolás (feedback), vagyis mérhetjük általa, hogy a már elindult vállalkozás mennyire tért el az üzleti terv megalkotása során kitűzött mérföldkövektől, hol ejthettünk hibát a műveletekben és milyen korrekcióra szorul az üzleti terv, nehogy kockáztassuk a jövedelmünket. Az üzleti terv további és egyben talán legfontosabb célja, hogy bemutatásával szakszerűen informálhatjuk a lehetséges üzleti partnereinket, befektetőinket a vállalkozásunk működéséről. Egy jól megalkotott üzleti terv már önmagában motivációs tényező lehet, ha hitelre vagy befektetőre van szükségünk. Amennyiben egy vállalkozás több ötletgazda közös terve, az üzleti terv elkészítése az együttműködés első próbája is lehet: ha nem egyeznek a vállalkozók ötletei, nézetei és már az üzleti terv megalkotása sem megy együtt, akkor nem biztos, hogy a legmegfelelőbb társvállalkozóval dolgozunk.

Hogy néz ki egy üzleti terv? Milyen egy jó üzleti terv?

Létezik számos üzleti terv sablon, ám nincsenek konkrét szabályok arra, hogy pontosan mit kell rögzíteni benne, hiszen minden vállalkozás más, amelyeket eltérő módon lehet összefoglalni. Az üzleti terv terjedelme a vállalkozás jellegétől függ: minél egyszerűbb célkitűzésünk van, annál rövidebb lesz, minél bonyolultabb, összetettebb folyamatok elvégzését, minél nagyobb volumenű üzlet beindítását tervezzük, annál részletesebb üzleti terv kell hozzá – amely nemmellesleg a befektetőket is lenyűgözi.

Egy kész üzleti terv egyéni vállalkozó esetében nem kell, hogy meghaladja az 5-6 oldalt, leginkább egy vázlathoz hasonlítható, néhány fontos gondolattal kiegészítve. Egy nagyobb, alaposabban megtervezett üzleti terv általában 20-30 oldal, de az sem ritka, ha az üzleti terv egy kiskönyv jellegű dokumentum, ami a 100 oldalt is meghaladja. Amikor az üzleti terv megalkotásra kerül, el kell döntenünk, hogy kinek szól az üzleti terv: saját magunknak, egy üzlettársunknak vagy kollégáknak, esetleg a befektetők meggyőzését szolgálja – a terjedelem minden esetben változhat.

Üzleti terv minta 2021

Az üzleti terv sablon magában foglalja a célkitűzést, a célközönséget, a kommunikációs- és marketingstratégiát, a befektetett tőke mértékét és a tervezett hozamot részletekre lebontva. Minden üzleti terv elkészítése más üzleti terv minta alapján kell, hogy készüljön, attól függően, hogy kinek címezzük a dokumentumot és milyen jellegű a vállalkozás. A következő sorokban az üzleti terv minta 2021 évére is érvényes, három megközelítési útját mutatjuk be, amelyek egy egyszerű, egyoldalas üzleti terv sablon, egy szintén egyszerűbb, egyéni vállalkozói üzleti terv és egy komplex, összetett üzleti terv minta egy kávézó megnyitásának példájával illusztrálva.

Rövid üzleti terv minta (egyoldalas üzleti terv)

Egy üzleti terv lehet olyan rövid is, ami elfér mindössze egyetlen A4-es lapon - ezeket „one-pager” üzleti terveknek nevezzük. Jellegzetességük, hogy vázlatosan, konkrét és egyszerű gondolatokban foglalja össze a vállalkozás kimenetelét. Ezt az üzleti terv megoldást leginkább a startup cégek alkalmazzák, ugyanis a befektetők annyi vállalkozás ötlettel találkoznak, hogy nagy valószínűséggel nem fogják elolvasni a 100 oldalas kiskönyveket. A startup mellett megfelelő az egyoldalas üzleti terv készítése akkor, ha egy jól megszokott csapatnak vagy egy üzlettársnak mutatjuk be legújabb vállalkozás ötletünket.

A rövid, egyoldalas üzleti terv foglalja magában azt, hogy…

mi az előállított termék vagy szolgáltatás és milyen problémát oldunk meg vele, van-e olyan piaci rés, amit betömhetünk.

Ezt követően körvonalazódjon a célközönség: kinek adjuk el a terméket, milyen társadalmi osztályba tartoznak és mi az érdeklődési körük, mekkora a terméket felvevő piac?

Találjuk ki, milyen üzleti modellt alkalmazzunk, milyen csapattal dolgozunk együtt és mérjük fel, hogy a konkurencia mellett van-e esélyünk labdába rúgni.

Fogalmazzuk meg az üzleti terv készítése során vázlatosan azt is, milyen tulajdonságaiban erősebb a mi termékünk, mint a piacon fellelhető áruk tömege.

Kész üzleti terv minta egyéni vállalkozó részére

Az egyéni vállalkozók részére készített üzleti terv minta hasonlít a rövid üzleti terv esetében leírtakhoz, ám több energiát kell fektetnünk az üzleti terv pénzügyi részére, hiszen egy jól működő egyéni vállalkozáshoz szükségünk van eszközökre, anyagi tőkére is. Határozzuk meg, hogy mennyi alaptőkét vagyunk képesek túl nagy kockázatvállalás nélkül befektetni és számoljuk ki, hogy ha megfelelő ütemben halad a projektünk, mennyi idő alatt termelődik vissza a tőke és mikortól leszünk profitszerző vállalkozók.

Egy példával illusztrálva: ha asztalosként szeretnénk elindítani egy egyéni vállalkozást, nem szükséges hosszú üzleti tervet készítenünk, elég egy 1-5 oldalas összegzés, leginkább saját magunk számára. Írjuk le az üzleti terv elkészítése során, milyen eszközök bérlésére vagy megvásárlására van szükségünk a bútorkészítéshez, mennyibe kerül egy műhely vagy üzlethelyiség bérlése hosszabb távon, milyen nyersanyagokra (pl. faanyag, ragasztó) van szükség az elinduláshoz. Ha összegeztük a költségeket és van elképzelésünk a termékről és a célközönségről is, rögzítsük azokat, majd ütemezzük be, hogy havi/évi lebontásban hány sikeres üzletre van szükségünk ahhoz, hogy megtérüljön a befektetésünk.

Fontos, hogy egyéni vállalkozóként is adjunk a marketingre és a kommunikációra! Egy igényesen elkészített weboldal vagy Facebook profil, amely tartalmazza a referenciamunkáinkat és bemutat minket, rengeteg új vevőt és üzleti partnert hozhat a későbbiekben!

Egy komplex üzleti terv leírása + Üzleti terv minta kávézó esetében

Egy hagyományos üzleti terv készítése a leírtakkal ellentétben jóval nagyobb falat: érdemes kitöltenünk az ajánlott 20-30 oldalt igényesen megfogalmazott célkitűzésekkel, hiszen jövőbeni üzlettársaink és befektetőink ez alapján fognak tájékozódni arról, hogy érdemes-e velünk együttműködni. Egy üzleti terv nem csak egy vállalkozás leírása lehet, felvázolhatjuk vele egy új cég teljes üzleti stratégiáját vagy egy új ötletet, résztevékenységet is. Nézzük, hogy néz ki egy üzleti terv részletesen!

1. Vezetői összefoglaló (ha kell)

A vezetői összefoglaló akkor szükséges, ha egy külső partner, befektető vagy a szervezet vezetősége az üzleti terv címzettje. Ez egy rövid, maximum egy oldal terjedelmű összegzés, ami nagyon tömören összefoglalja, hogy hová fut ki a projektünk és az üzleti terv során miről van szó.

A kávézó példája

Címezzük a vezetői összefoglalót egy befektetőnek, fogalmazzuk meg benne, hogy milyen kávézót nyitunk, hol, hogyan működik és mennyi anyagi erőforrásra van szükségünk hozzá, mit fogunk árulni és milyen célközönségnek.

2. A vállalkozás bemutatása

A vállalkozásunk bemutatása során írjunk magunkról, az ötletgazdáról és a vállalkozás alapvető paramétereiről, történetéről (amennyiben van), majd térjünk rá a felismert problémára és annak saját megoldására, ami lehet egy társadalmi projekttől kezdve egy hiánytermékig bármi. Vizsgáljuk meg állításaink érvényességét, célkitűzésünk realitásértékét – valóban igazunk van a termékkel, szolgáltatással kapcsolatban, vagy tévúton járunk?

A kávézó példája

Problémafelvetésként jelezzük, hogy az adott városban, térségben nincsen kézműves kávézó, azonban lenne igény rá, hiszen sok fiatal szeret kikapcsolódásként kávékülönlegességeket megkóstolni. Jelezzük, hogy ki tudjuk szolgálni a helyi igényeket egy sajátos, érdekes és izgalmas kávézó megnyitásával.

3. Az iparági helyzet feltérképezése

Az üzleti terv készítése során a célközönség meghatározása és relevanciája az egyik legfontosabb mozzanat: ha már tudjuk, hogy mit szeretnénk árulni, térképezzük fel, hogy kinek lehet azt eladni. Hány éves a célközönség: tinédzserekről, családanyákról vagy nyugdíjasokról van szó? Mekkora a piaca az általunk kínált terméknek és van-e olyan konkurencia, akivel nehéz lehet megküzdeni, sőt veszélyezteti a vállalkozásunk sikerességét?

Milyen iparági szabályozásokkal kell számolnunk még a vállalkozás beindítása előtt? Tipikus tisztasági, egészségügyi előírások, a vállalkozás bejelentése, az adózás mikéntje stb. Foglaljuk össze azt is milyen iparági trendek aktuálisak éppen és ezek hogyan érintik a mi vállalkozásunkat!

A kávézó példája

Az üzleti terv foglalja magában a célközönséget: olyan fiatalokról van szó, akik szabadidejükben szívesen látogatnának meg divatos kávézókat, ám a térségben nincs ehhez fogható vendéglátóipari egység. Célközönségünk viszonylag jó anyagi helyzetben van, megengedhet magának hetente akár többször is drágább kávét. A konkurencia mértéke minimális, mivel a városban csak egy másik kávézó található, ami inkább esti szórakozóhelyként népszerű. A jelenlegi iparági trendek szerint nincsenek gátoló tényezői a kávézó megnyitásának és a szabályozásnak is meg tudunk felelni.

4. A vállalkozás működési terve

A működési terv egy nagyobb lélegzetvételű fejezet, az üzleti terv elhanyagolhatatlan része. Itt foglaljuk össze a vállalkozás gyakorlati, működési információit, tehát érdemes minél részletesebben leírnunk, akár több alfejezetben, hogy mit is fogunk csinálni. Elsőként összegezzük a működési folyamatokat és fektessük le a vállalkozás alapvető mérföldköveit – vagyis mit fogunk csinálni és mikor.

Amennyiben egy terméket gyártunk le, például egy kézműves szappant, mutassuk be azt is, hogy mennyi idő alatt, hogyan lesz kész árucikk a nyersanyagokból. Ügyeljünk arra, hogy a gyártási terv mellett hagyjunk nyitott fejlesztési lehetőségeket is, hogy a vállalkozásunk folyamatosan megújíthassa magát, mindig legyenek figyelemfelkeltő újdonságok, amelyekre építhetjük a marketinget.

A kávézó példája

Az üzleti terv ezen részében írjuk le, hogyan fog működni a kávézó: mikor nyitunk ki, milyen nyitvatartási időt tervezünk, milyen kávékat árulunk és hogyan, milyen technológiával készítjük el azokat? Más termékeket is forgalmazunk (pl. szemes kávé, tea), vagy egyoldalú profilt szeretnénk? Helyben fogyasztásra alkalmas a helyszín vagy elvitelre veszik az emberek a kávét? Milyen újdonságokat lehet bevezetni, hogyan tehetjük a későbbiekben még dinamikusabbá és gazdaságosabbá a kávézó működését? Milyen mérföldköveket kell megugranunk: mikor lesz kész a kávézó berendezése, mikor helyezzük üzembe a gépeket, mikor kapjuk meg a működéshez szükséges engedélyeket? Mikor fogadhatjuk az első fogyasztókat?

5. Marketing és értékesítési terv

Ismertessük részletesen a termék- vagy szolgáltatáspalettánkat, hogy a lehető legjobb színben, de reálisan ábrázolva mutassuk be azt, amivel foglalkozunk. Csatoljuk a tervezett árakat és mutassuk be, hogyan tervezzük a terméket forgalmazni, kiszervezzük-e a logisztikát stb. Írjuk le, hogyan fogjuk reklámozni a terméket, milyen promóciós fogásokat alkalmazunk (pl. social média, fizetett hirdetések, keresőoptimalizálás, nyereményjátékok), milyen lesz a termék arculata – mellékletként csatolhatunk színes illusztrációt logót is. Legyünk kreatívak és vonjunk be minél több olcsó megoldást vállalkozásunk népszerűsítéséhez.

A kávézó példája

Írjuk le, milyen kávékat fogunk árulni és mi ezeknek az ismertetőjegye, hogyan fogjuk őket beárazni, milyen olcsóbb és drágább termékek közül válogathat a célközönség, hogy fognak ezek kinézni. Mutassuk be, hogyan fogjuk a kávét és az esetleges más termékeket értékesíteni: a kávét árulhatjuk a helyszínen, de más nem romlandó termékek forgalmazása végett létrehozhatunk egy kisebb webshopot is – amennyiben emellett döntünk, írjuk le, milyen logisztikával tervezzük megoldani azt. Mutassuk be, hogyan fogjuk a kávézót és a termékeket reklámozni elsőként a Facebookon és Az Instagramon, a későbbiekben pedig saját weboldalunkon és kávés blogunkon keresztül – sőt, akár környékbeli influencereket is bevonhatunk néhány poszt erejéig! Fordítsunk nagy figyelmet a kávézó megjelenésére és a termék tálalására!

6. Költségvetési terv és finanszírozás

A pénzügyi terv bemutatása az üzleti terv fontos része, hiszen ebből a fejezetből tudja meg a befektető vagy az üzleti partner, hogy mennyi tőkeráfordítást igényel a vállalkozás. Itt meg kell mutatnunk, milyen bevételi modell szerint tervezzük működtetni a projektet, be kell tudnunk mutatni a költségvetési tervet, a jövőbeni kalkulatív eredményekkel egyetemben és meg kell tudnunk mondani, hogy mennyi tőke kell a finanszírozásra és pontosan milyen összeget, mire tervezünk elkölteni.

Amennyiben nem mozgunk túlságosan otthonosan a pénzügyek világában, viszont rengeteg más típusú, kreatív ötletünk van, az üzleti terv ezen részénél kérjük ki egy pénzügyi tanácsadó véleményét. Nézzünk utána annak is, hogyan fogjuk az eladott termékeket, szolgáltatásokat számlázni, van-e lehetőségünk áfamentességre, és milyen adózási forma választásával járunk a legjobban.

A kávézó példája

Vegyük számba az összes költséget, amellyel a kávézó elindítása során számolunk és készítsünk költségvetési tervet: mennyi tőke kell a helyszín bérbevételére vagy megvásárlására és annak felújítására, az első alapanyagok beszerzésére. Írjuk le, hogy milyen forrásokból tervezzük ezeket a folyamatokat finanszírozni, hogyan költenénk el a befektető által biztosított tőkét. Kutassunk, próbáljuk meg előre kiszámítani, hogy mikor és milyen eredményeket tudunk majd felmutatni!

7. A szervezet struktúrája

Az üzleti terv tartalmazza a csapat összetételét: kik dolgoznak a projekten és mit csinálnak, mi a résztevékenységük és ki koordinálja, vezeti a többieket, illetve hozhat meg nagyobb döntéseket? Hogyan működik a vállalkozás menedzsmentje, hogyan osztjuk be az erőforrásokat, hogyan hangoljuk össze a csapat tevékenységét úgy, hogy maximalizáljuk a teljesítményt és a profitot?

A kávézó példája

Mutassuk be, milyen pozíciókat nyitunk meg a kávézóval együtt: milyen feladatai lesznek az üzletvezetőnek, mivel foglalkozik a barista, hány alkalmazott felvétele szükséges a vendéglátóipari egység működtetéséhez? Ki koordinálja a többieket és milyen súlyú döntéseket hozhat meg? Jelen lesz az ötletgazda, mint dolgozó vagy távolról menedzseli a kávézót?

8. Mellékletek (ha vannak)

A mellékletek az üzleti terv kiegészítő dokumentumai, gyakorlatilag bármi lehet, leggyakrabban illusztrációk, kutatási anyagok (pl. célközönségfelmérés), statisztikák, amelyek az írásos anyag mellett szintén a partnerek meggyőzését szolgálják.

A kávézó példája

Csatoljunk az üzleti terv mellé egy környékbeli igényfelmérő kutatást, amellyel alátámasztjuk, hogy ténylegesen van igény a városban egy kézműves kávézóra. Készítsünk látványterveket a kávézó stílusáról és a felszolgált kávéról, hogy kedvet csináljunk hozzá a befektetőkben!

Vizuális üzleti terv készítés

A nagyobb cégek előnyben részesítik a Business Model Canvas és a Lean Business Plan készítését, amelyek egyszerűsített formában mutatják be az üzleti terv mozzanatait, szintén tömörített információkat átadva. A hagyományos üzleti terv készítésével ellentétben egy ilyen üzleti terv is tökéletesen átadja a projekt lényegét, főleg egy szervezeten, cégen belül, illetve a feladatokat könnyedén illusztrálhatjuk együttműködő belső csapattagok, üzlettársak számára is.

Az igényesség mindenekelőtt!

Ha eljutunk odáig, hogy üzleti tervet készítünk egy partner vagy befektető számára, törekedjünk az igényességre! Legyenek reálisak a leírtak, maradjunk ésszerű keretek között a kalkulációk során. Legyen a benyújtott üzleti terv szép és ízléses, ne díszítsük ki indokolatlan képekkel (azokat tegyük mellékletbe) és ne hagyjunk a munkánkban helyesírási hibát! Ügyeljünk a szakszerű, hivatalos megfogalmazásra, az üzleti terv ne tartalmazzon szlenget, nézzük át többször is a végleges verziót!

Az üzleti terv készítés kiszervezése

Mint minden más feladatot, az üzleti terv készítését is elvégeztethetjük olyan vállalkozókkal, akik kifejezetten ilyen tevékenységekre specializálódtak. Ennek számos előnye, de egyben hátránya is lehet. Az üzleti terv kiszervezése előnyös lehet annak, aki ötletekben gazdag, azonban nem tudja, hogyan kell kivitelezni a vállalkozás beindítását. Valamilyen szinten a külsős szereplő meg is köti a kezünket, hiszen nem fogja tudni pont azt, pont úgy megtervezni számunkra, ahogy azt mi megálmodtuk. Azt javasoljuk, ha a munkát ki is szervezzük, vegyünk részt benne aktívan, nehogy abba a hibába essünk, hogy az üzleti terv készítése végén egy teljesen más jellegű vállalkozással találjuk szemben magunkat.

Az üzleti terv saját elkészítése azért is jobb alternatíva, mert rengeteget tanulhatunk belőle a cégek, vállalkozások működéséről és egyben ez lehet az első nagyobb „megmérettetés”, amelyen ha sikerrel átküzdjük magunkat, láthatjuk, milyen lesz a későbbi munka is. Ha az üzleti terv elkészítése nem sikerül, nincs meg a vállalkozás megfelelő logikai háttere, vagy nem tudunk egyetértésre jutni a partnerünkkel, gondolkozzunk el azon, hogy megfelelő irányban indultunk-e el, még azelőtt, hogy nagyobb mennyiségű időt és anyagi tőkét öltünk a projektbe.

Üzleti terv VS valóság

Készen van az üzleti terv és szebb, mint álmainkban? Ez még ne adjon okot a nyugalomra, hiszen egy vállalkozás lehetséges kimenetelét egy jó üzleti terv sem képes 100%-os hatékonysággal megjósolni! Hiába tűnik az üzleti terv stabilnak és hibátlannak, bármi közbejöhet – például készen áll a kávézónk, de nem kapjuk meg a szükséges engedélyeket, elakad a kávészállítmányunk az Indiai-óceánon vagy tűz üt ki az üzlethelyiségben. Fontos, hogy az üzleti terv tartalmazza ezeket a kockázatokat is és mindig álljunk készen arra az eshetőségre, hogy a vállalkozás indítását megakaszthatja valami. Legyen „B” terv ezekre az eshetőségekre!

Üzleti terv sablon: legyünk kreatívak!

Egy üzleti terv sablon saját stratégiánk megalkotása során mindig jól jön, ám tartsuk szem előtt, hogy minden vállalkozás egyedi a maga módján, számos olyan körülményt és egyéni célkitűzést kell figyelembe vennünk, amely egyetlen más hasonló vállalkozásra sem jellemző – sőt, minél egyedibb, különlegesebb a célkitűzésünk, annál hamarabb emelkedhetünk ki a versenytársak soraiból! Kövessük a leírt tanácsokat, de legyünk kreatívak, mindig keressük az újdonságokat, és legyünk nyitottak az innovatív, modern üzleti terv ötletek irányában is!