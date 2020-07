10-ből 4 magyar cég érintett: így élték túl a családi vállalkozások a járványt

Nem mindegy, hogy a családi cégek hogyan tudtak most reagálni a koronavírus-járvány okozta kihívásokra, hiszen hazánkban a cégek 40 százalékát jelentik. A túlélés kulcsát a stabil stratégiai alapok, a folyamatos fejlődésre törekvés és gyors döntések adhatták, de a kesztyűt a családi vállalatok a válság ellen sokféleképpen felvették.

A koronavírus-járvány alaposan felforgatta és alapjaiban megváltoztatta hétköznapjainkat, aminek első hullámját kezdjük lassan kicsit távolabbról is látni, értékelni a következményeket. Az azonban már a legelején biztos volt, hogy a válság is csak egy helyzet, még ha nagyon nehéz helyzet is, nem szabad tőle félni, hanem kezelni kell és azonnal reagálni rá, mivel a nem döntés a legrosszabb opció.

A válság túlélésében és a további sikeres működésben kulcsszerepe van a stabil stratégiai alapoknak, az innovációra törekvésnek és mindemellett a gyors reagálásnak. Az, hogy a családi cégek, milyen megoldásokat, válaszokat adtak a kihívásokra, hosszú távon is meghatározó, hiszen a hazai vállalati szektor 40 százaléka ezen cégekből áll

- mondta el Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok központ vezetője. A központ által hirdetett kiválósági díj innováció kategóriájára a vírusjárvány következtében megvalósult vagy arra adott válaszként a közeljövőben megvalósuló fejlesztésekkel lehet nevezni. A sikeres és hosszú távú stratégia kategóriában azoknak a megoldásoknak az elismerése a cél, amelyek a koronavírus-járványra reagálva bemutatják hogyan alakították át a cég üzleti stratégiáját a megváltozott piaci követelményekre válaszolva, miként biztosították a vállalat hosszú távon sikeres működését.

A társadalmi felelősségvállalás kategóriában pedig azt mutathatják be a családi vállalatok, hogy mennyire elkötelezettek a társadalom iránt, a járvány idején vagy annak következtében mit tettek a helyi közösségért, a társadalomért, akár a közvetlen vagy a tágabb környezetükben.

A díj fennállása óta eltelt öt évben dinamikus fejlődés jellemezte a családi vállalkozásokat. A változás egyfelől az üzletméret növekedésében érhető tetten. A másik változás, amit megfigyeltünk, hogy az üzleti méret növekedésével párhuzamosan erősödött ezeknek a cégeknek a családi vállalat tudatossága is. Ma már sokkal többet foglalkoznak azzal, hogy hogyan tudnának más családi cégektől tanulni, többet olvasnak ebben a témában, többet beszélnek arról, hogy mit is jelent, ha ma valaki családi vállalatként működik

- tette hozzá Ékes Ákos.