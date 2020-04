Új szabályok lépnek életbe a Wizz Air-nél: erre kell figyelni május 1-től

A Wizz Air május 1-jétől szigorított higiéniai előírásokat vezet be, mindezt azért, hogy "gondoskodjon utasai és személyzete egészségéről."

A hatósági előírásokkal összhangban bevezetett új egészségvédelmi szabályok célja, hogy elősegítse a fizikai távolságtartást a beszállás során, és biztosítsa az eddiginél is nagyobb tisztaságot a repülőgépek fedélzetén. Az utasokat és a személyzet védelme érdekében hozott intézkedések részeként kérjük a kedves utasokat, hogy az interneten végezzék el az utasfelvételt, illetve online vásárolják meg a kiegészítő szolgáltatásokat, beleértve az extra poggyászt, hogy minimálisra csökkentsék az emberekkel való indokolatlan érintkezést a repülőtéren. Határozottan ajánljuk az önkiszolgáló poggyászfeladás és a gyorsított biztonsági ellenőrzés igénybevételét azokon a repülőtereken, ahol erre lehetőség van, ezzel is csökkentve az érintkezések számát az utazás, beszállás előtti szakaszában. Az esetleges fertőzések megelőzése érdekében kérjük a kedves utasokat, hogy a be- és kiszállás során is tartsák be az új távolságtartási szabályokat.

Noha a Wizz Air összes repülőgépén alkalmazott HEPA szűrők hatékonyan kiszűrik a vírusok és baktériumok 99,7%-át az utastérből, május 1-jétől a személyzetnek és az utasoknak is kötelező lesz arcmaszkot viselni a repülés teljes időtartama alatt. Utaskísérőink minden utas számára fertőtlenítő törlőkendőt biztosítanak, eltávolítottuk az üléstartókból a fedélzeti magazinokat, és kérjük a kedves utasokat, hogy a fedélzeti vásárlások ellenértékét érintésmentes bankkártyás fizetéssel egyenlítsék ki. Azokon a járatokon, ahol a töltöttség megengedi, személyzetünk az utasok átültetésével is igyekszik majd elősegíteni a távolságtartást.

Megmarad az alapos napi takarítás a Wizz Air teljes üzemelő flottájában; munkatársaink esténként minden repülőgépet az előírásoknak megfelelően fertőtlenítenek. Az újonnan bevezetetett intézkedésekről bemutató videó is készült:

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója elmondta: "Utasaink és személyzetünk biztonsága mindig is a legfontosabb volt a Wizz Air számára. Miközben újra növekszik az utasszám, és fokozatosan bővítjük működésünket, a most bevezetett óvintézkedéseknek köszönhetően a lehető leghigiénikusabb körülményeket tudjuk biztosítani a fedélzeten. Minden kedves utasnak ajánljuk a figyelmébe az új egészségügyi, és biztonsági intézkedéseket összefoglaló videónkat. Bízunk benne, hogy a Wizz Air új egészségügyi szabályzatának ismeretében az utasok nyugodtan utaznak majd repülőgépeink fedélzetén, miközben továbbra is mindent megteszünk, hogy kielégítsük utazás iránti igényeiket, immár fokozott higiéniai intézkedések mellett."

