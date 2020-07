Már most özönlenek a magyarok a Balatonhoz: mi lesz még itt?

Egyre melegszik az idő, és vele együtt az utazási hajlandóság is növekszik, ami abból is látszik, hogy tízből négy magyar nem fél a járvány utáni turisztikai utazások miatt. A nyaralások esetében egyértelműen a Balaton a legnépszerűbb belföldi úti cél, ahonnan a képes posztok áradata is megindult - derült ki a Lounge Group eheti elemzéséből.

Az interneten legfőképp a belföld kontra külföld téma osztotta meg az utazni vágyókat az utóbbi időben. A felhasználók leginkább itthoni, rövidebb utazásokat terveznek tenni az idén, ebből az utazók 48%-a hétvégi kikapcsolódáson vesz részt. A favorit továbbra is a magyar tenger, a vizsgált közösségi média tartalmak tizedében megemlítik a Balatont.

Különösen felfutott a népszerű helyeken készített képek megosztása, az Instagramon rögtön negyedével több balatoni témájú bejegyzést posztoltak, mint az előző héten. A megkérdezettek fele a családjával szokott utazni, közel harmaduk pedig párjával tölti a kikapcsolódást.

A belföld mellett voksolók 55%-a olyan úti célt választ, ahol még nem járt. Akik a külhoni desztinációk mellett teszik le szavazatukat főképp Horvátországba vagy Prágába készülnek, és mindenképp figyelemmel kísérik az aktuális ország járványhelyzetét.

Megszokott bizonytalanság?

A március óta jelenlévő pánikérzet egy megszokott bizonytalanságot hozott magával, minden második válaszadó kétségesnek érzi utazása megvalósulását. Ezt az érzést erősítik az elmaradt utak is, melyek legtöbb esetben az úti cél megközelíthetetlensége, a járvány miatti félelem vagy éppen a szálláshely általi törlés miatt hiúsultak meg.

Teltházra számíthatnak a szállásadók?

Az idei vakációszezon később indult, így a szállásfoglalással kapcsolatos informálódás is csak mostanában kezd tetőzni. Külföldi és belföldi desztinációk esetén is a szállodák a legnépszerűbbek, de úgy tűnik a rövidtávú lakás kiadó piac is kezd éledezni. Az interneten 174%-kal több említés született a témában az előző időszakhoz képest, azonban a jelentős növekedés ellenére az érdeklődés szintje továbbra is elmarad a tavalyitól.