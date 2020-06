Így tesz kárt az autókban a nyári esőzés: százezrekbe kerülhet a javíttatás

A napokban többször is hatalmas mennyiségű eső zúdult Magyarországra, amely megbénította a közlekedést, és számos autós került nehéz helyzetbe a járhatatlanná vált utakon. Célszerű felkészülni, mire érdemes odafigyelni hasonló helyzetben, hogyan lehet megelőzni a beázást.

A hirtelen lezúduló csapadékot több helyen még a csatornarendszer sem tudta elnyelni, ezért több városban is, de elsősorban Budapesten magasan állt a vízszint az utcákon. A hatalmas mennyiségű eső már önmagában is kellemetlen, autós szemmel nézve pedig veszélyes és kártékony. Bár érthető, ha valaki ilyen helyzetben minél gyorsabban szeretne eljutni célállomásáig, sok esetben érdemes félreállni, és várni, míg lejjebb megy a vízszint, ellenkező esetben kockáztatjuk autónk állapotát, amely később okozhat komoly problémákat - írja az Infostart.

Az új autók orrburkolata alapvetően jól zárja a vizet, a motor légbeszívója általában a szellőzőnyílás felső részében található

- mondja Frank György, a Das WeltAuto márkaigazgatója, aki úgy véli: az igazán nagy probléma akkor következik be, amikor ezt a nyílást éri el a víz, ugyanis a beszívott folyadékot is úgy próbálja összepréselni a motor, mint a levegőt, ami egyből mechanikai meghibásodáshoz vezet.

A legjobb döntés, ha nem hajtunk bele a felgyülemlett vízbe, ha mégis muszáj tovább haladunk, csak akkor tegyük, ha a tengelyszintet nem éri el a víz magassága. Ilyenkor nagyon lassan guruljunk bele a tócsába, mert a kocsi által keltett hullámok könnyedén felcsaphatnak az említett légszívóig. Ha nem figyelünk, autónkat egyetlen mozdulattal gazdasági totálkárossá tehetjük

- mondta el. Amennyiben a motor vizet szív, a vízütés mechanikai sérüléseket okoz, amelyet csak költséges nagyszervizzel, vagy rosszabb esetben motorcserével lehet javítani. A motoron kívül a padlózatban elhelyezett vezérlőegységek - mint például a légzsák vezérlője - is vizet kaphatnak, amelyek szintén cserét igényelhetnek.

A vezérlőegység cseréje akár 150 ezer forintba is kerülhet, és ebből 30-40 darab is lehet a modernebb kocsikban.

A műszerfal közepéig vízben álló autónál olyan magas javítási költségek lehetnek az autó értékétől függően, hogy a biztosítók és a márkaszervizek akár gazdasági totálkárosnak minősíthetik a járművet.

Beázás után az első és legfontosabb teendő, hogy kiszárítsuk a kocsinkat, ezzel azonban nem ér véget a történet. Lehetőség szerint szállíttassuk az autót márkaszervizbe, ahol egyből kiderülhetnek a felszíni problémák. Csakhogy a víz által okozott károk sokszor hónapokkal később jelentkezhetnek szórványosan jelző kontroll-lámpák és folyamatos működési zavarok, elektromos hibák formájában

- hívta fel a figyelmet Frank György és kitért arra is: a vizesedés komoly problémákkal járhat, és még ha járóképes is a járművünk, akkor is érdemes átvizsgáltatni. Ha pedig szeretnénk megőrizni gépkocsink működésbiztonságát, javasolt elfogadni a szakszerviz gyártói műszaki információkra és javítási előírásokra épülő véleményét.



A cégnél az a tapasztalat, hogy a beázott, gazdasági totálkáros gépkocsik gyakran kerülnek vissza a használtautó-piacra. A biztosítói, illetve márkaszervízben történő szervizmúlt lekérdezéssel részben kiszűrhetők ezek a kocsik, mivel rendszerint az adatbázisokba jelzés kerül a vízkárról.