Erre az álomszigetre költözött Vujity Tvrtko: elárulta, miből futotta rá

Pár hete jelentette be közösségi oldalán a népszerű tévés, hogy ismét elhagyja az országot. Most az is elárulta, hol landolt és mi célból.

"Eljött a búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm azt a rengeteg szeretetet, amit Tőletek kaptam. Elmondhatatlanul sok erőt merítettem minden egyes jó szóból, biztatásból, ölelésből. Ami számomra most következik, az egy sok munkával kiharcolt nagyszerű lehetőség, amellyel élni szeretnék, s amellyel büszkévé szeretném tenni szeretett népemet/népeimet, és gyönyörű hazámat; emellett pedig meg szeretnék adni minden olyat a fiaimnak, amit egy édesapa a gyermekeinek megadhat" - kezdődik a szeptember 18-i bejegyzés.

Sokáig csak találgatni lehetett, hová is költözött családjával, igaz egy pár napja már közzétett fotót alapján azért már sejteni lehetett, hogy egzotikus környezetbe. Öt órával ezelőtt azonban egy 30 perces élő Facebook videóval jelentkezett, melyből kiderült,

hogy valóban az Egyesült Államokban van, de nem Amerikában,

ugyanis Hawaii-ra költözött szeptember 11-én családjával, az USA legfiatalabb tagállamába.

Ez nem egy drága pénzért megvásárolt luxusút, hanem nagy munkával kiharcolt lehetőség.

Azt is elárulta, hogy gyermekeinek nem drága luxusholmikat vásárol, hanem helyette élménnyel ajándékozza meg őket. Kinti tartózkodásáról annyit lehet tudni, hogy több projektben is részt vesz majd, tart előadásokat, több helyen is az országban. De egy nagyon bájos ajánlattal is megtalálták: egy horvát származású lakos óránként 10 dollárt fizetne neki, csak hogy beszélgethessen valakivel az anyanyelvén. Tvrtko persze ingyen is vállalja a magánórákat.

Ezen kívül rendszeresen forgat majd filmeket az ottlétéről a közösségi oldalának követői számára, melyben reklámok is megjelennek: olyan cégek, személyek, akik segítettek abban, hogy kijuthasson Hawaii-ra a családjával.

Címlapkép: Getty Images