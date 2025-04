Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. április 12.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. április 12., szombat.

Névnap

Gyula

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 409.78 Ft

CHF: 442.49 Ft

GBP: 472.27 Ft

USD: 360.71 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. április 11.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 15. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 26, 27, 28, 49



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 11 db

4-es találat: 32 db

3+2 találat: 27 db

3+1 találat: 563 db

2+2 találat: 445 db

3-as találat: 1493 db

1+2 találat: 2442 db

2+1 találat: 8755 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 23240 Ft

MOL: 2840 Ft

RICHTER: 10240 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.04.13: Többnyire fátyolfelhős, napos időben lesz részünk, majd a nap második felében nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és késő délutántól, estétől helyenként eső, záporeső is kialakulhat. A délies szél megélénkül, főként az Északnyugat-Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban általában 2, 8 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti, északkeleti hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. Délután 18, 24 fok várható.

2025.04.14: Általában erősen felhős időre számíthatunk, csak rövidebb időre süthet ki a nap. Eső, záporeső előfordulhat. A délies szél élénk, főként északnyugaton és délkeleten olykor erős lesz. Hajnalban többnyire 8, 13 fok valószínű, de északkeleten ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 17, 24 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Melegfront érinti térségünket, emiatt meleg fronthatásra számíthatnak az arra érzékenyek. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, koncentrálási nehézség jelentkezhet. (2025.04.11)

