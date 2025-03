Most közölte a HungaroMet: brutál köd érkezik, veszélyben a magyar autósok

Holnap hajnalban a középső és keleti tájakon nagy területen képződhet tartósabb köd, amely a reggeli órákban fokozatosan megemelkedik, feloszlik.

Ma késő estig a nyugati tájakon van esély néhol zivatar kialakulására.Holnap délután elszórtan alakulhatnak ki zivatarok (nagyobb eséllyel az ország délnyugati felén), az intenzívebb gócokat szélerősödés, illetve aprószemű jég (~1 cm) kísérheti. Holnap hajnalban a középső és keleti tájakon nagy területen képződhet tartósabb köd, amely a reggeli órákban fokozatosan megemelkedik, feloszlik- írja a HungaroMet.

Kedden reggel több tájegységünkön számíthatunk esőre, záporra, ugyanakkor hajnalra, reggelre többfelé pára, köd képződik. Napközben naposabb és felhősebb tájak és időszakok váltják egymást, és több helyen kialakulhatnak átmeneti jelleggel záporok, zivatarok, néhol jégeső is. Általában gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, csak záporok, zivatarok környezetében támadhat fel a szél. Hajnalban 1 és 10, délután 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán is többfelé változóan felhős-napos időben lesz részünk, de a déli, a délkeleti és a keleti országrészben lesznek tartósabban felhős, borongós tájaink is. Helyenként kisebb eső, zápor, néhol akár zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon többfelé megélénkül az északias szél. Hajnalban, reggel többfelé számíthatunk párás, ködös időre. Kora reggel 2-9, délután 15-19 fokot mérhetünk.

Csütörtökön nyugaton, északnyugaton és északon számíthatunk hosszabb napos időszakokra, máshol felhősebb időben lesz részünk. Délen, délkeleten kisebb eső, zápor is kialakulhat, máshol számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős, egyes tájainkon viharos lesz az északias szél. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.

Pénteken kezdetben többfelé napos időre van kilátás, de napközben délkelet felől vastagabb felhők érkezhetnek, és egyre nagyobb területen lehet ismét szükség az esernyőkre. Az élénk, erős északi, északkeleti szélben napközben 13-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sokfelé számíthatunk esőre, záporra. Többfelé élénk lehet a légmozgás. Délután csak 9-16 fokot mutathatnak a hőmérők.