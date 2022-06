Filléres, országos bérlet jöhet: ennyibe kerülhetne, ha bevezetik

Magyarország is vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a hatalmas sikert aratott, mindössze 9 euróba kerülő német közlekedési bérletet meghonosítsa itthon.

Berlinben tárgyalt a közlekedésért felelős miniszterrel Palkovics László. A tárcavezető a találkozó után beszélt arról, hogy Németországban hatalmas sikert aratott az a közlekedési bérlet, amellyel az egész országban korlátlanul lehet utazni, és mindössze kilenc euróba, jelenlegi árfolyamon átszámítva mintegy 3600 forintba kerül. Hozzátette, hogy a magyar kormány is vizsgálja annak a lehetőségét, hogy ezt itthon is be lehetne-e vezetni, hamarosan döntés is születik ebben az ügyben.