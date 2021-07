Újabb ország fogadja el a magyar otási igazolást: már ide is könnyebben lehet utazni

San Marinóba is szabadon lehet utazni magyar oltási igazolással keddtől. Augusztus elsejével újabb ország kerül fel a listára.

San Marinóba is szabadon lehet utazni oltási igazolással keddtől - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon, a bejegyzésben arról is tájékoztatott, hogy részt vesz a Külügyek Tanácsa ülésén Brüsszelben.

Magyarország a védettségi igazolványok kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött már

Szerbiával,

Montenegróval,

Szlovéniával,

a Bahreini Királysággal,

Horvátországgal,

Törökországgal,

Észak-Macedóniával,

Csehországgal,

Georgiával,

Mongóliával,

Moldovával,

Ciprussal,

Szlovákiával,

a Marokkói Királysággal,

Albániával,

Ukrajnával,

Kazahsztánnal

és San Marinóval,

továbbá ugyanilyet köt augusztus 1-től a Zöld-foki Köztársasággal.